శ్రీరామనవమి 2026 స్పెషల్ "చలిమిడి" - జగదభిరాముడికి ఇలా నైవేద్యం చేసి పెట్టండి!

Published : March 24, 2026 at 3:42 PM IST

Sri Rama Navami 2026 Chalimidi : హిందువులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండగల్లో శ్రీరామనవమి ఒకటి. మరో రెండు రోజుల్లో ఆ పర్వదినం రానుంది. ఏటా వసంత రుతువు చైత్ర శుద్ధ నవమి రోజున ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారు. అంతేకాక అభిజిత్‌ లగ్నంలో జగదేక వీరుడికి, జగన్మాత సీతాదేవికి అత్యంత వైభవోపేతంగా కల్యాణం జరిపిస్తారు. అలాగే మాసములలో మొదటి మాసం చైత్ర మాసం.

సనాతన ధర్మంలో సంవత్సరంలో తొలి పర్వదినం, తొలి పూజ చైత్ర శుక్ల నవమి రోజు చేసే శ్రీరామ పూజ/వ్రతం. అదేవిధంగా ఈ పండగ నాడు జగదభిరాముడికి ఇష్టమైన బెల్లం పానకం, చలిమిడి, వడపప్పు వంటివి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఆ తర్వాత వీటిని ప్రసాదంగా పంచి పెడతారు. ఇందులో చలిమిడి ఒకటి. సాధారణంగా దీనిని పాకం పట్టి చేస్తారు. ఇందుకోసం పంచదార, బెల్లంను వాడతారు. కానీ నవమి రోజు చేసే చలిమిడికి పాకం అవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. కేవలం అతి తక్కువ పదార్థాలతో తక్కువ సమయంలోనే ప్రిపేర్​ చేయవచ్చు. రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కోదండ రాముడికి ఇష్టమైన చలిమిడిని ఎలా ప్రిపేర్​ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
  • యాలకులు - 3
  • సోంపు - పావు టీ స్పూన్
  • బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో కప్పు బియ్యప్పిండి, మూడు యాలకులు వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ సోంపు, ముప్పావు కప్పు తురిమిన బెల్లం వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండి, పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలపాలి.
యాలకులు (Getty Images)
  • అంతే ఎంతో రుచికరమైన చలిమిడి రెడీ అయినట్లే!
  • అనంతరం ఈ చలిమిడిని స్వామివారికి నైవేద్యంగా పెడితే సరి.
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
  • ఇక లేట్ చేయకుండా మీరు ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
  • మీరు ఈ చలిమిడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకంటే బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

చిట్కాలు:

  • బెల్లం నాణ్యత చలిమిడి రుచిని ప్రభావితం చేస్తుంది. అందుకే మంచి రుచి, రంగు కలిగిన బెల్లాన్ని తీసుకోవాలి.
  • యాలకుల పొడి, సోంపు కూడా చలిమిడికి మంచి టేస్ట్​నిస్తుంది.

