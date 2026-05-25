'ఆపదమొక్కులవాడా, అనాథ రక్షకా'! - రూపాయి ఫీజు లేకుండా కార్పొరేట్ వైద్యం!

పేద రోగులకు అండగా 'శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రాణదానం ట్రస్టు' - అన్ని జబ్బులకి ఉచిత వైద్యం!

TTD SV Pranadanam Trust
Published : May 25, 2026 at 3:48 PM IST

TTD SV Pranadanam Trust Free Treatment : 'ఆపద మొక్కులవాడా, అనాథ రక్షకా! గోవిందా, గోవిందా!' అని స్మరిస్తూ, నినదిస్తూ భక్తులు వేంకటేశ్వరస్వామిని దర్శించుకుంటారు. అలాంటి భక్తుల పాలిట 'నేనున్నానంటూ' ఆ శ్రీనివాసుడు అభయమిస్తున్నాడు. పేదలు, ఆర్థిక స్తోమత లేని కుటుంబాలకు ఉచిత వైద్య సాయం కల్పిస్తున్నాడు. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో శ్రీవేంకటేశ్వర ప్రాణదానం ట్రస్ట్‌ ద్వారా ఉచిత వైద్యం అందుతోంది. నిరుపేద కుటుంబాల్లో ఎవరైనా అనారోగ్యానికి గురైతే సరైన వైద్యం కోసం నానా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఎందుకంటే రోజంతా పని చేస్తేనే వారికి పూట గడిచేది. అలాంటప్పుడు ‘దేవుడా నువ్వే దిక్కు’ అనడం తప్ప ఏమీ చేయలేరు. అలాంటి వారికి తిరుమల వెంకన్న సన్నిధిలో ఏర్పాటు చేసిన ‘శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రాణదానం ట్రస్టు’ అండగా నిలుస్తోంది. పేదల శస్త్రచికిత్సలకు అవసరమైన వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందిస్తోంది.

వైద్యం కోసం టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన శ్రీవేంకటేశ్వర ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌(స్విమ్స్‌), బర్డ్‌తోపాటు పద్మావతీ చిన్నపిల్లల హృదయాలయం ఆసుపత్రులకు ఎంతోమంది వస్తుంటారు. వీళ్లందరికీ ఉచితంగా వైద్యం చేయకపోయినా నామమాత్రపు రుసుముతో వైద్యులు ట్రీట్​మెంట్​ అందిస్తారు. కానీ సాధారణవాటితో పోలిస్తే ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులకు లక్షలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. అంత స్థోమత లేని పేదలకు కార్పొరేట్‌ స్థాయి వైద్యాన్ని పూర్తిగా ఫ్రీగా అందించాలనే సదాశయంతో 2001 అక్టోబర్‌ 1న టీటీడీ- సీఎం చంద్రబాబు నేతృత్వంలో శ్రీవేంకటేశ్వర ప్రాణదానం ట్రస్ట్‌ను ప్రారంభించారు. తొలుత స్విమ్స్‌లో 50 మంది రోగులతో ప్రయోగాత్మకంగా ఈ ఉచిత వైద్యం ప్రారంభమైంది. నేడు అత్యవసర సమయాల్లో వేలాది పేద రోగుల ప్రాణాలను నిలబెడుతోంది.

పూర్తిగా పారదర్శకత :

ఈ ట్రస్టు ద్వారా సాయం కోరె పేద రోగుల సెలక్ట్ చేసే ప్రక్రియ పూర్తి పారదర్శకంగా ఉంటుంది. 'దారిద్య్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న రోగుల వివరాలను కమిటీ పరిశీలిస్తుంది. ఇందులో అర్హులైన వారిని సెలక్ట్ చేస్తుంది. ముందుగా డాక్టర్​ ప్రాథమిక పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. అనంతరం వ్యక్తిగత వివరాలు, వాళ్లకు ఉన్న ఆరోగ్య కార్డుల్ని పరిశీలిస్తారు. సర్జరీ ఖర్చును అంచనా వేసి స్విమ్స్‌ వీసీ - ట్రస్టుకు పంపిస్తే' మా ప్రాణదానం కమిటీ తనిఖీ చేసి ఆమోదం తెలుపుతుందని ట్రస్ట్​ నిర్వాహకులు చెబుతారు.

