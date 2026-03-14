1000 అడుగుల ఎత్తున శివయ్య! - కరింజ పర్వతం ఎక్కారా?
- ఇటు అధ్యాత్మికం, అటు పర్యాటకం - ప్రకృతిలో కొలువైన ఓంకార రూపం! - తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఇలా వెళ్లి రావొచ్చు
Published : March 14, 2026 at 4:25 PM IST
Karinja Mountain : ఆ పరమేశ్వరుడిని మైదానంలో దర్శించుకుంటేనే భక్తులకు రెండు కళ్లూ చాలవు. అలాంటిది కైలాసం వంటి ఎత్తైన కొండపై దర్శించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? భక్తకోటి మైమరచిపోవడం ఖాయం! అలాంటి పుణ్యక్షేత్రమే కరింజేశ్వరస్వామి ఆలయం. మరి, ఈ టెంపుల్ ఎక్కడ ఉంది? ప్రత్యేకతలు ఏంటి? ఎలా వెళ్లి రావాలి? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ ఆలయం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలో ఉన్న కరింజ పర్వతం పై ఉంది. సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 1000 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శించడానికి భక్తులు ఎంతగానో ఆసక్తి చూపుతుంటారు. దానికి కారణం ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమే కాకుండా, అంతకు మించిన పర్యాటక కేంద్రం కూడా! ఎత్తైన కొండపై ప్రకృతిలో ఉన్న ఈ ఆలయం ఎంతో ప్రత్యేకతను సొంతం చేసుకుంది. ఈ గుడి రెండు భాగాలుగా ఉంటుంది. కొండ మధ్యలో గణపతి, పార్వతీ దేవి ఆలయాలు ఉన్నాయి. దాదాపు 600 మెట్లు ఎక్కిన తర్వాత పైన కొండ శిఖరం మీద శివాలయం ఉంటుంది.
నాలుగు యుగాల చరిత్ర! :
ఈ ఆలయానికి ఎంతో చరిత్ర ఉంది. హిందూ పురాణాల్లో పేర్కొన్న నాలుగు యుగాల్లోనూ దీని ఉనికి ఉందట. ఒక్కో యుగంలో ఒక్కో పేరుతో దీన్ని పిలిచారని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. కృత యుగంలో "రౌద్ర గిరి", త్రేతా యుగంలో "గజేంద్ర గిరి", ద్వాపర యుగంలో "భీమ శైల", కలి యుగంలో "కరింజ" అనే పేర్లున్నాయట.
పాదం మోపిన రాముడు :
త్రేతాయుగంలో అయోధ్య రామయ్య ఇక్కడి వచ్చారని స్థల పురాణం చెబుతోంది. సీతాలక్ష్మణ సమేతుడై ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించారని కథనం. వారి రాకకు గుర్తుగానే మధ్యాహ్న పూజ వేళలో వానరాలకు అన్నదానం చేస్తుంటారట! ఈ సంప్రదాయం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ఇదేవిధంగా పాండవులు కూడా తమ వనవాసంలో భాగంగా ఇక్కడి గుహల్లో ఆశ్రయం పొందారని చెప్పుకుంటారు.
IRCTC అరుణాచలం టూర్ - తక్కువ ధరకే మహా శివుడి దర్శనం
మూడు తీర్థాలు :
- ఈ కరింజ పర్వతం కింద "గదా తీర్థం" అనే కొలను ఉంది. దీన్ని భీముడు తన గదను ఉపయోగించి ఏర్పాటు చేశాడని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
- మరొకటి "అంగుష్ఠ తీర్థం" అనే కొలను కూడా ఉంది. ఇది భీముడి బొటనవేలి ముద్రతో తయారైందని నమ్ముతారు.
- "జాను తీర్థం" అనే మరో కొలను కూడా ఉక్కడ ఉంది. దీన్ని అర్జునుడు తన బాణంతో సృష్టించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
- ఈ నీటిలో పుణ్యస్నానాలు చేస్తే చర్మవ్యాధులు తగ్గుతాయని, కోరికలు తీరుతాయని భక్తుల నమ్ముతారు.
దర్శన వేళలు :
ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు స్వామి వారి దర్శనం చేసుకోవచ్చు. మధ్యాహ్నం మహాపూజ ఉంటుంది. సాయంత్రం వేళ 6 గంటల నుండి రాత్రి 7.30 వరకు దర్శనం ఉంటుంది.
ఎలా వెళ్లాలి? :
- ఈ కరింజేశ్వరుడి క్షేత్రం మంగళూరుకు దాదాపు 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బంట్వాళ తాలూకాలో ఉంది.
- హైదరాబాద్ (కాచిగూడ) నుంచి మంగళూరుకు రైలు ద్వారా చేరుకోవచ్చు. ప్రయాణానికి దాదాపు 27 గంటల సమయం పడుతుంది.
- మంగళూరు నుంచి బంట్లాల్ మీదుగా కరింజ పర్వతానికి చేరుకోవచ్చు
- సొంత వాహనం ఉన్నవారు నేరుగా వెళ్లిపోవచ్చు. హైదరాబాద్ నుండి దాదాపు 816 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది.
- విజయవాడ నుండి దాదాపు 1,025 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది.
IRCTC సూపర్ ఆఫర్ - తక్కువ ధరకే కర్నాటక టూర్ - 5 రోజులు ఫుల్ ఎంజాయ్!