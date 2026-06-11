నిత్యం 15టన్నుల బియ్యంతో మహాఅన్నదానం - "టీటీడీ" ఖర్చులు తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!
అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరిట 2.5వేల కోట్ల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు - లక్షలాది భక్తులకు నాణ్యమైన భోజనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 10:57 AM IST
ANNADANAM IN TIRUMALA : తిరుమలలో శ్రీ వేంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరిట రూ.2,500 కోట్లకు పైగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. దీనిపై వచ్చే ఆదాయంతో నిత్యం లక్షలాది మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదం అందిస్తోంది టీటీడీ. శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే ఏ భక్తుడూ ఆకలితో ఇబ్బంది పడొద్దనే ఉద్దేశంతో సంతృప్తికరమైన, రుచికరమైన భోజనాన్ని వడ్డిస్తోంది. 'అన్నదానం మహాదానం' అనే సనాతన సంప్రదాయాన్ని సమర్థంగా కొనసాగిస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన్ననలు పొందుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో నిత్యాన్నదానంలో బియ్యం, నూనె, ఉప్పు, పప్పులు ఏ మేర ఖర్చు చేస్తుంది? లక్షలాదిగా వచ్చే భక్తులకు సరిపడా ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసుకుందామా!
తిరుమలలో 1985 ఏప్రిల్ 6న ప్రారంభమైన అన్నదానం నిత్యం మహాయజ్ఞంలా కొనసాగుతోంది. సాధారణ రోజుల్లో 2లక్షల మంది భక్తులు అన్నప్రసాదం స్వీకరిస్తుంటారు. శని, ఆది వారాలతో పాటు రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రత్యేక రోజుల్లో ఈ సంఖ్య 3లక్షలకు పైమాటే. దేశ, విదేశాల నుంచి లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు నాణ్యమైన భోజనాన్ని ఉచితంగా అందిస్తూ సేవాభావానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది టీటీడీ.
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రోజుకు 3 లక్షల సర్వింగ్స్
తిరుమలలో భక్తుల మూడు నెలల సగటు రోజుకు 70 వేలు. వారందరికీ పాలు, టీ, కాఫీ వంటి పానీయాలతో పాటు 60,200 మందికి అల్పాహారం అందిస్తున్నారు. ఇక 99,500 మందికి మధ్యాహ్న భోజనం, 56,700 మందికి రాత్రి భోజనం వడ్డిస్తున్నారు. ఈ లెక్కన నిత్యం దాదాపు 3 లక్షల సర్వింగ్స్ భక్తులకు అందుతున్నాయి. మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్న ప్రసాద కేంద్రంలో రోజుకు 82 వేల మందికి పైగా భోజనాలు, శ్రీ అక్షయ కిచెన్, వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్, నారాయణగిరి షెడ్లు, క్యూ లైన్ల వెలుపల ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాలు, పీఏసీ అన్నప్రసాద భవనాల్లో భక్తులకు ఆహారం, పానీయాలు అందిస్తున్నారు.
15.8 టన్నుల బియ్యం
నిత్యాన్నదానం కోసం రోజుకు 15,788 కిలోల బియ్యం అవసరం ఉంటుంది. ఈ మేరకు 3,110 కిలోల సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, 2,861 కిలోల కందిపప్పు వినియోగిస్తున్నారు. ఇక అల్పాహారంలో 2,832 కిలోల సుజీ రవ్వ, 2,825 కిలోల గోధుమ రవ్వ, 1,729 కిలోల మినప్పప్పు వినియోగిస్తున్నారు. అదే విధంగా 1,436 కిలోల ఉప్పు, 1,276 కిలోల బెల్లం, 497 కిలోల చింతపండు వాడుతున్నారు. రోజుకు 4,375 కొబ్బరికాయలు, 430 కిలోల చక్కెర, 309 కిలోల ఎండు మిర్చి, 209 కిలోల ధనియాలు నిత్యాన్నదానంలో ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఆధునికీకరణతో విస్తరిస్తున్న సేవలు
అన్నప్రసాదం నాణ్యతను మెరుగుపరిచేందుకు టీటీడీ ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటోంది. చట్నీలు, కూరల తయారీలో తాజా కొబ్బరికాయలను వినియోగిస్తోంది. 2024లో వకుళమాత సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ను ప్రారంభించి అదనంగా 28 ప్రాంతాలకు ఆహార పదార్థాలను చేరవేస్తోంది. కొత్తగా ప్రారంభించిన PAC-5 (వెంకటాద్రి నిలయం)లో ఒకేసారి 1,500 మంది భోజనం చేసేందుకు వీలుగా డైనింగ్ హాల్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. రోజుకు 2 లక్షల మంది భక్తులకు ఆహారం తయారు చేయగల సామర్థ్యంతో కొత్త శాటిలైట్ ఆటోమేటెడ్ కిచెన్ నిర్మాణానికి చర్యలు చేపట్టింది. ఎంటీవీఏసీ (MTVAC) కిచెన్లో ఆధునిక వంట పరికరాల ఏర్పాటు చేసింది.
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