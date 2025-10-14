ETV Bharat / offbeat

అటుకులతో "స్పాంజ్​ దోశలు" - ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

-దోశలు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఎందుకు - ఓసారి ఇలా అటుకులతో ట్రై చేయండి, కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

Sponge Dosa with Poha
Sponge Dosa with Poha (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sponge Dosa with Poha: దోశలు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండవు చెప్పండి. వీటిని పల్లీ లేదా కొబ్బరి లేదా టమాటా చట్నీతో కలిపి తింటుంటే కిర్రాక్​ ఉంటుంది. ఇక దోశల్లో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. అందులో స్పాంజ్​ దోశలు కూడా ఒకటి. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ పిండి ఉందంటే రెగ్యులర్​ దోశలు బదులు వీటిని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఇంట్లో ఒక్కోసారి దోశ పిండి ఉండదు. అలాంటి సమయంలో కూడా ఎంచక్కా స్పాంజ్​ దోశలు వేసుకోవచ్చు. అందుకోసం అటుకులు సరిపోతాయి. పైగా తయారు చేసుకోవడం సులువే. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఇవి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా అటుకులతో స్పాంజ్​ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Poha
అటుకులు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అటుకులు - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Suji Rava
బొంబాయి రవ్వ (ETV Bharat)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మందంగా ఉండే అటుకులు తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి వాటర్​ పోసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇలా రెండు సార్లు కడిగిన తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసుకోవాలి.
  • అటుకుల్లోకి బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, ఓ కప్పు వాటర్​ పోసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • బాగా కలుపుకున్న తర్వాత గిన్నె మీద మూత పెట్టి పావు గంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Curd
పెరుగు (ETV Bharat)
  • అటుకుల మిశ్రమం నానిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోస్తూ వీలైనంత మెత్తగా దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • రుబ్బుకున్న మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి లైట్​గా ఆయిల్​ లేదా నూనె చల్లి టిష్యూ పేపర్​తో క్లీన్​ చేయాలి.
Sponge Dosa
స్పాంజ్​ దోశ (ETV Bharat)
  • అనంతరం ఓ గరిటెడు పిండి తీసుకుని దోశ పెనం మీద పోసి లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అంచుల వెంబడి లైట్​గా నూనె అప్లై చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి. దోశ ఓవైపు కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి ఓ అర నిమిషం కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని కావాల్సినన్నీ దోశలుగా పోసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీ అండ్​ సాఫ్ట్​ అటుకుల స్పాంజ్​ దోశలు రెడీ.
Sponge Dosa
అటుకులతో స్పాంజ్​ దోశలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • అటుకులు మందంగా ఉండాలి. అలాగే పుల్లటి పెరుగు అయితే రుచి బాగుంటుంది. అటుకులు, పెరుగు, రవ్వ, నీళ్లు అన్నీ ఒకే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
  • దోశలు పొంగకపోయినా సాఫ్ట్​గా ఉంటే చాలు అనుకుంటే బేకింగ్​ సోడా అవసరం లేదు. పొంగాలి అనుకుంటే సోడా కలుపుకోవచ్చు.
  • ప్లెయిన్​ స్పాంజ్​ దోశలు కాకుండా ఉల్లిపాయ, టమాటా, క్యారెట్​ తురుము వంటి కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే వీటిని పిండిలో కలపకుండా దోశ పెనం మీద పిండిని వేసిన తర్వాత పైన వేసి కాల్చుకోవాలి.

పావుగంటలో "టమాటా పచ్చడి" - ఊరబెట్టే, ఉడికించే పనిలేదు - మూడు నెలలు నిల్వ!

కేటరింగ్ స్టైల్ "చికెన్ ఫ్రై" - ముద్ద ముద్దకో ముక్కతో కుమ్మేస్తారు!

TAGGED:

POHA SPONGE DOSA RECIPE
SPONGE DOSA WITH POHA
POHA SPONGE DOSA
అటుకులతో స్పాంజ్​ దోశలు
SPONGE DOSA WITH POHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.