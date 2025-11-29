కొబ్బరిపాలతో కొత్తరకం "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
శ్రీలంకన్ స్టైల్లో నోరూరించే "ఎగ్ కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తినడం పక్కా!
Published : November 29, 2025 at 10:26 AM IST
Srilankan Egg Curry Recipe : ఎగ్తో వంటకాలంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. కొందరైతే రెగ్యులర్గా చేసి పెట్టినా వద్దనరు. అయితే, నార్మల్గా మనందరం ఫ్రిడ్జ్లో గుడ్లు ఉన్నాయంటే దాంతో ఆమ్లెట్, ఎగ్ బుర్జీ, పులుసు వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి తినాలన్నా బోరింగ్గా ఉంటుంది. అందుకే, మీ అందరి కోసం మీరు ఇప్పటి వరకు ట్రై చేయని ఒక స్పెషల్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, శ్రీలంకన్ స్టైల్లో నోరూరించే "ఎగ్ కర్రీ".
సరికొత్త పద్ధతిలో రెడీ చేసుకునే ఈ కర్రీ సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి ఇంట్లో వాళ్లకి ఇలా చేసి పెట్టారంటే మళ్లీ మళ్లీ అలాగే వండమని అడుగుతారు. అంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ కర్రీ. పైగా, దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఎవరైనా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నయా స్టైల్లో నోరూరించే ఈ కోడిగుడ్డు కూరను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గుడ్లు - నాలుగు
- టమాటాలు - రెండు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు చెంచా
- కారం - రుచికి సరిపడా
- లవంగాలు - ఐదారు
- యాలకులు - మూడు
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- నూనె - తగినంత
- గరంమసాలా - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- కొబ్బరి పాలు - కొన్ని
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో తగినన్ని నీళ్లు తీసుకుని కోడిగుడ్లను ఉడికించుకోవాలి.
- ఎగ్స్ ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, కొబ్బరి పాలు, కొత్తిమీర తరుగు, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన కోడిగుడ్లను పొట్టు తీసుకుని ఒక్కోదాన్ని నిలువుగా మధ్యలోకి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క వేసి వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, కారం, గరంమసాలా, కరివేపాకు వేసుకుని అన్నింటినీ కాసేపు పచ్చివాసనపోయేంత వరకూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు జత చేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
- ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి టమాటాలు సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ముక్కలు ఆ మిశ్రమంలో సెట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో కొబ్బరిపాలను యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా నెమ్మదిగా ఎగ్ యెల్లో చెదిరిపోకుండా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూత ఉంచి రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, శ్రీలంకన్ స్టైల్లో కొబ్బరిపాలతో కమ్మని "కోడిగుడ్డు కూర" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునేలాకాకుండా ఓసారి ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
