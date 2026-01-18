కుదిరితే మొలకలు, లేదంటే బొంగుపేలాలు - నిమిషాల్లో సూపర్ స్నాక్స్!
- మార్నింగ్ టిఫెన్గా, ఈవెనింగ్ స్నాక్గా సూపర్ ఛాయిస్ - నిమిషాల్లో సూపర్ ప్రొటీన్ రిచ్ రెసిపీ - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు
Published : January 18, 2026 at 3:02 PM IST
Sprouts Chaat : స్నాక్స్ కావాలంటే పిల్లలకు జంక్ ఫుడ్ మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ, దీనివల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే అమ్మలు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. కానీ, చాలా మంది తల్లులకు టైమ్ ఉండదు. దీంతో దుకాణాల నుంచే కొనుగోలు చేసి పిల్లలకు పెడుతుంటారు. కానీ, బొంగు పేలాలు, మొలకలతో నిమిషాల్లోనే అద్దిరిపోయే స్నాక్స్ తయారు చేయొచ్చు. మరి, వీటి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
స్ప్రౌట్ ఛాట్ తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు :
- మొలకెత్తిన శనగలు - ముప్పావు కప్పు
- మొలకెత్తిన పెసలు - ముప్పావు కప్పు
- మొలకెత్తిన పల్లీలు - ముప్పావు కప్పు
- తరిగిన ఉల్లి - పావు కప్పు
- సన్నగా తరిగిన టమాటా - పిడికెడు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- తరిగిన కొత్తిమీర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నిమ్మరసం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- తగినంత ఉప్పు
- కారం - అర స్పూన్
- ఛాట్ మసాలా - అర స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావు స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక వెడల్పు పాత్ర తీసుకోవాలి. అందులో మొలకలన్నీ వేసుకోవాలి
- అందులోనే టమాటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఉల్లిపాయ తరుగు, ఛాట్ మసాలా, కారం వేసి మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి
- చివరగా జీలకర్ర పొడి, ఉప్పు కూడా వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం కూడా వేసి టాస్ చేసి, మసాలాలన్నీ పదార్థాలకు పట్టేలా చేయాలి.
- అంతే, అద్దిరిపోయే మొలకల చాట్ సిద్ధమైపోతుంది. చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ చాట్.. ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిది.
- దీన్ని ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ గా తీసుకోవచ్చు. లేదంటే ఈవెనింగ్ స్నాక్గానూ లాగించేయొచ్చు
- ఇందులో ప్రోటీన్లు అధికంగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియ కూడా బాగుంటుంది.
- ఈ ఆరోగ్యకరమైన రెసిపీ బరువు తగ్గేందుకు ప్రయత్నించే వారికి బెస్ట్ ఛాయిస్ అని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
మైదా లేకుండా "పునుగులు" - మరమరాలు, రవ్వ చాలు - నూనె పీల్చవు - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!
మరమరాల మసాలా తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు :
- బొంగు పేలాలు - 2 కప్పులు
- తరిగిన ఉల్లిపాయలు - అర కప్పు
- తరిగిన టమాటా - పావు కప్పు
- వేయించిన పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- పుట్నాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నిమ్మరసం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - 1 స్పూన్
- రుచికి తగినంత ఉప్పు
- పసుపు - చిటికెడు
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఛాట్ మసాలా - అర స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెబ్బలు
- ఆయిల్ - 2 స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని, అందులో నీళ్లు నింపి, మరమరాలను నీటిలో వేసి, వెంటనే వడకట్టుకోవాలి
- ఎక్కువగా నానితే మెత్తగా మారిపోతాయి. ముద్దలా అవుతాయని మరిచిపోవద్దు
- ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని, అందులో తడిపిన బొంగు పేలాలను వేసుకోవాలి
- అందులోనే టమాటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఉల్లితరుగు, పుట్నాల పొడి, ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత దాంట్లోనే పల్లీలు, కొత్తిమీర తరుగు, ఛాట్ మసాలా, నిమ్మరసం కూడా మరోసారి చక్కగా కలుపుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి, అందులో ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, ఇంగువ, కరివేపాకు ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని తాలింపు చేసుకోవాలి
- దీన్ని బొంగు పేలాల మిశ్రమంలో పోసుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే మరమరాల మసాలా రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది.
- పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి.