"స్టీల్ సింక్" క్లీనింగ్ ఇబ్బందిగా ఉందా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే శుభ్రం చేయడం సింపుల్! - కొత్తగా మెరిసిపోతుంది!
-ప్రస్తుత రోజుల్లో కిచెన్లో కామన్గా స్టీల్ సింక్ - ఇలా క్లీన్ చేస్తేనే ఎక్కువ కాలం మన్నిక అంటున్న నిపుణులు!
Published : March 8, 2026 at 4:37 PM IST
Kitchen Sink Cleaning Tips: కిచెన్లో సింక్ క్లీనింగ్ తలకు మించిన భారంగా అనిపిస్తుంది. నార్మల్ సింక్తో పోలిస్తే స్టీల్ సింక్ శుభ్రం చేయడం మరింత టఫ్గా ఉంటుంది. జిడ్డు మరకలు, కూరగాయల తొక్కలు ఇలా రకరకాల పదార్థాలు ఉండి సింక్లు కళపోతాయి. అందుకే వీటిని జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు. సరైన విధానంలో వాడకపోయినా, సరిగ్గా శుభ్రం చేయకపోయినా మొత్తం వంటగది లుక్కే మారిపోతుంది. ఈ క్రమంలోనే స్టీల్ సింక్ క్లీనింగ్ టిప్స్తోపాటు ఎన్ని రోజులకు ఓసారి క్లీన్ చేయాలో నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎన్ని రోజులకు ఓసారి డీప్ క్లీన్ చేయాలి: మనం రోజూ గిన్నెలు శుభ్రం చేసినప్పుడు, కాయగూరలు, పండ్లు, బియ్యం వంటివి కడినప్పుడు ఎంతో కొంత చెత్త సింక్లో పేరుకుపోతుంది. దీంతో డ్రైనేజ్ బ్లాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే సింక్ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజూ పైపైన క్లీన్ చేసినా వారానికి ఓసారి మాత్రం డీప్ క్లీన్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
డీప్ క్లీన్ ఎలా చేయాలి: నార్మల్గా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సింక్లు శుభ్రం చేయడానికి ఈజీగా ఉంటాయి. అయితే శుభ్రం చేయడం అనగానే చాలా మంది కెమికల్స్, స్టీల్ స్క్రబ్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. రసాయనాలు కలిగిన లిక్విడ్వాష్లు, డిటర్జెంట్లు ఉపయోగించి సింక్ని శుభ్రం చేయడం వల్ల నాణ్యత దెబ్బతింటుందని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే సహజసిద్ధంగా తయారుచేసిన పదార్థాలతో శుభ్రం చేయడానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో లభించే బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్, నిమ్మ లేదా నారింజ తొక్కలు, ఆలివ్ నూనె మొదలైనవి ఉపయోగించి సింక్ని సులభంగా క్లీన్ చేయొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
- ముందుగా సింక్లో ఎలాంటి చెత్తాచెదారం లేకుండా తీసేసుకోవాలి.
- సింక్ లోపల బేకింగ్ సోడా వేసి ఒక మెత్తటి స్పాంజ్ సాయంతో సింక్ అంతా రుద్దతూ అప్లై చేయాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత వెనిగర్ యాడ్ చేసుకుంటూ కడగాలి. అనంతరం నీటితో శుభ్రం చేసి నిమ్మ లేదా నారింజ తొక్కలతో మెల్లగా సింక్ మొత్తం రుద్దాలి.
- మళ్లీ నీళ్లతో శుభ్రం చేసి, తడి పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత మెత్తని వస్త్రంపై ఆలివ్నూనె వేసి సింక్ మొత్తం తుడవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా డీప్ క్లీన్ చేయడం వల్ల సింక్ నుంచి దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుందని, తాజాగా ఉండడంతో పాటు కొత్తదానిలా మెరిసిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు కూడా :
- సింక్లో బ్లీచ్, క్లోరిన్ వంటి పదార్థాలను ఎక్కువ సమయం ఉంచకూడదంటున్నారు నిపుణులు. అలా ఉంచడం వల్ల మెరుపు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి అలాంటి వాటిని వెంటనే తీసేయాలని వివరిస్తున్నారు.
- స్టీల్ లేదా ఐరన్ స్క్రబ్స్ ఉపయోగించడం వల్ల సింక్ మీద గీతలు పడతాయి కాబట్టి వాటిని వాడకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఆ ప్లేస్లో సాఫ్ట్ క్లాత్లు వాడితే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
- గిన్నెలు వేసేటప్పుడు, వాష్ చేసేటప్పుడు నెమ్మదిగా పని చేసుకోవాలని, లేదంటే వాటి వల్ల గీతలు పడచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
- సింక్ ఉపయోగించిన ప్రతిసారీ నీళ్లు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
"పాత కూలర్" ఇలా క్లీన్ చేయండి! - కొత్తదానిలా మంచి స్పీడ్, స్వచ్ఛమైన గాలి!