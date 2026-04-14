స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్తో "గారెలు" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - ఈవెనింగ్ స్నాక్కు బెస్ట్!
- ఉల్లికాడలను గార్నిష్, సూప్స్, కూరల కోసం మాత్రమే వాడుతున్నారా? - ఇలా కరకరలాడే స్నాక్ చేసుకోండి!
Published : April 14, 2026 at 1:11 PM IST
Tasty and Crispy Spring Onions Garelu: ఈవెనింగ్ అయ్యిందంటే మెజార్టీ పీపుల్ రకరకాల స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా పకోడీలు, బజ్జీలు, పునుగులు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ వీటిని మాత్రమే కాకుండా సూప్స్, కూరల కోసం ఉపయోగించే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్తో అద్దిరిపోయే గారెలు చేసుకోవచ్చు. సూపర్ టేస్టీ, క్రిస్పీగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం పిల్లలకు హాఫ్ డే స్కూల్స్ కాబట్టి వీటిని చేసి పెడితే ఎంచక్కా తింటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. వీటిని ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా మాత్రమే కాకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్గా కూడా వీటిని తినొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ గారెలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తురుము - 2 కప్పులు (మీడియం సైజ్)
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
- వాము - పావు టీస్పూన్
- నువ్వులు - 1 టేబుల్స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 5
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ చివర కట్ చేసి సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాక మీడియం సైజ్ బౌల్తో రెండు కప్పుల కొలత ప్రకారం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెకు వేసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు మిక్సీజార్లోకి పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి సన్నగా తరిగి శుభ్రంగా కడిగిన ఉల్లికాడల తరుగు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, వాము, నువ్వులు, గ్రైండ్ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బియ్యప్పిండిని వేసుకుని స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్కు పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు వాటర్ను కొద్దికొద్దిగా చల్లుకుంటూ గారెల పిండి కన్సిస్టెన్సీ టైప్లో మిక్స్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగేలోపు కాటన్ క్లాత్ లేదా ప్లాస్టిక్ షీట్ను స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని కవర్ మీద ఉంచి గారెల షేప్లో వత్తుకోవాలి. ఈ విధంగా ఓ రెండు మూడు చేసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ క్రిస్పీగా మారే వరకు వేయించాలి.
- ఈ విధంగా అన్నింటినీ వేయించినాక వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ గారెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
మామిడిపండ్లతో నోరూరించే తియ్యని "ఇడ్లీలు" - ఈ సీజన్లో ఒక్కసారైనా రుచి చూడాల్సిందే!
సమ్మర్లో ఈవెనింగ్ టైమ్కి సూపర్ "స్నాక్" - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!