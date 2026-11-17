ఇప్పుడు మనిషి శరీర సగటు ఉష్ణోగ్రత 37 డిగ్రీలు కాదు! - కొత్త అధ్యయనంలో మారిన థర్మామీటర్ లెక్కలు!
Human Body Temperature : మనిషి సగటు ఉష్ణోగ్రతపై కొత్త అధ్యయనం - శరీరం చల్లబడడం వెనుక కారణాలు విశ్లేషించిన శాస్త్రవేత్తలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 2:40 PM IST
మనిషి శరీర సగటు ఉష్ణోగ్రత ఎంత? అంటే ఠక్కున వచ్చే సమాధానం 37 డిగ్రీల సెల్సియస్(98.6 ఫారెన్హీట్) అని. కానీ ఇప్పుడు లెక్కలు మారాయని చెబుతున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. సగటు ఉష్ణోగ్రత 36.5 డిగ్రీల సెల్సియస్(97.7 ఫారెన్ హీట్)కు పడిపోయిందని వారు విశ్లేషిస్తున్నారు. 150 ఏళ్ల కిందటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఉష్ణోగ్రత ఎందుకు ఇలా తగ్గుతోంది? అనే విషయంపై శాస్త్రవేత్తలు పలు వివరణలు ఇస్తున్నారు. ఆ వివరణలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
ఆనాటి నుంచి ఇప్పటి దాకా :
- 1860వ దశకంలో జర్మన్ వైద్యుడు కార్ల్ వుండర్లిచ్ మనిషి శరీర ఉష్ణోగ్రతపై విస్తృత పరిశోధనలు చేశారు. జ్వరం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యాధా, లేక శరీరంలో దాగిఉన్న అనారోగ్యానికి ఒక లక్షణమా? అనేది తేల్చడానికి ఆధునిక థర్మామీటర్లు అందుబాటులో లేని ఆ రోజుల్లోనే ఎంతో కృషిచేశారు. 15 ఏళ్లపాటు దాదాపు 25 వేల మంది రోగుల ఉష్ణోగ్రతల్ని చాలా శ్రమించి లెక్కించారు.
- ఆరోగ్యవంతమైన పెద్దలకు సగటు ఉష్ణోగ్రత 37 డిగ్రీల సెల్సియస్(98.6 ఫారెన్హీట్) అని వుండర్లిచ్ గణనలో తేలింది. అప్పట్నుంచి మనిషి శరీర ఉష్ణోగ్రతను పర్యవేక్షించడానికి ఇది ఒక ప్రామాణిక కొలమానంగా మారిందని మేరీల్యాండ్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన వైద్య చరిత్రకారుడు ఫిలిప్ మాకో వియాక్ అంటున్నారు.
- ఉష్ణోగ్రత 38 డిగ్రీల సెల్సియస్(100 F) దాటితే అది జ్వరానికి సంకేతంగా వుండర్లిచ్ నిర్ధారించారు.
- పురుషుల కంటే మహిళలకు ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటాయని, వయసు పెరిగే కొద్దీ తగ్గుతాయని కూడా గుర్తించారు.
- 150 ఏళ్ల కిందటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు మనిషి ఉష్ణోగ్రతలో తగ్గుదల నమోదవుతోందని వైద్యశాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. అప్పటితో పోలిస్తే అమెరికన్ పురుషుల ఉష్ణోగ్రత సుమారు 0.59 డిగ్రీల సెల్సియస్ తక్కువగా ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు. ఇందుకోసం దాదాపు 1.90 లక్షల మంది నుంచి డేటా సేకరించారు. పెద్దలకు సాధారణ ఉష్ణోగ్రత ఇప్పుడు 97.5 ఫారెన్ హీట్కు దగ్గరగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోందని 'స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో అంటువ్యాధుల అధ్యయన నిపుణురాలు జూలీ పార్సొనెట్' చెబుతున్నారు. ఈ తగ్గుదల ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో నమోదైంది.
ఎందుకు తగ్గాయి?
