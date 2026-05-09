అద్దెకు మామిడి చెట్టు - సమ్మర్​లో ఖుషీ ఖుషీగా తినొచ్చు!

Rent a Mango Tree Concept in India
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 1:09 PM IST

Rent a Mango Tree Concept in India : వేసవి వచ్చిందంటే చాలు మనకు ఎక్కువగా గుర్తొచ్చేది మామిడి పండ్లు. ఆకర్ణణీయమైన ఆకారంలో ఎంతో రుచిగా ఉండే వీటిని తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడతారు. కొందరైతే ఈ అమృత ఫలాల రుచి చూసేందుకే సమ్మర్ ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూస్తుంటారు! అంతేకాక పండ్లలో రారాజుగా దీనిని పిలుస్తారు. అదేలాగంటే ఏ పండుకు లేనన్ని జాతులు ఈ ఫలాల రారాజుకున్నాయి. అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ ఆకారాల్లో ఇవి లభిస్తున్నాయి.అందు​కు తగ్గట్టుగానే వాటి ధర కూడా ఆదరహా అనిపిస్తున్నాయి.

అయితే మార్కెట్​లో దొరికే పండ్లలో ఏవి సహజసిద్ధమైనవో? ఏవి రసాయనాలతో? పండించినవో తెలుసుకోవడం కష్టం. ఎందుకంటే వీటిని డిమాండ్‌కు తగ్గట్టుగా పండ్లు సరఫరా చేయాలన్న ఆరాటంలో కొందరు వ్యాపారులు తప్పుడు మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నారు. మామిడి కాయలు త్వరగా పండాలని రసాయనాలతో మాగబెడుతున్నారు. పైకి పచ్చగా కనిపిస్తే చాలు ప్రజలు కొనేస్తారన్న నిర్లక్ష్యంతో ఈ పండ్లను అమ్ముతున్నారు. లోగుట్టు తెలియక కొంటున్న వారు వీటిని తిని ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.

Mangoes Farm to Home Concept : ఇలాంటి ఘటనలు గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు కూడా ఓ చెట్టు ఉంటే బాగుండనిపిస్తుంటుంది. గ్రామాల్లో అయితే సాధ్యం కావచ్చు. కానీ నగరాల్లో మాత్రం కష్టమని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ కాలంలో పట్టణాలు కాంక్రీట్ జంగిల్​గా మారాయి. అంతేకాక వివిధ సౌకర్యాలు పేరుతో పచ్చని చెట్లను కొట్టేస్తున్నారు. దీంతో చాలా మంది చెట్లను పెంచడానికి వెనకడుగు వేస్తుంటారు. కానీ అలాంటి వాళ్లు కూడా మామిడి చెట్టును అద్దెకు తీసుకొనే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందో స్టార్టప్‌. అద్దెకు మామిడి చెట్టు ఏంటని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? అవును ఇది నిజమండీ బాబు. మరి ఇదెక్కడో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

మీకు సొంత భూమి లేకపోయినా, తోట వేయకపోయినా, ఓ మామిడి చెట్టును మాత్రం సొంతం చేసుకోవచ్చు. కేరళ రాష్ట్రంలోని కొచ్చికి చెందిన రెంట్‌ ఎ ట్రీ అనే స్టార్టప్‌ ఇటీవల ఓ కొత్త కాన్సెప్ట్‌ను తీసుకొచ్చింది. అదేంటంటే ఈ సంస్థ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఉన్న చెట్లలోంచి ఒకదాన్ని సెలక్ట్​ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని ఆ సీజన్‌ మొత్తానికి రెంట్​కు తీసుకోవడమన్నమాట. ఇందుకోసం మామిడి చెట్టుకు రూ.10,300 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అందుకు బదులుగా వారు ఆ చెట్టుకు పండిన 90 కేజీల వరకూ కాయలను విడతల వారీగా నేరుగా మన ఇంటికే డెలివరీ చేస్తారన్నమాట.

తద్వారా మనం తినే మామిడి పండ్ల పూర్తి సమాచారం తెలుస్తుంది. అంతేకాక ఎమోషనల్‌ టచ్‌ కూడా ఉంటుంది. ఈ ఫామ్‌ టు హోమ్‌ కాన్సెప్ట్‌ చాలా బాగా క్లిక్ అయింది. దీంతో మరికొన్ని అగ్రి స్టార్టప్స్‌ కూడా ఇదే బాట పట్టి వినియోగదారులకు మరింత చేరువయ్యాయి. ఏదేమైనా ఈ సమ్మర్‌ ట్రెండ్‌ ఐడియా బాగుంది కదూ!

