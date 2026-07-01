దేశ వ్యాప్తంగా 'బైగన్ బాద్షా' - "ఆహా ఏమిరుచి" అంటున్న పంజాబీలు!
వంకాయ ఘుమఘుమలకు అందరూ ఫిదా - వివిధ రాష్ట్రాల్లో సంప్రదాయ రుచుల జాబితాలో!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 5:38 PM IST
Brinjal Varieties in India : కూరగాయల్లో వంకాయ రారాజు, వంకాయ ఫ్రై, కర్రీ, మసాలా, పులుసు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి. తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపించే వంకాయలను దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మసాలా వంకాయ, గుత్తి వంకాయ మాదిరిగానే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకంగా వండుకుంటారు. సంప్రదాయ వంటకాల్లో వంకాయకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పంజాబ్లో వారంలో నాలుగు రోజులు వంకాయ కర్రీ తింటారంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. దేశంలో 8 రకాల ఫేమస్ వంకాయ వంటకాలు ఇవీ!
వేడి వేడి అన్నంలోకి కమ్మని "బీరకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి" - ఒక్కసారి తింటే టేస్ట్కు ఫిదా!
పంజాబీ బైంగన్ భర్తా (Punjabi Baingan Bharta)
బైంగన్ భర్తా అంటే వంకాయలను నేరుగా మంట మీద లేదా బొగ్గుల మీద కాల్చడం ద్వారా దానికి ప్రత్యేకమైన పొగ వాసన వస్తుంది. వేయించిన జీలకర్ర, ధనియాలు, గరం మసాలా మిశ్రమం కలుపుతారు. రుచిని మరింత పెంచడానికి పచ్చిమిరపకాయలు లేదా కసూరి మేతి కలుపుతారు. బైంగన్ భర్తాను రోటీ లేదా పరాటాతో కలిపి వడ్డిస్తారు. ఈ వంటకం పంజాబ్లో విశేష ఆదరణ పొందింది. పంజాబీ కుటుంబాల్లో ఒక ప్రధానమైన, ఇష్టమైన ఆహారంగా మారింది. వారంలో రెండు, మూడు సార్లు ఇదే తయారు చేస్తుంటారు.
రాజస్థానీ మసాలా బైంగాన్ (Rajasthani Masala Baingan)
రాజస్థానీ మసాలా బైంగాన్ మథానియా ఎర్ర మిరపకాయల వాడకంతో రుచి ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఈ మిర్చి ఇక్కడ ప్రత్యేకం. ఈ కారంతో మంచి రంగు, రుచి వస్తుంది. ముందుగా వంకాయ ముక్కలను కరకరలాడేంత వరకు తక్కువ నూనెలో వేయిస్తారు. ఆ తర్వాత చిక్కటి గ్రేవీలో ఉడికిస్తారు. ఈ వంటకం బజ్రా రోటీ (సజ్జ రొట్టె)కి చక్కని కాంబినేషన్. రాజస్థాన్ వాసుల సంప్రదాయ సజ్జ రొట్టెల ఆహారంలో మసాలా బైంగాన్ తప్పకుండా ఉంటుంది.
కర్ణాటక ఎన్నెగాయి (Karnataka Ennegayi)
ప్రాంతీయ వంట నిపుణుల ప్రకారం కర్ణాటకకు చెందిన ఎన్నెగాయి చిన్న, లేత వంకాయలతో తయారు చేస్తారు. లేత వంకాయల తొక్క, తక్కువ గింజలు ఈ కర్రీకి ప్రత్యేక ఆకర్షణ. వేయించిన వేరుశెనగలు, కొబ్బరి, నువ్వులు, చింతపండును కలిపి ఒక ముద్దలా తయారు చేస్తారు. ఇది ఈ వంటకానికి ప్రత్యేకమైన తీపి-పులుపు-కారం రుచి వస్తుంది. వంకాయలు మెత్తగా ముద్దగా అవ్వకుండా మసాలా రుచులు పట్టుకునేలా పులుసులో సన్నని మంట మీద నెమ్మదిగా ఉడికించాలి.
