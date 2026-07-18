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'అల్యూమినియం Vs స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్' - రోజువారీ వంటకు ఏ కుక్కర్ బెటర్?

ఎంత బాగా కుక్ చేసినా టేస్ట్ రావడం లేదా? - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

aluminium_vs_stainless_steel_cooker
aluminium_vs_stainless_steel_cooker (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 2:05 PM IST

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ALUMINIUM VS STAINLESS STEEL COOKER : పప్పయినా, పాత చింతపండు పులుసైనా, మటన్, చికెన్, మాంసాహారమైనా! మీరు ఎంతో ఓర్పుగా, నేర్పుగా ట్రై చేసినా టేస్ట్ మారిపోతుందా? అనుకున్న టేస్ట్ రావడం లేదా? మీ సమాధానం 'అవును' అయితే ఓ సారి గిన్నె మార్చి చూడండి! అని నిపుణులు సమాధానం ఇస్తున్నారు. మీకు ఇష్టమైన వంటకాన్ని రెడీ చేస్తున్నపుడు ఉపయోగించే పాత్ర సైతం రుచిని ప్రభావితం చేస్తుందని చెప్తున్నారు. మీరు వంటలకు కుక్కర్ వాడుతున్నట్లయితే ఈ విషయాన్ని తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే.

దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ కుక్కర్​ సర్వసాధారణమైపోయింది. కొత్తగా వంట నేర్చుకునే వాళ్లు, వంట గ్యాస్ ఆదా చేసేవాళ్లు ఎక్కువగా కుక్కర్​ వాడుతుంటారు. అయితే, కొంతమంది మాత్రమే స్టీల్ కుక్కర్ వాడుతుంటే ఎక్కువ మంది అల్యూమినియం కుక్కర్ ఉపయోగిస్తుంటారు. అది తక్కువ బడ్జెట్​లో వంటింట్లోకి రావడమే అందుకు ప్రధాన కారణం. ఈ రెండు కుక్కర్లలో ఆరోగ్యపరంగా, టేస్ట్ పరంగా ఏది మంచిదో తెలుసా?

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కుక్కర్ కొనడానికి వెళ్లినపుడు స్టీల్, అల్యూమినియంతో తయారైనవి కనిపిస్తుంటాయి. అల్యూమినియం కుక్కర్​ తక్కువ ధరకు దొరుకుతుంటే, స్టీల్ కుక్కర్ అధిక ధర ఉంటుంది. ఈ కారణంతో చాలా మంది అల్యూమినియం కుక్కర్​ తీసుకోవడానికి మొగ్గుచూపుతుంటారు.

అల్యూమినియం కుక్కర్ : వంటగదుల్లో అల్యూమినియం ప్రెషర్ కుక్కర్ సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తుంది. కొత్తగా ఇల్లు, ఫ్లాట్ తీసుకున్న వారు సైతం తమ కిచెన్ అలంకరించుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనూ కుక్కర్​ తప్పకుండా తీసుకుంటారు. అల్యూమినియం పాత్రలు స్టవ్ మీద పెట్టిన వెంటనే వేడెక్కుతాయి. అవి లోపల నీటిని త్వరగా మరిగించి, పీడనాన్ని (ఆవిరిని) పెంచుతాయి. అత్యవసర పనులు ఉన్నపుడు, సమయం ఎక్కువగా లేనపుడు కుక్కర్లు ఉపయోగపడుతాయి. రైస్, పప్పు, కూరగాయలను త్వరగా వండటానికి ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి.

అల్యూమినియం సురక్షితమేనా? : అల్యూమినియం కుక్కర్లు ఆహారాన్ని త్వరగా వండటానికి సహాయపడతాయి. కానీ, టొమాటో పచ్చడి, చింతపండు పులుసు, లెమన్ రైస్ వంటి అనేక రోజువారీ వంటకాలు అధిక ఆమ్ల గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ ఆహారాలు అల్యూమినియం ప్రెషర్ కుక్కర్‌లో వండినపుడు సూక్ష్మ లోహ కణాలు కలిసిపోతాయి. దాంతో దీర్ఘకాలంలో ఆరోగ్యంపై ప్రభావం కనిపిస్తుంది. అల్యూమినియం కుక్కర్లు క్లీన్ చేసే సమయంలో గీతలు పడి అవి వాడుతున్నా కొద్దీ లోపలి భాగం నల్లగా మారుతుంది. పాత్ర మొత్తం మరకలతో, చూడటానికి అసహ్యంగా కనిపిస్తుంది.

స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ కుక్కర్ : మన్నిక, శాశ్వతమైన మెరుపు కోసం నేటి తరం వారు స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ కుక్కర్లను ఎంచుకుంటున్నారు. ఆరోగ్యం, వంటపాత్ర మన్నికను దృష్టిలో ఉంచుకుని స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ కుక్కర్లను ఎంచుకుంటున్నారు.

ప్రయోజనాలు ఏమిటి? : ఇవి గీతలు, సొట్టలు లేదా తుప్పు పట్టవు. సంవత్సరాలు గడిచినా, దానిని రుద్దితే తిరిగి మెరుపు వస్తుంది. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా దీనిని శుభ్రం చేయడం చాలా సులభం. అల్యూమినియం కుక్కర్లలా కాకుండా, దీనికి నల్లటి మచ్చలు ఏర్పడవు. ఒకవేళ పప్పు లేదా సాంబార్ వంటి ఆహారం అడుగున అంటుకున్నా, దానిని కొద్దిసేపు నానబెట్టి రుద్దితే కొత్తదానిలా మెరిసిపోతుంది. ఆధునిక స్టీల్ కుక్కర్లలో బరువైన, మూడు పొరల లోహపు అడుగుభాగం (శాండ్‌విచ్ బాటమ్) ఉంటుంది. దీనివల్ల వేడి పాత్ర అంతటా సమానంగా పంపిణీ అవుతుంది. ఆహారం అడుగున అంటుకోకుండా త్వరగా ఉడుకుతుంది.

ఏది మంచిది : స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ సురక్షితమైన, రసాయన చర్య జరపని లోహం. ఇది ఆహారంతో రసాయనికంగా చర్య జరపదు. మీరు వండే ఆహారం ఎంత ఆమ్లయుతంగా ఉన్నా, దాని రుచి లేదా నాణ్యత మారదు. ఆహారంలోకి లోహ కణాలు కరిగిపోతాయనే ఆందోళన అవసరం లేదు. ఆహారం నూటికి నూరు శాతం స్వచ్ఛంగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలని కోరుకునే వారికి, స్టీల్ కుక్కర్ సరైన ఎంపిక.

ఈ రెండు కుక్కర్లలో ఏది కొనాలనేది పూర్తిగా మీ బడ్జెట్, అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. బడ్జెట్ ప్రధాన సమస్య అయినా, లేక తక్షణ ఉపయోగం కోసం కుక్కర్ కావాలనుకున్నా అల్యూమినియం కుక్కర్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. బడ్జెట్ ఇబ్బందేమీ లేదనుకుంటే హ్యాపీగా స్టీల్ కుక్కర్​ తీసుకోవడం ఉత్తమం.

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ALUMINIUM VS STAINLESS STEEL COOKER

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