స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​తో "పకోడీ" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

- ఉల్లికాడలను గార్నిష్​, సూప్స్​, కూరల కోసం మాత్రమే వాడుతున్నారా? - ఇలా కరకరలాడే స్నాక్​ చేసుకోండి!

Published : March 26, 2026 at 11:29 AM IST

Spring Onion Pakoda Recipe: వంటకాలకు చక్కటి అరోమా, సూప్స్​కి చక్కటి రుచి, కూరలకు గార్నిష్‌, ఇలా అన్నింటికీ స్ప్రింగ్‌ ఆనియన్స్‌ తప్పనిసరి. అందుకే చాలా మంది వీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. మార్కెట్​కు వెళ్లారంటే కచ్చితంగా వీటిని తీసుకురావాల్సిందే. అయితే, వీటిని సైడ్​ డిష్​గా మాత్రమే కాకుండా మెయిన్​ పదార్థంగా ఉపయోగించి అద్భుతమైన రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. అదే స్ప్రింగ్​ ఆనియన్​ పకోడీ. సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. ఎప్పుడూ ఒకటే రకమైన పకోడీ తిని బోర్​ కొట్టినవారు ఓసారి వీటిని టేస్ట్​ చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడానికి ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని స్ప్రింగ్​ ఆనియన్​ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ తురుము - 2 కప్పులు (మీడియం సైజ్​)
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • వాము - అర టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - అర టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • శనగపిండి - అర కప్పు
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్​ చివర కట్​ చేసి సన్నని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా కట్​ చేసుకున్నాక మీడియం సైజ్​ బౌల్​తో రెండు కప్పుల కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చిని కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ తురుము, వాము, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కారం, ఉప్పు, పసుపు, ధనియాల పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి ఓసారి కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి శనగపిండి వేసి మొత్తం పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పకోడీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా పిండిని కలిపినాక కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా అంటే పకోడీల మాదిరి వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి.
  • పకోడీలు మంచిగా వేగి గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మిగిలిన పిండిని నూనెలో పకోడీలుగా వేసుకుని కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి. ​
చిట్కాలు :

  • స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ లేతవి తీసుకుంటే పకోడీలు టేస్టీగా ఉంటాయి. అదే విధంగా ఉల్లికాడల అడుగు భాగాన ఉండే ఉల్లిని కూడా కట్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో చేసుకోవాలనుకుంటే పైన చెప్పిన పదార్థాలను కూడా పెంచి తీసుకోవాలి.
  • శనగపిండిని పైన చెప్పినంత మాత్రమే కాకుండా మీకు కావాలనుకున్న కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా తీసుకోవాలి. పకోడీ గట్టిగా, కరకరలాడాలంటే కాస్త తక్కువ, మెత్తని పకోడీ కావాలంటే కాస్త ఎక్కువ మొత్తంలో శనగపిండి అవసరం అవుతుంది.

పెరుగుతో "జొన్న ఉప్మా" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది! - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

పెరుగుతో ఈవెనింగ్ టైమ్​కి అద్దిరిపోయే "స్నాక్" - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