బెంగాలీ బెగున్ భాజా (Bengali Begun Bhaja)
బెంగాలీ వంటల పుస్తకాలలో బెగున్ భాజా ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. మొదట వంకాయ ముక్కలలోని అదనపు తేమను తొలగించడానికి వాటికి ఉప్పు పట్టించి ఆ తర్వాత ఆవనూనెలో బంగారు గోధుమ రంగు వచ్చేవరకు వేయిస్తారు. అసలైన రుచి కోసం ఆవనూనె తప్పనిసరి. ఇది వంకాయ సహజమైన రుచి, ఘాటైన సువాసనను అందిస్తుంది. ఈ వంటకాన్ని పప్పు లేదా ఉడికించిన అన్నంతో కలిపి వడ్డిస్తారు.
మహారాష్ట్ర భర్లీ వాంగీ (Maharashtrian Bharli Vangi)
భర్లీ వాంగీ విలక్షణమైన రుచి కావాలంటే గోడా మసాలా దట్టించాల్సిందే. ఇది ఎండు కొబ్బరి, నువ్వులతో పాటు మసాలా దినుసులతో కూడిన మహారాష్ట్రీయ మసాలా మిశ్రమం. సంప్రదాయ వంటకాల్లో భర్లీ వాంగీ చోటు సంపాదించుకుంది. గ్రేవీలో తాజాగా తురిమిన కొబ్బరి, కొబ్బరి పాలు ఉపయోగిస్తారు. ముక్కలు టేస్ట్ రావడానికి మట్టి కుండల్లో సన్నటి మంటపై ఉడికిస్తారు.
గుజరాతీ రింగన్ నో ఓడో (Gujarati Ringan no Odo)
కాస్త పుల్లగా, కాస్త తియ్యగా ఉండే వంకాయ వంటకం గుజరాతీల రింగన్ నో ఓడో. ఇది వంకాయ సహజమైన రుచికి సరిపోయేలా బెల్లం, చింతపండును కలిపి తయారు చేస్తారు. చాలా ఈజీగా, అప్పటికప్పుడు కావాలంటే ఇది ప్రత్యేక పద్ధతి, రోటీ, లేదా థాలీ భోజనంలో సైడ్ డిష్గా దీనిని ఉపయోగిస్తారు.
కశ్మీరీ దమ్ ఆలూ-బైంగాన్ (Kashmiri Dum Aloo-Baingan)
దమ్ ఆలూ-బైంగాన్లో సోంపు, అల్లం పొడి వంటి సుగంధ మసాలాలు కలుపుతారు. నెమ్మదిగా, ఆవిర పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల వంకాయలు, చిన్న బంగాళదుంపలు రెండింటిలోకి రుచులు సమానంగా ఇంకుతాయి. ఈ వంటకంలోకి ఆవనూనె వాడుతుంటారు. కొద్దిగా ఇంగువను కూడా కలపడంతో చలికాలంలో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కేరళ వంకాయ తీయల్ (Kerala Brinjal Theeyal)
వేయించిన కొబ్బరి గుజ్జు, మలబార్ చింతపండు(కుడంపులి) కలిపి చేసే కేరళ వంకాయ కర్రీ (వంకాయ తీయల్) అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది కేరళ సిరియన్ క్రిస్టియన్ వంటకాల్లో ప్రత్యేకం. గ్రేవీ పుల్లగా ఉంటుంది. కొబ్బరి గుజ్జు అదనపు రుచిని అందిస్తుంది. చిక్కని గ్రేవీ కమ్మగా ఉంటుంది. మలయాళీల సంప్రదాయాల ప్రకారం ఈ వంటకాన్ని ఎప్పుడూ ఎర్ర బియ్యం లేదా అప్పాలతో వడ్డిస్తారు.
ఎలా గుర్తుపట్టాలో తెలుసా 'బంగారం'! - రంగు చూసి చెప్పేయొచ్చు!
నూనెలో వేయించకుండానే టేస్టీ "పూరీలు"! - మూడు పద్దతుల్లో ఈజీగా చేసుకోండిలా!