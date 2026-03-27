సుతిమెత్తని ఇడ్లీ, అద్దిరిపోయే గన్ పౌడర్తో! - తయారీ సీక్రెట్ ఇదే
- మతలబు మొత్తం పిండిలోనే ఉంది - దూదిలాంటి ఇడ్లీలు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు - ఇక స్పెషల్ పౌడర్తో కుమ్మేయండి
Published : March 27, 2026 at 11:41 AM IST
Sponge idli With gun powder : మెజారిటీ జనం తినే బ్రేక్ ఫాస్ట్లో ఇడ్లీ ముందు వరసలో ఉంటుంది. అయితే, అద్భుతమైన రెసిపీని తయారు చేయడం మాత్రం అందరికీ సాధ్యం కాదు. అందుకే మీ కోసం ఈ రెసిపీ. ఇలా చేసుకున్నారంటే ఇడ్లీ ఎంతో సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. ఇంకా గన్ పౌడర్తో అద్దిరిపోయే టేస్ట్ లభిస్తుంది. మరి, వీటిని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇడ్లీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉప్పుడు బియ్యం - రెండు వంతులు
- సోనామసూరి బియ్యం - రెండు వంతులు
- గుండు మినపప్పు - ఒక వంతు
- అటుకులు - గుప్పెడు
- మెంతులు - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో అటుకులు, మెంతులు, ఇడ్లీ బియ్యం, సోనా మసూరి బియ్యం వేసుకొని చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఫ్రెష్ వాటర్ పోసి కనీసం మూడు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి
- ఆ తర్వాత మినపప్పును సెపరేట్గా క్లీన్ చేసుకొని, దాన్ని కూడా గంటన్నరపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ముందుగా బియ్యం మిశ్రమాన్ని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అయితే మిక్సీ పట్టుకోవడం కన్నా వెట్ గ్రైండర్లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకుంటే ఇడ్లీలు చాలా బాగా పొంగు వస్తాయి
- ఇడ్లీ అయినా, దోశ పిండి అయినా సరే గ్రైండర్లో వేసుకుంటేనే చాలా చక్కగా గ్రైండ్ అవుతుంది
- ఆ తర్వాత మినపప్పును కూడా సెపరేట్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న రెండు రకాల పిండిని ఒక బౌల్ లో వేసుకొని పూర్తిగా కలిసిపోయేలా చాలా బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎంత బాగా మిక్స్ చేస్తే ఇడ్లీ అంత బాగా పొంగుతుందని గుర్తు పెట్టుకోండి
- ముందు రోజు రాత్రి ఈ పని పూర్తి చేస్తే, మరుసటి రోజు ఉదయానికి పిండి అద్భుతంగా సిద్ధమైపోతుంది
- ఇప్పుడు ఇడ్లీ పాత్రల్లో పిండి వేసుకొని కుక్ చేసుకోవడమే. సుతిమెత్తగా ఉండే ఇడ్లీలు మీ కోసం రెడీగా ఉంటాయి
- అయితే ఇడ్లీలు కుక్ చేస్తున్నప్పుడు మాటిమాటికీ ఉడికాయా లేదా? అని చెక్ చేయకూడదు. స్టౌ సిమ్లో పెట్టేసి కనీసం 15 నిమిషాలు అలా వదిలేయాలని గుర్తు పెట్టుకోండి
పెరుగుతో "జొన్న ఉప్మా" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది! - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
గన్ పౌడర్ తయారీకి కావాల్సి న పదార్థాలు :
- గుప్పెడు మినపప్పు
- గుప్పెడు శనగపప్పు
- గుప్పెడు పుట్నాల పప్పు
- రెండు గుప్పెళ్ల ఎండు మిర్చీ
- కాసిన్ని బియ్యం
- కాసిన్ని నువ్వులు
- కొన్ని గసగసాలు
- కాసింత నువ్వుల నూనె
తయారీ విధానం :
- స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి అందులో గుప్పెడు మినపప్పు వేసుకొని దోరగా వేయించుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత గుప్పెడు శనగపప్పును కూడా వేయించుకొని అదే ప్లేట్లో వేసుకోవాలి
- అనంతరం కాసిన్ని బియ్యం, కాసిన్ని నువ్వులు, గుప్పెడు పుట్నాల పప్పు, కొన్ని గసగసాలు వేసుకొని వేయించుకొని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి
- చివరగా రెండు గుప్పెళ్ల ఎండు మిర్చీని వేసుకొని, అందులో కాసింత నువ్వుల నూనె వేసి వేయించుకోవాలి. రంగు మారేంత వరకు చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి
- వీటిని కూడా ప్లేట్లో వేసుకొని, చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి
- మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో కాస్త చింతపండు వేసుకోవాలి. కొద్దిగా బెల్లం, సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని, ఆఖరుగా ఫ్రై చేసుకున్న పదార్థాలన్నీ ఇందులో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి
- మరీ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవద్దు. కాస్త బరకగానే మిక్సీ పట్టుకోవాలి
- ఈ పౌడర్ను కాస్త నువ్వుల నూనెతో కలుపుకొని, ఇడ్లీలు నంజుకొని తిన్నారంటే అమృతమే!
- ప్రతి ఒక్కరూ రెండుకు నాలుగు ఇడ్లీలను తింటారు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి
బిజీ లైఫ్కు బెస్ట్ "బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!