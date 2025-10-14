అటుకులతో "స్పాంజ్ దోశలు" - ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
-దోశలు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఎందుకు - ఓసారి ఇలా అటుకులతో ట్రై చేయండి, కిర్రాక్ ఉంటాయి!
Published : October 14, 2025 at 7:03 PM IST
Sponge Dosa with Poha: దోశలు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండవు చెప్పండి. వీటిని పల్లీ లేదా కొబ్బరి లేదా టమాటా చట్నీతో కలిపి తింటుంటే కిర్రాక్ ఉంటుంది. ఇక దోశల్లో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. అందులో స్పాంజ్ దోశలు కూడా ఒకటి. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ పిండి ఉందంటే రెగ్యులర్ దోశలు బదులు వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇంట్లో ఒక్కోసారి దోశ పిండి ఉండదు. అలాంటి సమయంలో కూడా ఎంచక్కా స్పాంజ్ దోశలు వేసుకోవచ్చు. అందుకోసం అటుకులు సరిపోతాయి. పైగా తయారు చేసుకోవడం సులువే. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఇవి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా అటుకులతో స్పాంజ్ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అటుకులు - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మందంగా ఉండే అటుకులు తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి వాటర్ పోసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇలా రెండు సార్లు కడిగిన తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసుకోవాలి.
- అటుకుల్లోకి బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, ఓ కప్పు వాటర్ పోసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- బాగా కలుపుకున్న తర్వాత గిన్నె మీద మూత పెట్టి పావు గంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అటుకుల మిశ్రమం నానిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోస్తూ వీలైనంత మెత్తగా దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- రుబ్బుకున్న మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి లైట్గా ఆయిల్ లేదా నూనె చల్లి టిష్యూ పేపర్తో క్లీన్ చేయాలి.
- అనంతరం ఓ గరిటెడు పిండి తీసుకుని దోశ పెనం మీద పోసి లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అంచుల వెంబడి లైట్గా నూనె అప్లై చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి. దోశ ఓవైపు కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి ఓ అర నిమిషం కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని కావాల్సినన్నీ దోశలుగా పోసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీ అండ్ సాఫ్ట్ అటుకుల స్పాంజ్ దోశలు రెడీ.
చిట్కాలు:
- అటుకులు మందంగా ఉండాలి. అలాగే పుల్లటి పెరుగు అయితే రుచి బాగుంటుంది. అటుకులు, పెరుగు, రవ్వ, నీళ్లు అన్నీ ఒకే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- దోశలు పొంగకపోయినా సాఫ్ట్గా ఉంటే చాలు అనుకుంటే బేకింగ్ సోడా అవసరం లేదు. పొంగాలి అనుకుంటే సోడా కలుపుకోవచ్చు.
- ప్లెయిన్ స్పాంజ్ దోశలు కాకుండా ఉల్లిపాయ, టమాటా, క్యారెట్ తురుము వంటి కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే వీటిని పిండిలో కలపకుండా దోశ పెనం మీద పిండిని వేసిన తర్వాత పైన వేసి కాల్చుకోవాలి.
పావుగంటలో "టమాటా పచ్చడి" - ఊరబెట్టే, ఉడికించే పనిలేదు - మూడు నెలలు నిల్వ!
కేటరింగ్ స్టైల్ "చికెన్ ఫ్రై" - ముద్ద ముద్దకో ముక్కతో కుమ్మేస్తారు!