మనిషి ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడానికి, ఆయుర్దాయానికి సంబంధం ఉందంటారు పార్సొనెట్. వుండర్లిచ్ కాలంలో మనిషి సగటు ఆయుర్దాయం 38 ఏళ్లు. ఇప్పుడది దాదాపు రెట్టింపయింది. అప్పట్లో క్షయ, రక్తవిరేచనాలు, కీళ్లవాతం, ఎముకల వాపు వంటి అనేక వ్యాధులు ప్రజల్ని పీడించేవి. వీటన్నిటి నుంచి శరీరాన్ని రక్షించడానికి రోగనిరోధక వ్యవస్థ ప్రయత్నిస్తున్న టైమ్లో అది కేలరీలను వినియోగిస్తుంది. పార్సొనెట్ ప్రకారం, కేలరీలు అంటే వేడి అని అర్థం. దాని వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉండేవి.
ఇప్పుడు ఆధునిక వైద్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది. దానికి తోడు ఇళ్లలోని గాలి ఉష్ణోగ్రతలను కూడా నియంత్రించుకోగలుగుతున్నాం. జీవితంలో ఎక్కువ భాగం థర్మల్-న్యూట్రల్ జోన్ అని పిలుచుకునే ప్రదేశంలో గడుపుతున్నాం. అక్కడ మన ఉష్ణోగ్రతను స్థిరంగా ఉంచడానికి శ్రమించాల్సిన అవసరం ఉండదు. శ్రమించాల్సిన అవసరం లేకపోతే శక్తిని ఉత్పత్తి చేయరు. అలాగే వేడినీ ఉత్పత్తి చేయరని పార్సొనెట్ విశ్లేషించారు.
తుపాన్ల తీవ్రతకు కారణాలేంటి? - భవిష్యత్తు మరింత ప్రమాదకరమా?
శరీర ఉష్ణోగ్రతను నిర్ధారించే 4 అంశాలు :
1 వయసు :
వయసు పైబడిన వారి శరీర ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉంటుంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ మన జీవక్రియ నెమ్మదిస్తుంది. శరీరం అంత చురుకుగా ఉండదు. కాబట్టి తక్కువ శక్తిని ఉపయోగిస్తుంది అని వెస్ట్ వర్జీనియా విశ్వవిద్యాలయంలోని అంటువ్యాధుల వైద్యుడు వలీద్ జావేద్ అంటున్నారు.
2 లింగం :
పురుషుల కంటే స్త్రీల శరీర ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. రుతుచక్ర సమయంలో కాకుండా ఇతర సమయాల్లో కూడా, వృద్ధ స్త్రీలలో శరీర ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటాయని పార్సొనెట్ అంటున్నారు.
3 ఎత్తు, బరువు :
ఒకటి తగ్గితే, మరొకటి పెరుగుతుంది. ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ శరీర ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉపరితల వైశాల్యం ఎక్కువ వేడిని కోల్పోతుంది. అయితే బరువు పెరిగిన కొన్నిసార్లు ఉష్ణోగ్రత కొద్దిగా పెరుగుతుందని పార్సొనెట్ వివరిస్తున్నారు.
4 రోజులోని సమయం :
ఉష్ణోగ్రతకు ఒక జీవ గడియారం ఉంటుందని మసాచుసెట్స్ జనరల్ హాస్పిటల్లోని రుమటాలజిస్ట్ జోనాథన్ హౌస్మాన్ అంటున్నారు. ఆయన ఇటీవలి అధ్యయనంలో తెల్లవారుజామున 3 నుంచి 5 గంటల మధ్య ఉష్ణోగ్రత తగ్గుదల, సాయంత్రం 4 నుంచి 6 గంటల మధ్య గరిష్ఠ స్థాయిని గమనించారు. ఇది బహుశా పగటిపూట పెరిగిన శారీరక శ్రమను ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఇథనాల్ అనుమానాలకు చెక్! - "ఈ 20 పెట్రోల్" వినియోగం లాభమా? నష్టమా?
వస్తువుల రేట్లు రూ.99, రూ.999 అని ఎందుకు పెడతారు? - ఈ బిజినెస్ సీక్రెట్ గురించి మీకు తెలుసా?