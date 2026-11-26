Food : హోటల్లో లెక్కలేసి ఆర్డర్ చేస్తాం - ఫంక్షన్లలో ప్లేట్ నింపి పారేస్తాం! - ఎందుకు ఈ తేడా?
Food Waste in Parties : ఫంక్షన్లలో 'ఫుడ్' వేస్ట్ చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలిస్తే ఇకపై అలా చేయరంటున్న నిపుణులు!
Published : November 26, 2026 at 4:20 PM IST
సాధారణంగా చాలా మంది ఏదైనా ఫంక్షన్ లేదా పార్టీకి వెళ్లినప్పుడు విందులో అక్కడ ఉన్న ఆహార పదార్థాలన్నింటినీ ప్లేట్లో నిండుగా వడ్డించుకుని, చివరికి తినలేక వదిలేస్తారు. మిగిలిన వాటిని డస్ట్బిన్లో పడేస్తుంటారు. అదే కుటుంబసభ్యులతో కలిసి హోటల్కు వెళ్లినప్పుడు మెనూ చూసి, పదార్థాలు, ధర, ఎంత తినగలం వంటి అంశాలను లెక్కలోకి తీసుకుని మరీ ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. మరి, రెండు సందర్భాల్లో మనకు నచ్చినవి ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పుడు, ఒక చోట ఒకలా, మరోచోట వేరేలా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తుంటాం? మీరూ శుభకార్యాలకు వెళ్లినప్పుడు విలువైన ఆహారాన్ని వృథా చేస్తున్నారా? ఈ రెండు సందర్భాల వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన సైకాలజీ ఏంటో, ఆహార వృథాను ఎలా అరికట్టవచ్చో నిపుణుల మాటల్లో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఏదైనా విందుకు వెళ్లినప్పుడు ఎక్కువ మంది తినడానికి మించి ఆహార పదార్థాలను వడ్డించుకుంటారు. చివరికి తినలేక వదిలేస్తారు. అప్పుడు అవన్నీ చెత్తకుండీలోకి చేరిపోతాయి. అయినా అనవసరంగా ఎక్కువ వడ్డించుకున్నామనే ఆలోచన కానీ, విలువైన ఆహారాన్ని వేస్ట్ చేశామన్న బాధ కానీ వారిలో ఏమాత్రం కనిపించదు. ఎందుకంటే, ఆ ఆహారాన్ని వారి డబ్బులతో కొనలేదు కాబట్టి. అదే, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లేదా ఫ్రెండ్స్తో ఏదైనా హోటల్, రెస్టారెంట్కు వెళ్తే పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోతుంది. అక్కడ మెనూ కార్డు చూసి ఫుడ్ ఐటమ్స్, వాటి ధరలు, తాము ఎంత తినగలం అనే అంశాలన్నీ చూసుకొని మరీ ఆర్డర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే, అక్కడ ప్రతి మెతుకుకూ తమ జేబులోంచి డబ్బులు ఖర్చవుతాయి కాబట్టి, తినకపోతే ఆహారం వృథా అయిపోతుందన్న స్పృహ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆర్డర్ చేసినవి ఏవైనా మిగిలిపోయినా, వాటిని వదిలేయకుండా ప్యాక్ చేయించుకుని మరి ఇంటికి తీసుకెళ్తుంటారు.
ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ మనకు నచ్చిన పదార్థాలను ఎంచుకునే పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. చివరకు ఏం తినాలనే తుది నిర్ణయం కూడా మనదే! అయినప్పటికీ, ఎందుకింత భిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నాం? ఒక చోట బాధ్యతగా, మరోచోట బాధ్యతారహితంగా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నాం? నిజానికి, మన పొట్టలో ఎంత పడుతుంది అన్నది మనకు తెలిసినంతగా ఇతరులకు తెలియదు. అలాంటప్పుడు 'అన్నీ టేస్ట్ చేయాలి' అనే అనవసరపు ఆశతోనో, 'మన డబ్బులు కాదు కదా' అనే నిర్లక్ష్యంతోనో ప్లేట్ నిండా వడ్డించుకోవడం ఏమాత్రం సరికాదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ అక్కరలేనివన్నీ వడ్డించుకుంటే మితిమీరి తినాల్సి వస్తుంది. అలా చేస్తే అనారోగ్యాన్ని కొని తెచ్చుకున్నట్లే, తినలేక పారేస్తే విలువైన ఆహారాన్ని వృథా చేసినట్లే అవుతుందని సూచిస్తున్నారు.
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కొందరు పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలలో తమ ఆర్థిక స్థాయికి, హోదాకు తగ్గట్లుగా ఉండాలని పదుల సంఖ్యలో రకరకాల వంటకాలను ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. అంతమాత్రాన అక్కడికి వెళ్లిన వారందరూ అన్ని రకాలను ప్లేట్లో వేసుకుని తినాలనే నియమం ఏమీ లేదు కదా! ఎవరికి ఏది నచ్చితే అది, ఎంత తినగలమో అంతే వడ్డించుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. అలాకాకుండా తినడానికి మించి పళ్లెంలో ఆహారపదార్థాలు వేసుకుని తినలేక వదిలేస్తే, ఆ ఆహారం ఎవరికీ పనికిరాకుండా పూర్తిగా చెత్తబుట్ట పాలవుతుంది.
అదే మనం వడ్డించుకోకుండా పాత్రల్లో మిగిలిపోయిన ఆహారమైతే, విందు అయిపోయిన వెంటనే దాన్ని తీసుకెళ్లి ఆకలితో ఉన్నవారికి పంచిపెట్టవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఇదే మంచి పని చేస్తున్నాయి. విందు నిర్వాహకులు ముందుగానే తమ ప్రాంతంలో ఉన్న అలాంటి సేవా సంస్థలను సంప్రదించి సమాచారం ఇస్తే, వాళ్లు టైమ్కు వచ్చి మిగిలిన ఆహారాన్ని తీసుకెళ్తారు. దీనివల్ల విలువైన ఆహారం వృథా కాకుండానూ ఉంటుంది, ఎంతోమంది అభాగ్యుల ఆకలి తీర్చిన సంతృప్తి కూడా మనకు దక్కుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఆహార పదార్థాలను వృథా చేయడం వల్ల కేవలం సదరు విందు నిర్వాహకుల డబ్బు మాత్రమే నష్టపోదు. పొలంలో రైతులు పండించే పంట మన చేతిలో ఆహారపదార్థంగా మారే క్రమం వెనక పెద్ద సరఫరా గొలుసు ఉంటుంది. వాటన్నింటి సేవలు, నీరు లాంటి విలువైన వనరులు వృథా అయినట్లే అని సూచిస్తున్నారు. దీని ప్రభావం భవిష్యత్ తరాల ఆహార భద్రతమీద కూడా పడుతుందంటున్నారు. ఇండియాలో రోజుకు సుమారు 2,14,000 టన్నుల ఆహారపదార్థాలు వ్యర్థమవుతున్నాయని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. వాటి తయారీకి ఎంత శ్రమ, ఖర్చు పెట్టుబడిగా పెట్టి ఉంటారో ఒక్కసారి ఆలోచించండి! ఆ విలువను గుర్తించిన రోజున, మన చేతులు ఇంకెప్పుడూ ఆహారాన్ని పారేయడానికి సాహసించవని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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