కోదండరాముడికి ప్రత్యేకం "ఆవ పులిహోర" - శ్రీరామనవమికి ఇలా ప్రసాదం నివేదించండి!

శ్రీరామనవమి 2026 స్పెషల్ ఆవ పెట్టిన పులిహోర - ఇలా చేస్తే నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Ava Pettina Pulihora
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 4:54 PM IST

Ram Navami 2026 Ava Pettina Pulihora : మరికొన్ని గంటల్లో శ్రీరామనవమి వేడుకలు ప్రారంభం కానున్నాయి. పల్లె, పట్టణం అనే తేడా లేకుండా హిందువులు అత్యంత ఘనంగా ఈ పర్వదినాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా దేవుడికి వడపప్పు, పానకం, చలిమిడి వంటివి ప్రసాదంగా చేసి పెడతారు. ఇందులో పులిహోర కూడా ఒకటి. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. రెగ్యులర్​గా చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఇలా ఆవ పులిహోర ట్రై చేశారంటే అద్భుతంగా వస్తుంది. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ప్రిపేర్ చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

అన్నం

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉడికించిన అన్నం - 2 కప్పులు
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆవాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • పసుపు - 1 స్పూన్
  • మినపప్పు - 2 స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • పల్లీలు - 2 స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - చిటికెడు
ఆవాలు

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో అన్నాన్ని పొడిపొడిగా ఉడికించి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత గుజ్జు తీసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని వేయించాలి. అనంతరం ఆవాలను మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
పల్లీలు
  • అనంతరం తాలింపు కోసం ఇదే పాన్​లో పావు కప్పు ఆయిల్ వేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత రెండు స్పూన్ల పల్లీలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక స్పూన్ మినపప్పు, ఒక స్పూన్ శనగపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇవి వేగాక నాలుగు ఎండుమిర్చి, ఐదు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత చిటికెడు ఇంగువ, ఒక స్పూన్ పసుపు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
మినపప్పు
  • ఆ తర్వాత తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆరు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ తాలింపులో పొడిపొడిగా ఉడికించిన అన్నం, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆవపిండి వేసి కలపాలి.
కరివేపాకు
  • అంతే అద్దిరిపోయే రుచితో ఆవ పులిహోర సిద్ధమైపోతుంది.
  • అనంతరం ఈ పులిహోరను స్వామివారికి నైవేద్యంగా పెడితే సరి.
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి.

