స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​తో "గారెలు" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - ఈవెనింగ్​​ స్నాక్​కు బెస్ట్​!

- ఉల్లికాడలను గార్నిష్​, సూప్స్​, కూరల కోసం మాత్రమే వాడుతున్నారా? - ఇలా కరకరలాడే స్నాక్​ చేసుకోండి!

Spring Onions Garelu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 14, 2026 at 1:11 PM IST

Tasty and Crispy Spring Onions Garelu: ఈవెనింగ్​ అయ్యిందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ రకరకాల స్నాక్స్​ ప్రిపేర్​ చేసుకుని తింటుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా పకోడీలు, బజ్జీలు, పునుగులు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ వీటిని మాత్రమే కాకుండా సూప్స్​, కూరల కోసం ఉపయోగించే స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​తో అద్దిరిపోయే గారెలు చేసుకోవచ్చు. సూపర్​ టేస్టీ, క్రిస్పీగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం పిల్లలకు హాఫ్​ డే స్కూల్స్​ కాబట్టి వీటిని చేసి పెడితే ఎంచక్కా తింటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. వీటిని ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​గా మాత్రమే కాకుండా బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా కూడా వీటిని తినొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా క్రిస్పీ అండ్​ టేస్టీ స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ గారెలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Spring Onions Garelu (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ తురుము - 2 కప్పులు (మీడియం సైజ్​)
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • వాము - పావు టీస్పూన్​
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
Spring Onions Garelu (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్​ చివర కట్​ చేసి సన్నని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా కట్​ చేసుకున్నాక మీడియం సైజ్​ బౌల్​తో రెండు కప్పుల కొలత ప్రకారం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెకు వేసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
Spring Onions Garelu (Getty Images)
  • ఈలోపు మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి సన్నగా తరిగి శుభ్రంగా కడిగిన ఉల్లికాడల తరుగు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, వాము, నువ్వులు, గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Spring Onions Garelu (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత బియ్యప్పిండిని వేసుకుని స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​కు పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు వాటర్​ను కొద్దికొద్దిగా చల్లుకుంటూ గారెల పిండి కన్సిస్టెన్సీ టైప్​లో మిక్స్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రై కి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగేలోపు కాటన్​ క్లాత్​ లేదా ప్లాస్టిక్​ షీట్​ను స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రిపేర్​ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని కవర్​ మీద ఉంచి గారెల షేప్​లో వత్తుకోవాలి. ఈ విధంగా ఓ రెండు మూడు చేసుకోవాలి.
Spring Onions Garelu (Getty Images)
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ క్రిస్పీగా మారే వరకు వేయించాలి.
  • ఈ విధంగా అన్నింటినీ వేయించినాక వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ గారెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
