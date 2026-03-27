సుతిమెత్తని ఇడ్లీ, అద్దిరిపోయే గన్ పౌడర్​తో! - తయారీ సీక్రెట్ ఇదే

- మతలబు మొత్తం పిండిలోనే ఉంది - దూదిలాంటి ఇడ్లీలు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు - ఇక స్పెషల్​ పౌడర్​తో కుమ్మేయండి

Published : March 27, 2026 at 11:41 AM IST

Sponge idli With gun powder : మెజారిటీ జనం తినే బ్రేక్​ ఫాస్ట్​లో ఇడ్లీ ముందు వరసలో ఉంటుంది. అయితే, అద్భుతమైన రెసిపీని తయారు చేయడం మాత్రం అందరికీ సాధ్యం కాదు. అందుకే మీ కోసం ఈ రెసిపీ. ఇలా చేసుకున్నారంటే ఇడ్లీ ఎంతో సాఫ్ట్​గా ఉంటుంది. ఇంకా గన్​ పౌడర్​తో అద్దిరిపోయే టేస్ట్ లభిస్తుంది. మరి, వీటిని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇడ్లీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉప్పుడు బియ్యం - రెండు వంతులు
  • సోనామసూరి బియ్యం - రెండు వంతులు
  • గుండు మినపప్పు - ఒక వంతు
  • అటుకులు - గుప్పెడు
  • మెంతులు - అర స్పూన్

తయారీ విధానం :

  • ఒక బౌల్​ తీసుకొని అందులో అటుకులు, మెంతులు, ఇడ్లీ బియ్యం, సోనా మసూరి బియ్యం వేసుకొని చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఫ్రెష్ వాటర్ పోసి కనీసం మూడు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత మినపప్పును సెపరేట్​గా క్లీన్​ చేసుకొని, దాన్ని కూడా గంటన్నరపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ముందుగా బియ్యం మిశ్రమాన్ని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అయితే మిక్సీ పట్టుకోవడం కన్నా వెట్ గ్రైండర్​లో వేసి గ్రైండ్​ చేసుకుంటే ఇడ్లీలు చాలా బాగా పొంగు వస్తాయి
  • ఇడ్లీ అయినా, దోశ పిండి అయినా సరే గ్రైండర్​లో వేసుకుంటేనే చాలా చక్కగా గ్రైండ్​ అవుతుంది
  • ఆ తర్వాత మినపప్పును కూడా సెపరేట్​గా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు గ్రైండ్​ చేసుకున్న రెండు రకాల పిండిని ఒక బౌల్​ లో వేసుకొని పూర్తిగా కలిసిపోయేలా చాలా బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎంత బాగా మిక్స్​ చేస్తే ఇడ్లీ అంత బాగా పొంగుతుందని గుర్తు పెట్టుకోండి
  • ముందు రోజు రాత్రి ఈ పని పూర్తి చేస్తే, మరుసటి రోజు ఉదయానికి పిండి అద్భుతంగా సిద్ధమైపోతుంది
  • ఇప్పుడు ఇడ్లీ పాత్రల్లో పిండి వేసుకొని కుక్​ చేసుకోవడమే. సుతిమెత్తగా ఉండే ఇడ్లీలు మీ కోసం రెడీగా ఉంటాయి
  • అయితే ఇడ్లీలు కుక్​ చేస్తున్నప్పుడు మాటిమాటికీ ఉడికాయా లేదా? అని చెక్​ చేయకూడదు. స్టౌ సిమ్​లో పెట్టేసి కనీసం 15 నిమిషాలు అలా వదిలేయాలని గుర్తు పెట్టుకోండి

గన్ పౌడర్ తయారీకి కావాల్సి న పదార్థాలు :

  • గుప్పెడు మినపప్పు
  • గుప్పెడు శనగపప్పు
  • గుప్పెడు పుట్నాల పప్పు
  • రెండు గుప్పెళ్ల ఎండు మిర్చీ
  • కాసిన్ని బియ్యం
  • కాసిన్ని నువ్వులు
  • కొన్ని గసగసాలు
  • కాసింత నువ్వుల నూనె

తయారీ విధానం :

  • స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి అందులో గుప్పెడు మినపప్పు వేసుకొని దోరగా వేయించుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత గుప్పెడు శనగపప్పును కూడా వేయించుకొని అదే ప్లేట్లో వేసుకోవాలి
  • అనంతరం కాసిన్ని బియ్యం, కాసిన్ని నువ్వులు, గుప్పెడు పుట్నాల పప్పు, కొన్ని గసగసాలు వేసుకొని వేయించుకొని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి
  • చివరగా రెండు గుప్పెళ్ల ఎండు మిర్చీని వేసుకొని, అందులో కాసింత నువ్వుల నూనె వేసి వేయించుకోవాలి. రంగు మారేంత వరకు చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • వీటిని కూడా ప్లేట్​లో వేసుకొని, చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి
  • మిక్సీ జార్​ తీసుకొని అందులో కాస్త చింతపండు వేసుకోవాలి. కొద్దిగా బెల్లం, సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని, ఆఖరుగా ఫ్రై చేసుకున్న పదార్థాలన్నీ ఇందులో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి
  • మరీ మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవద్దు. కాస్త బరకగానే మిక్సీ పట్టుకోవాలి
  • ఈ పౌడర్​ను కాస్త నువ్వుల నూనెతో కలుపుకొని, ఇడ్లీలు నంజుకొని తిన్నారంటే అమృతమే!
  • ప్రతి ఒక్కరూ రెండుకు నాలుగు ఇడ్లీలను తింటారు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి

