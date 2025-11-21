ETV Bharat / offbeat

స్పంజీ, జ్యూసీ "రసగుల్లాలు" - బెంగాలీ స్టైల్లో ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

నాలుగే నాలుగు పదార్థాలతో స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా నోట్లో వేయగానే కరిగిపోతాయి!

Rasgulla Sweet
Rasgulla Sweet (Getty Images)
Roshogulla Sweet Recipe : చాలా మంది ఇష్టంగా తినే స్వీట్లలో రసగుల్లా ఒకటి. ఇది పైకి స్పంజీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉంటుంది. నోరూరించే ఈ స్వీట్​ను ఇంట్లోనే సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. కేవలం నాలుగు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో వీటిని చేశారంటే బెంగాల్ స్టైల్లో వస్తాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోటి కావాలంటారు. మరి టేస్టీటేస్టీ రసగుల్లాలు ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.

Rasgulla Sweet
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలు - 1 లీటర్
  • వెనిగర్ - 50 ఎంఎల్
  • పంచదార - 400 గ్రాములు
  • మైదాపిండి - 2 టీ స్పూన్లు
Rasgulla Sweet
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక లీటర్ పాలు పోసి మరిగించాలి. ఇవి పొంగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • మరో గిన్నెలో 200 ఎంఎల్ నీళ్లు, 50 ఎంఎల్ వెనిగర్ వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు వెనిగర్ నీళ్లను వేడి చేసుకున్న పాలలో పోస్తూ పాలను విడగొట్టాలి.
  • ఇప్పుడు విరిగిన పాలను వైట్ క్లాత్​లో వేసి వడగట్టాలి. ఆ తర్వాత పాల మిశ్రమంలో కొన్ని నీళ్లు వేసి కడిగి క్లాత్​ను గట్టిగా పిండాలి.
  • ఆ తర్వాత వచ్చిన పాల మిశ్రమాన్ని ఆరు నిమిషాల పాటు మెత్తని పిండి లాగా ఒత్తుకోవాలి. ఇప్పుడు చేతికి కొద్దిగా తడి అంటించి పిండి మిశ్రమాన్ని పగుళ్లు లేకుండా చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల రసగుల్లాలు మెత్తగా వస్తాయి.
Rasgulla Sweet
పాలు (Getty Images)
  • మరోవైపు కప్పులో రెండు టీ స్పూన్ల మైదా, 100 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక లీటర్ నీళ్లు, 400 గ్రాముల పంచదార వేసి కరిగించాలి. పాకం మరుగుతున్నప్పుడు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండి బాల్స్ వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
  • ఇప్పుడు తయారు చేసి పెట్టుకున్న మైదా నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ మరగనివ్వాలి.
  • పాకం బాగా మరిగి పొంగుతున్నప్పుడు గరిటెతో పొంగును తట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పనీర్ బాల్స్ పైకి తేలుతాయి. అలాగే మరో గరిటెడు నీళ్లను రెండుమూడు సార్లు పోస్తూ 18 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • రసగుల్లాలు సరిగ్గా ఉడికాయో లేదా తెలుసుకోవడానికి ఓ రసగుల్లా తీసి నీళ్లు నింపిన గిన్నెలో వేయాలి. రసగుల్లా మునిగి పైకి తేలకుంటే ఇవి చక్కగా ఉడికాయని గ్రహించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మరో గిన్నెలో చిక్కబడ్డ పంచదార పాకంతో పాటు 150 ఎంఎల్ నీళ్లు యాడ్ చేయాలి. అలాగే తయారైన రసగుల్లాలు వేసి ఐదు గంటలపాటు వదిలేయాలి.
  • ఐదు గంటల తర్వాత చూస్తే జ్యూసీ, స్పంజీ రసగుల్లాలు రెడీ అవుతాయి!

