"శ్రీకాళహస్తిలో రాహు, కేతు పూజలు" - వారికి రేషన్ కార్డు ఉంటే చాలు!
రూ.500టిక్కెట్టు రద్దు చేసిన ధర్మకర్తల మండలి - ఆలయాభివృద్ధి దిశగా పలు నిర్ణయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 12:07 PM IST
Srikalahasti temple : శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో నిర్వహించే రాహు, కేతు పూజల్లో మార్పులు చేస్తూ ధర్మకర్తల మండలి ఆమోదం తెలిపింది. వెండి ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో పూజల్లో ఉపయోగించే వస్తు సామగ్రి విలువ పెరగడంతో పలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఇందులో సామాన్యులు, స్థానిక భక్తులకు ప్రాధాన్యం కల్పించారు. ఈ మేరకు ఇప్పటి వరకు అమలులో ఉన్న రూ.500రాహు, కేతు పూజను రద్దు చేసి సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ప్రయోగాత్మకంగా రూ.100కే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి బుధవారం 2వేల మంది భక్తులను అనుమతించడంతో పాటు స్థానిక, తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులకు ప్రాధాన్యం కల్పించనున్నారు. వెండి సర్పాలు లేకుండానే అందుబాటులో ఉన్న సామగ్రితోనే పూజ పూర్తి చేయిస్తారు. ఇక దక్షిణామూర్తి అభిషేకం టిక్కెట్టు ధర రూ.500గా నిర్ణయించారు.
వెండి ధరల పెరుగుదల ఎఫెక్ట్
శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో రాహు, కేతు సర్పదోష నివారణ పూజల్లో వెండి సర్పాలు ఉపయోగిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం వెండి ధర పెరిగిన నేపథ్యంలో పూజలు, టిక్కెట్ల ధరల్లో మార్పులు, చేర్పులు చేశారు. ఇప్పటివరకు ఉన్న రూ.500 రాహు, కేతు పూజ రద్దు చేసి దాని స్థానంలో రూ.100కే అవకాశం కల్పించారు. కానీ, సామగ్రిలో వెండి సర్పాలు లేకుండానే పూజ పూర్తి చేయనున్నారు. ఇక రూ.750, రూ.1500, రూ.2500 పూజలు యథావిధిగా, ఎలాంటి మార్పులు లేకుండానే కొనసాగిస్తూ రూ.5 వేల పూజలను రూ.6 వేలకు పెంచారు. ఇక రూ.500 అంతరాలయ దర్శన టికెట్ కొన్న భక్తులకు ఉచిత లడ్డూ, వడ ప్రసాదం పంపిణీ చేయాలని తీర్మానించారు.
వాహన మండపం అభివృద్ధి
కేవలం పూజా టిక్కెట్ల ధరల్లో మార్పు మాత్రమే కాకుండా మౌలిక సదుపాయాల పైనా దృష్టి సారించారు. ఉత్సవాల సమయంలో స్వామి, అమ్మవార్ల ఊరేగింపు సందర్భంగా వివిధ రకాల వాహన సేవ ఉంటుంది. ఈ వాహనాలు కొలువుదీరిన మండపాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని కమిటీ నిర్ణయించింది. పానగల్ నుంచి రామసేతు వంతెన వరకు పచ్చదనం పెంపు, ఈవో, ట్రస్టు బోర్డు సభ్యుల కోసం కొత్త క్వార్టర్ల నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపారు.
చిన్న ఆలయాల నిర్వహణ, మౌలిక వసతులు మెరుగుపర్చేలా ఏర్పేడు మండలం కందాడ గ్రామంలోని శివాలయం, కన్నలిలోని వీరభద్రస్వామి ఆలయాలను అనుబంధ ఆలయాలుగా మార్చాలని నిర్ణయించారు. భరద్వాజ తీర్థం అభివృద్ధి, భక్తులు క్యూ వరసలోనిరీక్షించకుండా విశ్రాంత గదులు ఏర్పాటు వంటి 14 అంశాలను తీర్మానం తెలిపారు.
