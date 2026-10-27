రూ. 7లక్షల్లోనే ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చేస్తారు! - ప్లాస్టింగ్ అవసరం లేకుండానే రంగులు వేసుకోవచ్చు!
గుజరాత్ దంపతులు అదితి, వేదాంత్ గాంధీ స్టార్టప్ - పారిశ్రామిక వ్యర్థాలతో కార్బన్ క్రీట్ సృష్టి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 1:13 PM IST
co2ncrete Startup : ఇటుకలూ, సిమెంటూ వాడకుండా ఏడు లక్షల రూపాయల్లోనే ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు. గుజరాత్లోని అంక్లేశ్వర్ ప్రాంతానికి చెందిన అదితి, వేదాంత్గాంధీ దంపతులు పారిశ్రామిక వ్యర్థాలతో, తక్కువ ధరలోనే ఇళ్లని నిర్మిస్తున్నారు. గతంలో ఈ ప్రాంతం మొత్తం ఔషధ పరిశ్రమలు, టెక్స్టైల్ ఫ్యాక్టరీల నుంచి వెలువడిన విషపూరిత వ్యర్థాలతో నిండి ఉండేది. ఎటుచూసినా కొండల్లా పేరుకుపోయిన నల్లటి ఫ్లైయాష్ గుట్టలూ, కాలు పెట్టడానికి వీల్లేకుండా బురదలా ఉండే కాలకూట విషంలాంటి కెమికల్ స్లడ్జ్ తో నిండిపోవడంతో 2009లో కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలోనే అత్యంత కాలుష్యపూరిత నగరంగా ప్రకటించింది.
బోర్లు, బావుల్లోని భూగర్భ జలాలు పూర్తిగా కాలుష్యమయమై రంగు మారిపోయాయి. అక్కడుంటే రోగాలు వస్తాయని చాలామంది భయపడుతూ బతికేవారు. కానీ, అదే ఊళ్లో పుట్టి, పెరిగిన అదితి, వేదాంత్ గాంధీ సొంతూరి కోసం ఏదైనా చేయాలని చిన్నప్పుడే భావించారు.
ఏమిటీ ప్రత్యేకం?
సిమెంట్ ఉత్పత్తికి ముందు గానుగ సున్నంతో భవంతులు నిర్మించేవారు. ఇలా నిర్మించిన భవనాలు బయట ఎండలు మండిపోతున్నా లోపల చల్లగా ఉండేవి. సిమెంట్ కట్టడాలు 50 ఏళ్ల తర్వాత బలహీనమైపోతాయి కానీ, ఈ సున్నపు కట్టడాలు ఏళ్లు గడిచేకొద్దీ ఇంకా బలంగా మారేవి. గాల్లోని కార్బన్డైఆక్సైడ్ని పీల్చుకుని ఇంకా ఇంకా గట్టిపడతాయి. ఈ విధానంపై అదితి, వేదాంత్ ఆలోచించారు. అంక్లేశ్వర్లో బూడిద, లైమ్ స్లడ్జ్, పాత భవనాల ఇటుక రద్దునీ సేకరించారు. మూడింటినీ వివిధ పాళ్లలో కలిపి ఎటువంటి హానీ చేయని ప్రత్యేకమైన 'సీఓ2' ఇటుకలని తయారు చేయించారు. వీటితో నిర్మించిన ఇళ్లు పాతకాలం నాటి సున్నం కట్టడాల్లానే ఉన్నాయి.
ప్రభుత్వ సహకారం
అదితి అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లానింగ్లో మాస్టర్స్ పూర్తి చేసి పదేళ్లపాటు పారిశ్రామిక వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ పై పనిచేశారు. వేదాంత్ గాంధీ జర్మనీలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో మాస్టర్స్ పూర్తి చేసి ఐక్యరాజ్యసమితి (UNO)తో కలిసి పర్యావరణహిత నగరాల రూపకల్పనలో భాగస్వామిగా ఉన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక స్మార్ట్ సిటీలను నిర్మించడంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు. ఈ క్రమంలోనే సొంతూరి కోసం ఏదో చేద్దామన్న తపనతో ఇద్దరూ లక్షల జీతం వచ్చే ఉద్యోగాలని వదిలేసి వ్యర్థాలపైన పరిశోధనలు మొదలుపెట్టారు.
ఇటుకల తయారీ ప్రారంభంలో కాస్త విఫలమైనా వీళ్ల ప్రయత్నం నచ్చడంతో గుజరాత్ ప్రభుత్వం స్వయంగా పెట్టుబడులు అందించింది. చివరకు వ్యర్థాలతో ఇటుకలని తయారు చేయడంలో విజయం సాధించారు. ముందుగా ఆ ఇటుకలతోనే రెండంతస్తుల తమ డ్రీం హౌస్ని కట్టి చూపించారు. ఇటుక, సిమెంట్, స్టీల్ ధరలూ పెరిగి సొంతింటి కల నెరవేర్చుకోలేని ఎంతోమంది వీటికి ఆకర్షితులవుతున్నారు. రేకుల షెడ్డులకే పరిమితమైన పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలు ఈ ఇళ్లు రూ. ఏడులక్షలకే రావడం, లోపల చల్లగా ఉండటం, అగ్ని ప్రమాదాలని తట్టుకునే సామర్థ్యం ఉండటంతో ఆకర్షితులవుతున్నారు.
ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ పద్ధతిలో ఫ్యాక్టరీలోనే నిర్మాణం పూర్తి చేసి కోరి చోటికి వాటిని తరలిస్తారు. తక్కువ సమయంలో నిర్మించడంతో పాటు ప్లాస్టరింగ్ అవసరం కూడా ఉండదు. నేరుగా రంగులు వేసుకోవచ్చు. అలా, అంక్లేశ్వర్ ప్రాంతంలో టన్నుల కొద్దీ ఉన్న వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేస్తూ, ఇప్పటి వరకూ 470 ఇళ్లని నిర్మించారు. తమ చిన్ననాటి ఆలోచనకు అనుగుణంగా ప్రాంతం రూపురేఖలు మార్చుస్తూ తమ కార్బన్ క్రీట్ సంస్థ విలువను రూ.10కోట్లకి చేర్చారు.
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