"మదర్స్​ డే" వెనుక ఆ కూతురి కృషి - కానీ అంత సులభంగా రాలేదు!

- అమ్మ పైన ప్రేమని వ్యక్తపరచడానికి, మనసారా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవడానికి మొదలైందే ‘మదర్స్ డే’ - అసలు ఈ రోజుకు మూలం ఎక్కడ పడిందో తెలుసా?

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 9, 2026 at 1:49 PM IST

Story Behind Mothers Day: "సృష్టికి జీవం పోసినది రెండక్షరాల ప్రేమ.. నీ గర్భగుడిలో పురుడోసుకున్నదే మానవ చిరునామా..", "అమ్మని మించి దైవమున్నదా, ఆత్మను మించి అర్థమున్నదా.. జగమే పలికే శాశ్వత సత్యమిదే. అందరినీ కనేశక్తి అమ్మ ఒక్కతే" అంటూ అమ్మ మీద ఎన్ని పాటలో! ఎన్ని బంధాలు, బంధుత్వాలు ఉన్నా అమ్మను ఎవరూ మరిపించలేరు. అటువంటి అమ్మ మీద ప్రేమని వ్యక్తపరచడానికి, మనసారా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవడానికి మొదలైనదే "మదర్స్ డే". అయితే, అసలు ఈ ఐడియా ఎవరిది? అమ్మల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక రోజు ఎందుకు కావాలనుకున్నారు? అనే వివరాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఒక తల్లి నవమాసాలు మోసి బిడ్డను కన్నట్టే.. ఒక కూతురు తన తల్లి కోరిక నెరవేర్చడానికి తొమ్మిది సంవత్సరాలు నిరీక్షించి 'మదర్స్ డే' ఆలోచనను అమల్లో పెట్టింది. ఆ కూతురి పేరే 'అన్నా జార్విస్'. అన్నా తల్లి 'అన్ రీవ్స్ జార్విస్' ఒక సంఘ సంస్కర్త. 1858లో 'మదర్స్ డే వర్క్ క్లబ్'ని స్థాపించి దాని ద్వారా స్థానిక మహిళలకు పారిశుద్ధ్యం, ఆరోగ్యం, పిల్లల పెంపకంలో శిక్షణ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా అమెరికన్ సివిల్ వార్ సమయంలో యుద్ధంలో గాయపడిన ఇరు పక్షాల సైనికులకు మందులు, ఆహారం అందించి సేవ చేశారు. తర్వాత 'మదర్స్ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే'ని ప్రారంభించి అమ్మలందరితో కలిసి సైనికులలో స్నేహ భావాన్ని పెంపొందించారు.

తల్లి మాటలతో స్ఫూర్తి: ఆ తర్వాత ఒకరోజు అన్ రీవ్స్ ఎప్పటిలానే చర్చిలో ఉపన్యాసం ఇస్తూ చెప్పిన మాటలు అన్నా మనసులో నాటుకుపోయాయి. అప్పుడు అన్నా జార్విస్‌కు పన్నెండు సంవత్సరాలు. 'మానవాళికి వెలకట్టలేని, సాటిలేని సేవ చేస్తున్న అమ్మలకు ఒక రోజు అంటూ ఉండాలి. ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఆమె గౌరవార్థం ఆ రోజుని తీసుకొస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను' అని చెప్పింది. అంతే.. ఆ మాటలు అన్నా మనసులో నిలిచిపోయాయి. ఆ ఒక్కరు తానే అవ్వాలనుకుంది. తన తల్లితో పాటు ప్రపంచంలోని తల్లులందరికీ గుర్తింపు తీసుకురావాలనుకుంది. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లి, పిల్లలు కూడా వద్దనుకుని అదే ఏకైక లక్ష్యంగా ఉద్యమించింది.

