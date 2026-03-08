ETV Bharat / offbeat

"స్టీల్​ సింక్​" క్లీనింగ్​ ఇబ్బందిగా ఉందా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే శుభ్రం చేయడం సింపుల్​! - కొత్తగా మెరిసిపోతుంది!

-ప్రస్తుత రోజుల్లో కిచెన్​లో కామన్​గా స్టీల్​ సింక్ ​- ఇలా క్లీన్​ చేస్తేనే ఎక్కువ కాలం మన్నిక అంటున్న నిపుణులు!

Steel Kitchen Sink Cleaning Tips
Steel Kitchen Sink Cleaning Tips (Getty Images)
ETV Bharat Telangana Team

March 8, 2026

Kitchen Sink Cleaning Tips: కిచెన్​లో సింక్​ క్లీనింగ్​ తలకు మించిన భారంగా అనిపిస్తుంది. నార్మల్​ సింక్​తో పోలిస్తే స్టీల్​ సింక్​ శుభ్రం చేయడం మరింత టఫ్​గా ఉంటుంది. జిడ్డు మరకలు, కూరగాయల తొక్కలు ఇలా రకరకాల పదార్థాలు ఉండి సింక్​లు కళపోతాయి. అందుకే వీటిని జాగ్రత్తగా మెయింటైన్​ చేయాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు. సరైన విధానంలో వాడకపోయినా, సరిగ్గా శుభ్రం చేయకపోయినా మొత్తం వంటగది లుక్కే మారిపోతుంది. ఈ క్రమంలోనే స్టీల్​ సింక్​ క్లీనింగ్​ టిప్స్​తోపాటు ఎన్ని రోజులకు ఓసారి క్లీన్​ చేయాలో నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఎన్ని రోజులకు ఓసారి డీప్​ క్లీన్​ చేయాలి: మనం రోజూ గిన్నెలు శుభ్రం చేసినప్పుడు, కాయగూరలు, పండ్లు, బియ్యం వంటివి కడినప్పుడు ఎంతో కొంత చెత్త సింక్‌లో పేరుకుపోతుంది. దీంతో డ్రైనేజ్​ బ్లాక్​ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే సింక్‌ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజూ పైపైన క్లీన్​ చేసినా వారానికి ఓసారి మాత్రం డీప్​ క్లీన్​ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

డీప్​ క్లీన్​ ఎలా చేయాలి: నార్మల్​గా స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ సింక్​లు శుభ్రం చేయడానికి ఈజీగా ఉంటాయి. అయితే శుభ్రం చేయడం అనగానే చాలా మంది కెమికల్స్​, స్టీల్​ స్క్రబ్స్‌ యూజ్​ చేస్తుంటారు. రసాయనాలు కలిగిన లిక్విడ్‌వాష్‌లు, డిటర్జెంట్‌లు ఉపయోగించి సింక్‌ని శుభ్రం చేయడం వల్ల నాణ్యత దెబ్బతింటుందని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే సహజసిద్ధంగా తయారుచేసిన పదార్థాలతో శుభ్రం చేయడానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో లభించే బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్, నిమ్మ లేదా నారింజ తొక్కలు, ఆలివ్ నూనె మొదలైనవి ఉపయోగించి సింక్‌ని సులభంగా క్లీన్ చేయొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

  • ముందుగా సింక్‌లో ఎలాంటి చెత్తాచెదారం లేకుండా తీసేసుకోవాలి.
  • సింక్​ లోపల బేకింగ్ సోడా వేసి ఒక మెత్తటి స్పాంజ్ సాయంతో సింక్ అంతా రుద్దతూ అప్లై చేయాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత వెనిగర్‌ యాడ్​ చేసుకుంటూ కడగాలి. అనంతరం నీటితో శుభ్రం చేసి నిమ్మ లేదా నారింజ తొక్కలతో మెల్లగా సింక్ మొత్తం రుద్దాలి.
  • మళ్లీ నీళ్లతో శుభ్రం చేసి, తడి పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత మెత్తని వస్త్రంపై ఆలివ్‌నూనె వేసి సింక్ మొత్తం తుడవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా డీప్​ క్లీన్​ చేయడం వల్ల సింక్ నుంచి దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుందని, తాజాగా ఉండడంతో పాటు కొత్తదానిలా మెరిసిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు కూడా :

  • సింక్‌లో బ్లీచ్, క్లోరిన్ వంటి పదార్థాలను ఎక్కువ సమయం ఉంచకూడదంటున్నారు నిపుణులు. అలా ఉంచడం వల్ల మెరుపు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి అలాంటి వాటిని వెంటనే తీసేయాలని వివరిస్తున్నారు.
  • స్టీల్ లేదా ఐరన్ స్క్రబ్స్ ఉపయోగించడం వల్ల సింక్​ మీద గీతలు పడతాయి కాబట్టి వాటిని వాడకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఆ ప్లేస్​లో సాఫ్ట్​ క్లాత్​లు వాడితే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
  • గిన్నెలు వేసేటప్పుడు, వాష్ చేసేటప్పుడు నెమ్మదిగా పని చేసుకోవాలని, లేదంటే వాటి వల్ల గీతలు పడచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
  • సింక్ ఉపయోగించిన ప్రతిసారీ నీళ్లు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