ఒకవేళ రోగికి వెంటనే ఆపరేషన్‌ చేయాల్సి వస్తే ఈ ప్రక్రియను ఇంకా త్వరగా పూర్తిచేస్తామని చెబుతారు. అలా వాళ్లకు సర్జరీతో పాటు మెడిసిన్స్, వేళకు ఆహారం ఇలా అన్నింటినీ అందిస్తూ పూర్తిగా కోలుకుని ఇంటికెళ్లే వరకూ అన్నిరకాల జాగ్రత్తలూ తీసుకుంటామని అంటారు. ముఖ్యంగా కిడ్నీ మార్పిడి వంటి పెద్ద శస్త్రచికిత్సలు జరిగిన రోగులకు సంవత్సరపాటు పాటు ఉచితంగా మందులు ఇస్తూ, అవసరమైనప్పుడల్లా వైద్యం అందిస్తూ పర్యవేక్షిస్తామని పేర్కొంటారు. ఇక ఈ వైద్యసాయాన్ని ప్రధానంగా - కిడ్నీలు విఫలమైన వారికీ, థలసేమియా, క్యాన్సర్, హీమోఫీలియా, గుండె జబ్బులు, నాడీ సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడేవారికీ అందిస్తున్నామని ట్రస్టు నిర్వాహకులు వివరిస్తారు.

అంతేకాక పేదలకు సర్జరీల సమయంలో అవసరమయ్యే రక్తంకోసం రక్తదాన శిబిరాన్నీ నిర్వహిస్తోంది. ‘ఒకరి రక్తదానం- ముగ్గురికి ప్రాణదానం’ అనే నినాదంతో దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది. స్వామివారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులు సైతం ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా బ్లడ్ డొనేషన్​ చేసేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. అదే సమయంలో ఆదివారాలు మెడికల్ క్యాంప్స్​ ఏర్పాటు చేస్తూ మెడిసిన్స్​ అందిస్తోంది. మూర్ఛ, షుగర్​, బీపీ తదితర అనారోగ్యాలను గుర్తించేందుకు ఇప్పటివరకూ వెయ్యికి పైగా క్యాంపుల్ని నిర్వహించారు. దాదాపు రెండున్నర లక్షలమందికి ఫ్రీగా మందుల్ని పంపిణీ చేశారు.

ఎవరైనా దానం చేయొచ్చు :

దాతలు ఇచ్చే ప్రతి రూపాయినీ, పేదల ఆరోగ్యం కోసం కేటాయించే ప్రాణదానం ట్రస్టు కేవలం రూ.15 లక్షలతో ప్రారంభమైంది. క్రమంగా దాతల నుంచి విశేష స్పందన రావడంతో ఇప్పుడది రూ.520 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇప్పటిదాకా రూ.160 కోట్లను సుమారు 30,000 రోగుల కోసం కేటాయించింది. అంతేకాక దాతలకు ప్రత్యేక సదుపాయాలనూ కల్పిస్తుంది. అదేవిధంగా ఆదాయపు పన్ను చట్టం కింద మినహాయింపు కూడా ఉంది. రూ.10,000 నుంచి రూ.కోటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ విరాళం అందజేసే దాతలకు ఆ మొత్తాన్ని బట్టి సేవలను కల్పిస్తారు. సుప్రభాత సేవ, సుపథం ద్వారా దర్శనం, బ్రేక్‌ దర్శనం, ఉచిత వసతితో పాటు ప్రసాదం, వస్త్రాలు, బంగారం, వెండి నాణేలను కానుకలుగా అందజేస్తారు. మరిన్ని వివరాల కోసం www.tirumal.org సందర్శించవచ్చు. లేదంటే 0877-2264258 నంబర్‌నూ సంప్రదించవచ్చు.

