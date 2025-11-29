ETV Bharat / offbeat

కొబ్బరిపాలతో కొత్తరకం "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

శ్రీలంకన్ స్టైల్​లో నోరూరించే "ఎగ్ కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తినడం పక్కా!

Srilankan Egg Curry Recipe
Srilankan Egg Curry Recipe (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 10:26 AM IST

Srilankan Egg Curry Recipe : ఎగ్​తో వంటకాలంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. కొందరైతే రెగ్యులర్​గా చేసి పెట్టినా వద్దనరు. అయితే, నార్మల్​గా మనందరం ఫ్రిడ్జ్​లో గుడ్లు ఉన్నాయంటే దాంతో ఆమ్లెట్, ఎగ్ బుర్జీ, పులుసు వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి తినాలన్నా బోరింగ్​గా ఉంటుంది. అందుకే, మీ అందరి కోసం మీరు ఇప్పటి వరకు ట్రై చేయని ఒక స్పెషల్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, శ్రీలంకన్ స్టైల్​లో నోరూరించే "ఎగ్ కర్రీ".

సరికొత్త పద్ధతిలో రెడీ చేసుకునే ఈ కర్రీ సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి ఇంట్లో వాళ్లకి ఇలా చేసి పెట్టారంటే మళ్లీ మళ్లీ అలాగే వండమని అడుగుతారు. అంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ కర్రీ. పైగా, దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఎవరైనా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నయా స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ కోడిగుడ్డు కూరను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Srilankan Egg Curry Recipe
Srilankan Egg Curry Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గుడ్లు - నాలుగు
  • టమాటాలు - రెండు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • కారం - రుచికి సరిపడా
  • లవంగాలు - ఐదారు
  • యాలకులు - మూడు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • నూనె - తగినంత
  • గరంమసాలా - ఒకట్రెండు చెంచాలు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • కొబ్బరి పాలు - కొన్ని
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Srilankan Egg Curry Recipe
Srilankan Egg Curry Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో తగినన్ని నీళ్లు తీసుకుని కోడిగుడ్లను ఉడికించుకోవాలి.
  • ఎగ్స్ ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కొబ్బరి పాలు, కొత్తిమీర తరుగు, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్​ను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని ఉంచుకోవాలి.
Srilankan Egg Curry Recipe
Srilankan Egg Curry Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉడికిన కోడిగుడ్లను పొట్టు తీసుకుని ఒక్కోదాన్ని నిలువుగా మధ్యలోకి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క వేసి వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Srilankan Egg Curry Recipe
Srilankan Egg Curry Recipe (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, కారం, గరంమసాలా, కరివేపాకు వేసుకుని అన్నింటినీ కాసేపు పచ్చివాసనపోయేంత వరకూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు జత చేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
  • ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ముక్కలు ఆ మిశ్రమంలో సెట్ చేసుకోవాలి.

Srilankan Egg Curry Recipe
Srilankan Egg Curry Recipe (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం అందులో కొబ్బరిపాలను యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా నెమ్మదిగా ఎగ్ యెల్లో చెదిరిపోకుండా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత పాన్​పై మూత ఉంచి రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, శ్రీలంకన్ స్టైల్​లో కొబ్బరిపాలతో కమ్మని "కోడిగుడ్డు కూర" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునేలాకాకుండా ఓసారి ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Srilankan Egg Curry Recipe
Srilankan Egg Curry Recipe (ETV Abhiruchi)

