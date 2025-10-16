చుక్క నూనె లేకుండా "స్టీమ్డ్ సలాడ్" - చక్కటి రుచి, ఆరోగ్యం!
- ఈ హెల్దీ రెసిపీని ఓసారి ట్రై చేయండి - ప్రిపరేషన్ చాలా ఈజీ
Published : October 16, 2025 at 10:49 AM IST
Steamed vegitables Recipe : ఇవాళ ఆరోగ్యం మీద జనాల్లో స్పృహ చాలా పెరిగిపోయింది. ముఖ్యంగా పట్టణాలు, నగరాల్లో ఉండేవారు హెల్త్ కాన్షియస్తో ఉంటున్నారు. కష్టతరమైన వర్కవుట్స్తోపాటు కఠినమైన డైట్ కూడా పాటిస్తున్నారు. అయితే, ఈ తిండి విషయంలోనే చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. నోటికి రుచి తగలడం లేదని ఫీలవుతుంటారు. ఈ అసంతృప్తి చాలా కొనసాగితే కష్టమే! కొన్ని రోజుల తర్వాత డైట్ రూల్స్ అన్నీ పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసి, మళ్లీ పాత పద్ధతిలోనే తినేస్తుంటారు. దీనివల్ల అప్పటి వరకూ పడిన కష్టమంతా వృథా అయిపోతుంది. అలాంటి వారికోసమే సూపర్ టేస్టీ స్టీమ్డ్ రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం.
దీన్ని డైట్ దెబ్బ తినకుండానే సూపర్ టేస్టీగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. రుచికి రుచీ, చక్కటి ఆరోగ్యం కూడా సొంతం చేసుకోవచ్చు. మీ లక్ష్యాన్ని ఈజీగా చేరుకోవడంలో ఈ రెసిపీ తప్పకుండా సాయ పడుతుంది. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎంత సమయం పడుతుంది? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
అర కప్పు ఉడికించిన పల్లీలు
అర కప్పు రాడిష్
అర కప్పు కార్న్ గింజలు
అర కప్పు క్యాప్సికమ్ ముక్కలు
అర కప్పు క్యాబేజీ తురుము
అర కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు
అర కప్పు బీన్స్ ముక్కలు
అర కప్పు బీట్ రూట్ ముక్కలు
అర స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడి
రుచికి సరిపడా బ్లాక్ సాల్ట్
పావు కప్పు పెరుగు
పావు కప్పు ఉల్లిగడ్డ ముక్కలు
పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము
పాతకాలం నాటి 'రాగిపిండి సగ్గుబియ్యం కిచిడీ' - సరికొత్తగా బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
తయారీ విధానం :
ముందుగా స్టౌ మీద స్టీమ్ బౌల్ పెట్టి, అందులో ఆవిరికి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి.
ఆ తర్వాత స్టీమ్ గిన్నెపైన జల్లి గీన్నె పెట్టుకొని అందులో క్యారెట్, బీన్స్, బీట్రూట్, క్యాబేజీ, క్యాప్సికమ్, మొక్క జొన్న గింజలు, రాడిష్ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
ఈ ముక్కలు మరీ పెద్దగా ఉండేలా కాకుండా చిన్నగా, తినడానికి అనువుగా ఉండేలా కట్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల అవి త్వరగా, ఇంకా పూర్తిగా ఉడుకుతాయి.
ముక్కలు స్టీమ్ బౌల్లో వేసిన తర్వాత మూత పెట్టి ఐదారు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ గ్యాప్లో అవి చక్కగా ఆవిరిలో ఉడికిపోతాయి. సరిగా ఉడక్కపోతే మరికాస్త టైమ్ ఉంచుకున్నా పర్వాలేదు.
అనంతరం స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని, మూత తీసి ఈ ఇంగ్రీడింట్స్ అన్నీ ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి
ఆ తర్వాత నల్ల మిరియాల పొడి, బ్లాక్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి
ఇప్పుడు అందులో పావు కప్పు పెరుగు వేయాలి.
చివరగా పావు కప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము కూడా వేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు అవన్నీ చక్కగా గరిటతో మిక్స్ చేసుకొని, సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని లాగించడమే.
ఇందులో ఎలాంటి నూనె కూడా వాడాల్సిన పనిలేదు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
టిప్స్ :
పెరుగు మరీ పులిసిపోయింది కాకుండా.. తాజాగా ఉండేలా చూసుకుంటే బెటర్. ఇది రెసిపీకి మంచి ఫ్లేవర్ అందిస్తుంది. ఇంకా చక్కటి ప్రో బయాటిక్స్ కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
కూరగాయ ముక్కల ఎంత సేపు కుక్ అవ్వాలనేది మీ ఇష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కొంత మంది మెత్తగా ఉడికిస్తారు. కొంతమంది నమలడానికి అనువుగా, కాస్త గట్టిగా కుక్ చేసుకుంటారు.
సరికొత్త రుచితో "కోడిగుడ్డు పాలకూర ఫ్రై" - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేస్తారు!