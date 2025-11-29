ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ, స్పంజీ "పుల్లట్లు" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే పుల్లట్లు - రెగ్యులర్ దోసెలను మించిన టేస్ట్!

Pullatlu
Pullatlu (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Pullatlu Prepare in Telugu : పుల్లట్లను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని కాస్త అటు, ఇటుగా మార్చి హోటళ్లు, రోడ్ సైడ్ బండ్లు, రెస్టారెంట్లలో ప్రత్యేకంగా అమ్ముతున్నారు. కానీ వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. రోజూ తినే టిఫిన్స్​లా కాకుండా ఓసారీ ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక పిల్లలు, పెద్దలకూ ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. అలాగే చాలా తక్కువ పదార్థాలతోనే తయారవుతాయి. మరి టేస్టీ, స్పంజీ పుల్లట్లు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pullatlu
మజ్జిగ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • మెంతులు - అర టీ స్పూన్
  • అటుకులు - అర కప్పు
  • మజ్జిగ - 1 కప్పు
  • వంటసోడా - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Pullatlu
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు బియ్యం, అర టీ స్పూన్ మెంతులు, అర కప్పు అటుకులు వేసి రెండు సార్లు కడాగాలి. ఇందులో ఒక కప్పు మజ్జిగ పోయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • ఐదు గంటల తర్వాత నానబెట్టిన బియ్యంఅటుకుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Pullatlu
అటుకులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పిండి మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. అలాగే సరిపడా నీళ్లు పోసి దోసె పిండి మాదిరిగా కలపాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా వంటసోడా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్​లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి స్ప్రైడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండిని గరిటెతో తీసుకొని అట్ల మాదిరిగా పోయాలి.
  • ఆ తర్వాత పైన అర టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఓవైపు కాల్చుకోవాలి. అనంతరం మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ కాల్చి ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే పుల్లట్లు మీ ముందుంటాయి!
Pullatlu
మెంతులు (Getty Images)
  • ఈ వేడివేడి పుల్లట్లలో మీకు నచ్చిన చట్నీ వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!
  • ఇలా ఇంట్లో పుల్లట్లు చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
  • మీరు పుల్లట్లను ఎక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యం, అటుకులతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

