కస్టమర్లకు షాక్ ఇచ్చిన SBI - వడ్డీ రేట్లు ఎంతగా పెంచిందో తెలుసా?
ఇటీవల రెపోరేటు పెంచిన RBI - తాజాగా వడ్డీ రేట్లు పెంచుతూ ఎస్వీఐ నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 3:24 PM IST
SBI Loan Interest Rates : భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ తాజాగా రెపో రేటు పెంచిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) రుణ రేట్లను పెంచింది. ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్మార్క్ లింక్డ్ రేట్, రెపో లింక్డ్ లెండింగ్ రేట్ తో పాటు మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ బేస్డ్ లెండింగ్ రేట్ను సవరించింది. RBI ఇటీవల రెపోరేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచడమే ఇందుకు కారణం.
ఆర్బీఐ నిర్ణయం కారణంగా బ్యాంకులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకున్నా లోన్లు తీసుకున్న ప్రతి సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడుతోంది. దాదాపు మూడున్నరేళ్లుగా ఎలాంటి మార్పుల్లేకుండా ఉన్న వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచడంతో 5.50 శాతానికి చేరింది. ఇది ఇక్కడికే పరిమితం కాదని, సమీప భవిష్యత్తులోనూ రేట్ల కోత ఉంటుందన్న సంకేతాను ఇచ్చింది. ఫలితంగా గృహ, వాహన రుణాలు ప్రియం కానుండగా SBI రుణ రేట్లను పెంచింది.
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ఎస్బీఐ తాజా నిర్ణయంతో ఎంసీఎల్ఆర్, ఈబీఎల్ఆర్, ఆర్ఎల్ఎల్ఆర్తో ముడిపడి ఉన్న రుణాలు భారం కానున్నాయి. రుణ గ్రహీతలపై ఈఎంఐ భారం పడనుండగా పెరిగిన రేట్లు అక్టోబర్ 15 నుంచే అమల్లోకి తెస్తున్నట్లు ఎస్బీఐ తన వెబ్సైట్లో వెల్లడించింది.
EBLR 7.90శాతం నుంచి 8.15 శాతానికి పెంచగా, RLLRను 7.50శాతం నుంచి 7.75శాతానికి (CRP- క్రెడిట్ రిస్క్ ప్రీమియం, BSP- బ్యాంక్ స్ప్రెడ్ అదనం) సవరించింది. సాధారణంగా ఈ రేట్లతో అనుసంధానమైన గృహ, వాహన రుణాల ఈఎంఐ భారం పెరగనుంది.
ఓవర్నైట్ ఎంసీఎల్ఆర్, ఒక నెల ఎంసీఎల్ఆర్లో ఎస్బీఐ ఎలాంటి మార్పూ చేయకుండానే 7.85 శాతం వద్దే కొనసాగించింది. మూడు నెలల ఎంసీఎల్ఆర్ 8.60 శాతం నుంచి 8.75 శాతానికి పెంచింది. ఏడాది ఎంసీఎల్ఆర్ను 8.70 శాతం నుంచి 8.85 శాతానికి, రెండేళ్లు, మూడేళ్ల ఎంసీఎల్ఆర్ను 8.95 శాతానికి చేర్చింది.
MCLR అనేది బ్యాంకు రుణాలపై వసూలు చేసే కనీస వడ్డీ రేటు కాగా, నిధుల వ్యయం, నిర్వహణ ఖర్చులు, మార్జిన్ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని బ్యాంకులు ఈ రేటును నిర్ణయిస్తాయి. పాత హోమ్, పర్సనల్ లోన్లు, కార్పొరేట్ రుణాలు వీటితో ముడిపడి ఉంటాయి.
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