టేస్టీ, స్పంజీ "పుల్లట్లు" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే పుల్లట్లు - రెగ్యులర్ దోసెలను మించిన టేస్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 5:39 PM IST
Pullatlu Prepare in Telugu : పుల్లట్లను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని కాస్త అటు, ఇటుగా మార్చి హోటళ్లు, రోడ్ సైడ్ బండ్లు, రెస్టారెంట్లలో ప్రత్యేకంగా అమ్ముతున్నారు. కానీ వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. రోజూ తినే టిఫిన్స్లా కాకుండా ఓసారీ ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక పిల్లలు, పెద్దలకూ ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. అలాగే చాలా తక్కువ పదార్థాలతోనే తయారవుతాయి. మరి టేస్టీ, స్పంజీ పుల్లట్లు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
"ఈ టైంలో ఇలాంటి కమ్మటి సాంబార్" - వేడివేడిగా గొంతు దిగుతుంటే హాయిగా ఉంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కప్పు
- మెంతులు - అర టీ స్పూన్
- అటుకులు - అర కప్పు
- మజ్జిగ - 1 కప్పు
- వంటసోడా - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు బియ్యం, అర టీ స్పూన్ మెంతులు, అర కప్పు అటుకులు వేసి రెండు సార్లు కడాగాలి. ఇందులో ఒక కప్పు మజ్జిగ పోయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఐదు గంటల తర్వాత నానబెట్టిన బియ్యంఅటుకుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు పిండి మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. అలాగే సరిపడా నీళ్లు పోసి దోసె పిండి మాదిరిగా కలపాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా వంటసోడా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి స్ప్రైడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండిని గరిటెతో తీసుకొని అట్ల మాదిరిగా పోయాలి.
- ఆ తర్వాత పైన అర టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఓవైపు కాల్చుకోవాలి. అనంతరం మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ కాల్చి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే పుల్లట్లు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ వేడివేడి పుల్లట్లలో మీకు నచ్చిన చట్నీ వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!
- ఇలా ఇంట్లో పుల్లట్లు చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
- మీరు పుల్లట్లను ఎక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యం, అటుకులతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
పర్ఫెక్ట్ "చికెన్ దమ్ బిర్యానీ" - ఇంట్లో కూడా రెస్టారెంట్ టేస్ట్ పక్కా!
కరకరలాడే పెద్ద "పునుగులు" - నూనె పీల్చకుండా, టేస్టీగా ఇలా ట్రై చేయండి!