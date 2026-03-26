స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్తో "పకోడీ" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
- ఉల్లికాడలను గార్నిష్, సూప్స్, కూరల కోసం మాత్రమే వాడుతున్నారా? - ఇలా కరకరలాడే స్నాక్ చేసుకోండి!
Published : March 26, 2026 at 11:29 AM IST
Spring Onion Pakoda Recipe: వంటకాలకు చక్కటి అరోమా, సూప్స్కి చక్కటి రుచి, కూరలకు గార్నిష్, ఇలా అన్నింటికీ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తప్పనిసరి. అందుకే చాలా మంది వీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. మార్కెట్కు వెళ్లారంటే కచ్చితంగా వీటిని తీసుకురావాల్సిందే. అయితే, వీటిని సైడ్ డిష్గా మాత్రమే కాకుండా మెయిన్ పదార్థంగా ఉపయోగించి అద్భుతమైన రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. అదే స్ప్రింగ్ ఆనియన్ పకోడీ. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. ఎప్పుడూ ఒకటే రకమైన పకోడీ తిని బోర్ కొట్టినవారు ఓసారి వీటిని టేస్ట్ చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని స్ప్రింగ్ ఆనియన్ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తురుము - 2 కప్పులు (మీడియం సైజ్)
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- వాము - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- శనగపిండి - అర కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ చివర కట్ చేసి సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాక మీడియం సైజ్ బౌల్తో రెండు కప్పుల కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తురుము, వాము, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కారం, ఉప్పు, పసుపు, ధనియాల పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఓసారి కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి శనగపిండి వేసి మొత్తం పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పకోడీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా పిండిని కలిపినాక కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా అంటే పకోడీల మాదిరి వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి.
- పకోడీలు మంచిగా వేగి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మిగిలిన పిండిని నూనెలో పకోడీలుగా వేసుకుని కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ లేతవి తీసుకుంటే పకోడీలు టేస్టీగా ఉంటాయి. అదే విధంగా ఉల్లికాడల అడుగు భాగాన ఉండే ఉల్లిని కూడా కట్ చేసి తీసుకోవాలి.
- మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో చేసుకోవాలనుకుంటే పైన చెప్పిన పదార్థాలను కూడా పెంచి తీసుకోవాలి.
- శనగపిండిని పైన చెప్పినంత మాత్రమే కాకుండా మీకు కావాలనుకున్న కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా తీసుకోవాలి. పకోడీ గట్టిగా, కరకరలాడాలంటే కాస్త తక్కువ, మెత్తని పకోడీ కావాలంటే కాస్త ఎక్కువ మొత్తంలో శనగపిండి అవసరం అవుతుంది.
పెరుగుతో "జొన్న ఉప్మా" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది! - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
పెరుగుతో ఈవెనింగ్ టైమ్కి అద్దిరిపోయే "స్నాక్" - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!