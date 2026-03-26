కోదండరాముడికి ప్రత్యేకం "ఆవ పులిహోర" - శ్రీరామనవమికి ఇలా ప్రసాదం నివేదించండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 4:54 PM IST
Ram Navami 2026 Ava Pettina Pulihora : మరికొన్ని గంటల్లో శ్రీరామనవమి వేడుకలు ప్రారంభం కానున్నాయి. పల్లె, పట్టణం అనే తేడా లేకుండా హిందువులు అత్యంత ఘనంగా ఈ పర్వదినాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా దేవుడికి వడపప్పు, పానకం, చలిమిడి వంటివి ప్రసాదంగా చేసి పెడతారు. ఇందులో పులిహోర కూడా ఒకటి. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. రెగ్యులర్గా చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఇలా ఆవ పులిహోర ట్రై చేశారంటే అద్భుతంగా వస్తుంది. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ప్రిపేర్ చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉడికించిన అన్నం - 2 కప్పులు
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆవాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - సరిపడా
- పసుపు - 1 స్పూన్
- మినపప్పు - 2 స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 2 స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 5
- పల్లీలు - 2 స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో అన్నాన్ని పొడిపొడిగా ఉడికించి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత గుజ్జు తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని వేయించాలి. అనంతరం ఆవాలను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం తాలింపు కోసం ఇదే పాన్లో పావు కప్పు ఆయిల్ వేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత రెండు స్పూన్ల పల్లీలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక స్పూన్ మినపప్పు, ఒక స్పూన్ శనగపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇవి వేగాక నాలుగు ఎండుమిర్చి, ఐదు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత చిటికెడు ఇంగువ, ఒక స్పూన్ పసుపు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆరు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ తాలింపులో పొడిపొడిగా ఉడికించిన అన్నం, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆవపిండి వేసి కలపాలి.
- అంతే అద్దిరిపోయే రుచితో ఆవ పులిహోర సిద్ధమైపోతుంది.
- అనంతరం ఈ పులిహోరను స్వామివారికి నైవేద్యంగా పెడితే సరి.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి.