వెటకారంతోనే విజయం మొదలవుతుందంటారు పెద్దలు. అన్నా విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది. 1905లో తల్లి చనిపోగా.. మూడు సంవత్సరాలకి 1908లో అప్పటి ప్రభుత్వం ముందు ఒక ప్రతిపాదనను ఉంచింది. దాని ముఖ్య ఉద్దేశం మదర్స్ డేని గుర్తించడం. అయితే అమ్మలకే కాదు అత్తలకి కూడా ఒక రోజు పెట్టాలని ఎద్దేవా చేసి తిరస్కరించారు అప్పటి అధికారులు. అయితే అన్నా అక్కడితో ఆగలేదు, ఓ పూల వ్యాపారి నుంచి ఆర్థిక సాయం పొంది అదే సంవత్సరం మొదటిసారి మదర్స్‌ డేని నిర్వహించింది. ఆ కార్యక్రమానికి వేల సంఖ్యలో ప్రజలు వచ్చి ఆమెకు మద్దతు తెలిపారు. అప్పటి నుంచి కొన్ని సంస్థలు మదర్స్ డేని గుర్తించి వార్షిక వేడుకగా జరపడం ప్రారంభించాయి. ఈ స్ఫూర్తితో అన్నా తన ఉద్యమాన్ని మరింత ముందుకి తీసుకెళ్లింది. అమెరికాలో అప్పటి వరకు ఉన్న సెలవులన్నీ మగవారు సాధించిన విజయాలకు, వారి త్యాగాలకు మాత్రమే గుర్తుగా ఉండేవి. ఈ నేపథ్యంలో తల్లుల త్యాగాలకు గుర్తుగా మదర్స్ డేని గుర్తించి జాతీయ క్యాలెండర్‌లో చేర్చాలని వార్తా పత్రికలకు, రాజకీయ నాయకులకు పెద్ద సంఖ్యలో లెటర్స్​ రాయడం ప్రారంభించింది.

తొమ్మిది సంవత్సరాల నిరీక్షణ: తల్లి అన్ రీవ్స్ మరణం తర్వాత అన్నా ప్రారంభించిన ఉద్యమం సఫలం కావడానికి దాదాపు తొమ్మిది సంవత్సరాలు పట్టింది. అయితే జనం నుంచి మదర్స్ డేకి లభిస్తున్న ఆదరణ చూసిన అప్పటి అధ్యక్షుడు వూడ్రో విల్సన్ 1914లో ప్రతి సంవత్సరం మే నెల రెండో ఆదివారాన్ని మదర్స్ డేగా జరుపుకోవాలని తీర్మానిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

తల్లి ప్రేమలో వ్యాపారం!: తల్లి కోరిక నెరవేరింది.. అంతా బానే ఉంది అనుకున్న కొంత కాలానికి ఓ సమస్య మొదలైంది. అన్నా జార్విస్ మదర్స్ డేని ప్రారంభించింది తల్లులందరూ కలిసి తమ కుటుంబాలతో సరదాగా కాలాన్ని గడపడం కోసం. పిల్లలు తమ తల్లుల ప్రేమాభిమానాలను, వారి త్యాగాలను గుర్తించి గౌరవించడం కోసం. కానీ ఆమె అనుకున్న దానికి విరుద్దంగా జరగడం మొదలైంది. ఒక్కసారి మదర్స్ డేని జాతీయ సెలవు దినంగా గుర్తించడంతో ప్రేమ పెరగాల్సిన చోట వ్యాపారం మొదలైంది. దూరంగా ఉన్నవారు తల్లి చెంతకు చేరకుండా పూలని, గ్రీటింగ్ కార్డులని పంపడం మొదలుపెట్టారు. ఎక్కడ చూసినా వ్యాపారమే తప్ప జార్విస్ ఊహించిన ప్రేమ కనిపించలేదు.

దేనికోసమైతే పోరాడిందో దాన్నే వద్దంది!: మదర్స్ డే వేడుకలలో వ్యాపార ధోరణి నచ్చని జార్విస్ అందుకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించింది. 'మదర్స్ డే' పేరుని వాడుకుని వ్యాపారం సాగించే వారిపై ఎన్నో కేసులు వేసింది. ఇలా తన సంపాదనంతా వాటికే వెచ్చించింది. అయినా మార్పు రాలేదు. ఇక చివరికి తన వల్ల కాకపోవడంతో ఏ నోట అయితే మదర్స్ డే కావాలందో అదే నోట మాతృదినోత్సవాన్ని క్యాలండర్ నుంచి తొలగించాలని ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంది. అయినా ప్రయోజనం లేదు. చివరకు ఆమె మరణించినా అది జరగలేదు. ఇప్పటికీ ఆ వ్యాపార ధోరణే కొనసాగుతోంది. ఎవరో కొద్దిమంది మాత్రమే అన్నా జార్విస్ నిజమైన ఉద్దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

