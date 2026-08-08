ETV Bharat / offbeat

మీకు అంత సీన్ లేదు - సైంటిస్టులు అసలు విషయం కనిపెట్టేశారు!

- "ఆ నలుగురు" ఏమనుకుంటున్నారో అని ఆలోచిస్తున్నారా? - అదంతా "స్పాట్​ లైట్"​ మాయగా తేల్చేసిన పరిశోధకులు

inferiority complex
inferiority complex (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 4:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Self Motivation : కాలేజీకి, ఆఫీసుకు, బయటకు ఎక్కడికి వెళ్లే ముందైనా సరే అద్దం ముందు నిలబడతాం. హెయిర్‌ సరిగ్గా ఉందా? ఈ డ్రెస్‌ సెట్‌ అయిందా? ఫేస్​ గ్లో ఉందా? లేదంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా తేడాగా కనిపిస్తోందా? ఇలా ఒకటికి పదిసార్లు మనసులో టెన్షన్ పడిపోతున్నారా? క్లాస్​ రూమ్​లో డౌట్​ అడగాలన్నా.. ఆఫీస్‌ మీటింగ్‌ ఐడియా చెప్పాలన్నా, స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడలన్నా "అందరూ ఏమనుకుంటారో?" అని భయపడుతున్నారా? అయితే ఇవి కచ్చితంగా స్పాట్ లైట్​ సిండ్రోమ్ లక్షణాలే అంటున్నారు నిపుణులు.

సోషల్‌మీడియాలో ఒక పోస్టు పెట్టి, ఒక స్టేటస్ పెట్టి వెంట వెంటనే చెక్​ చేస్తుంటారు. ఎవరు చూశారు? ఎవరు చూడలేదు? అని మళ్లీ మళ్లీ చెక్‌ చేస్తుంటారు. నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే చాలు.. అందరూ నన్నే గమనిస్తున్నారేమో అని ఫీలవుతుంటారు. మరి, నిజంగా అలా జరుగుతుందా? మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతీ ఒక్కరి దృష్టి మన మీదే ఉంటుందా? అనే ప్రశ్నకు "అంత సీన్ లేదు" అంటున్నారు మానసిక నిపుణులు. నిజానికి మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం ఇలా ఏమీ పట్టించుకోదని, మన మెదడే మనకు కలిగించే ఒక భ్రమ అని కుండబద్ధలు కొట్టిమరీ చెబుతున్నారు. అలా ఫీలవ్వడానికి "స్పాట్‌లైట్ ఎఫెక్ట్" కారణమని చెబుతున్నారు.

మన గురించి మనకే ఎక్కువ తెలుసు. మనలో ఎన్ని లోపాలు ఉన్నాయో కూడా మనకే బాగా తెలుసు. అయితే, అవన్నీ ఎదుటివాళ్లకు కూడా అంతే స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని మన మనసు భావిస్తుందట. ఇలా భావించడం వల్లే ఆ లోపాలన్నీ ఎదుటివారు గుర్తించి, మన గురించి తప్పుగా, తక్కువగా అనుకుంటారని ఫీలవుతుందట. ఆందోళన పడుతుందట. సిగ్గు పడుతుందట. దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి మనస్తత్వశాస్త్ర పరిశోధకులు ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రయోగం చేశారు.

ఒక యువతి ముఖంపై అందరికీ కనిపించేలా ఒక అంద విహీనమైన మచ్చను మేకప్‌తో సృష్టించారు. ఆమెకు అద్దంలో ఆ మచ్చను చూపించారు. తర్వాత ఆ మచ్చతోనే ఆమెను కొంతమంది వ్యక్తులతో మాట్లాడేందుకు పంపించారు. అలా వెళ్లిన ఆమె మనసులో "అందరూ నా ముఖాన్ని గమనిస్తున్నారు. నా మచ్చను చూస్తూ ఏమనుకుంటున్నారో? నేను వింతగా, గలీజుగా కనిపిస్తున్నానని అనుకుంటున్నారు కావచ్చు." ఇలా ఏవేవో ఆలోచనలు చేస్తూ ఆమె అసౌకర్యంగా, ఆందోళనగా ఫీలయ్యింది.

కానీ అసలు విషయం ఏంటంటే.. ముందుగా అద్దంలో ఆమె ముఖం మీద మచ్చను చూపించిన పరిశోధకులు, ఆ తర్వాత అద్దం పక్కనపెట్టినప్పుడు ఆమె ముఖంపై ఉన్న మచ్చను తుడిపేశారు. ఆ విషయం ఆమె తెలియకుండా జాగ్రత్తపడ్డారు. అంటే, ఆమె ఇతరులతో మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఎదుటివాళ్లకు కనిపించడానికి అసలు మచ్చే లేదు. అయినా ఆమె మనసులో మాత్రం.. "అందరూ నా మచ్చనే గమనిస్తున్నారు. ఏమనుకుంటున్నారో" అనే భావన అలాగే కొనసాగింది. అలా.. "స్పాట్‌లైట్ ఎఫెక్ట్‌" ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో పరిశోధకులు గుర్తించారు.

అందుకే, "జనం ఏమనుకుంటారు?" అనే ఆలోచన ఏమాత్రం సరైంది కాదని అంటున్నారు. ఇది చాలా సందర్భాల్లో మనల్ని వెనక్కి లాగేస్తుందని చెబుతున్నారు. క్లాస్‌లో డౌట్‌ అడగలేకపోవడం, మీటింగ్‌లో మంచి ఐడియా వచ్చినా చెప్పడానికి వెనకడుగు వేయడం, స్టేజ్‌ మీద మాట్లాడాల్సి వస్తే మాటలు తడబడతాయేమోనని భయపడడం.. ఇవన్నీ స్పాట్ లైట్ ఎఫెక్ట్ కారణంగానే అని చెబుతున్నారు. కానీ, నిజానికి మీ గురించి ఆలోచించడానికి ఈ ప్రపంచానికి తీరికలేదని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఎవరి సమస్యల్లో వాళ్లు బిజీగా ఉంటారని, వారి గురించి పట్టించుకోవడానికే వారికి టైమ్ సరిపోవట్లేదని చెబుతున్నారు.

కాబట్టి ప్రతిసారీ.. "అందరూ నన్నే గమనిస్తున్నారు" అనే ఆలోచనలు మానుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీకు అంత సీన్​ లేదని చెబుతున్నారు. అనవసర భయాలు వదిలేసి, మన పనిలో మనం మునిగిపోతే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని చెబుతున్నారు. సో, ఇక నుంచి ఆ నలుగురు ఏమనుకుంటారో అనేది వదిలేసి, మీ గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో ఆలోచించాలని, అదే విధంగా ముందుకు సాగాలని సూచిస్తున్నారు.

TAGGED:

SELF MOTIVATION
SPOTLIGHT EFFECT
YOUTH
HUMAN PSYCHOLOGY
INFERIORITY COMPLEX

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.