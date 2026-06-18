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"యూరిన్​తో యూరియా తయారీ!" - స్టార్టప్ కంపెనీ ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తోందంటే!

పర్యావరణ అనుకూల సాంకేతికత - జనం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో సేకరణ

fertilizer_production_from_urine
fertilizer_production_from_urine (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 11:52 AM IST

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Production of Fertilizer from Urine : మనిషి మూత్రం అంటే అసహ్యించుకుంటాం కానీ అదే మూత్రంతో ఎరువును తయారు చేస్తారంటే నమ్ముతామా? స్విట్జర్లాండ్ స్టార్టప్ ఒకటి ఈ పనే చేస్తోంది. ఆ సంస్థ పేరు వునానెక్సస్ దాదాపు దశాబ్దకాలం కిందట దక్షిణాఫ్రికాలో వెలుగులోకి వచ్చిన పూనా అనే ఓ పరిశోధన ప్రాజెక్టు ఆధారంగా ఈ పూనానెక్సస్ పుట్టుకొచ్చింది

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ఎరువు ఎలా చేస్తారు?

  • మూత్రాన్ని దాని మూలం వద్దే వేరుచేసి శుద్దిచేయడం ప్రాజెక్టులో ప్రధానాంశం. ఇందు కోసం ప్రత్యేక టాయ్​లెట్లను వినియోగిస్తారు. వేరుచేసిన ద్రవాన్ని నీటితో కలపకుండా, ఓ పైపింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా భవనం బేస్మెంట్లో ఉన్న చిన్న శుద్ధి కర్మా గారంలోకి పంపుతారు.
  • ఆ మూత్రంలో యాంటీ బయాటిక్స్ వంటి సూక్ష్మ కాలుష్యకారకాలను తొలగించి మొక్కల పెరుగుదలకు అవసరమైన నత్రజని, ఫాస్ఫరస్ వంటి విలువైన పోషకాలను గాఢతరం చేసే ట్యాంకుల శ్రేణిలోకి ప్రవేశపెడతారు.
  • ఆ తర్వాత ఆ ద్రవాన్ని 90 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద పాశ్చ రైజ్ చేస్తారు. దీనివల్ల ఏవైనా సంభావ్య వైరస్ లు, ఇతర వ్యాధికారకాలు ఉంటే నశిస్తాయి.
  • శుద్ధి చేసిన ద్రవాన్ని వేరుచేసి తిరిగి ఫ్లషింగ్ వ్యవస్థలోకి పంపిస్తారు. ఆ తర్వాత అవతలి వైపు నుంచి 'అరిన్' అనే ద్రవ ఎరువు బయటకు వస్తుంది.

ఆరిన్ అనేది పూర్తిగా మనిషి మూత్రంతో తయారైన ఏకైక ఖనిజ ఎరువు అని వూనానెక్సస్ చెబుతోంది ఈ ఎరువును స్విస్, ఫ్రెంచ్ అధికారులు అన్ని రకాల మొక్కలకు ఉపయోగించడం కోసం అమ్ముతున్నారు. ప్రస్తుతం జెనీవాలోని పలు ప్రైవేటు బ్యాంకులు, వాణిజ్య, నివాస భవన సముదాయాల్లో వూనానెక్సస్ మూత్రశుద్ధి వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వ్యవస్థ ఏటా సుమారు 30 లక్షల లీటర్ల మూత్రాన్ని పునర్వినియోగం చేస్తోంది. పారిస్​లో కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన పర్యావరణ అనుకూల పరిసర ప్రాంతమంతటా ఈ సాంకేతికతను విస్తరిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రాజెక్టును లాభదాయకంగా మార్చడం ఓ పెద్ద సవాలుగా మారిందని, మూత్రం నుంచి ఒక కిలోగ్రాము నత్రజనిని ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు, కృత్రిమ ఎరువుల కంటే 40 నుంచి 50 రెట్లు ఎక్కువ అని పూనానెక్సస్ సీఈఓ చాంబ్రియర్ వివరించారు.

బ్రిటన్ లోనూ

మనిషి మూత్రాన్ని ఎరువుగా మార్చే ప్రాజెక్టును బ్రిటన్​కు చెందిన 'ఎన్పీకే రికవరీ' అ అనే స్టార్టర్ కూడా చేపట్టింది. జనం రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో తాత్కాలిక టాయ్లెట్లను ఏర్పాటుచేసి, మూత్రాన్ని సేకరిస్తోంది. తిరిగి దానిని ఎరువుగా మారుస్తున్నారు. పొలాల్లో గడ్డి పెరగడానికి ఉపయోగపడుతోంది. యూనివర్శిటీ ఆఫ్ ది వెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న పరిశోదన బృందం ఇటీవల లండన్" మారథాన్, బూమౌన్ ఫెస్టివల్ వంటి కార్యక్రమాల్లో మూత్రాన్ని సేకరించింది. స్విస్ స్టార్టప్ తరహాలోనే ఇది కూడా శుద్ధి చేసి ఎరువును తయారు చేస్తోంది.

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FERTILIZER FROM URINE
URINE FERTILIZER PRODUCTION
మూత్రంతో ఫర్టిలైజర్ తయారీ
UREA FROM URINE
PRODUCTION OF FERTILIZER FROM URINE

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