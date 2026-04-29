పాలకూరతో కరకరలాడే "మురుకులు" - నూనె పీల్చకుండా క్రిస్పీగా, గుల్లగా!

ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే క్రిస్పీ స్నాక్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 5:25 PM IST

Palak Murukku Recipe in Telugu : పాలకూరతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ మీరెప్పుడైనా వీటితో మురుకులు ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఈ విధంగా చేశారంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి. వేసవి సెలవులు కావడంతో చిన్నారులు ఇంటి దగ్గరే ఉంటారు. పిల్లలకు ఇలా చేసి స్నాక్స్ టైమ్​లో పెడితే వారి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. మరీ టేస్టీటేస్టీ పాలకూర మురుకులు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "రైస్​ ఖీర్​ పుడ్డింగ్" - సింపుల్​గా ఇంట్లోనే రెడీ!

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలకూర - 2 కట్టలు
  • బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
  • వాము - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • నువ్వులు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు పాలకూర వేసి ఓ మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉడికించిన పాలకూరను నీటి నుంచి సెపరేట్​ చేసి చల్లారేవరకు పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం మిక్సీజార్​లో పాలకూర, 10 పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి నీళ్లు పోయకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు శనగపిండి, రెండు కప్పుల బియ్యప్పిండి వేసి కలపాలి. ఇందులోనే నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కరిగించిన నెయ్యి యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్​ చేసుకున్న పాలకూర పేస్ట్​న వేసి మెత్తని ముద్దలాగా కలపాలి.
  • అదేవిధంగా జంతికల గొట్టంలో స్టార్​ షేప్​​(బిళ్ల)ను ఉంచి లోపల కాస్త నూనె రాయాలి. ఆపై ఇందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని పెట్టాలి. మిగిలిన పిండి తడి ఆరిపోకుండా దానిపై క్లాత్ లేదా మూతపెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కాటన్​ క్లాత్​ను తడిపి నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు జంతికల గొట్టం సాయంతో పిండిని మురుకల షేప్​లో క్లాత్​ మీద వత్తుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న మురుకులను కడాయికి సరిపడా వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మురుకులను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ చక్కగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అంతే కరకరలాడే పాలకూర మురుకులు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ మురుకులను చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి.

టిప్స్ :

  • వేడివేడి నెయ్యి పోయడం వల్ల మురుకులు గుల్లగా వస్తాయి.
  • పిండిని సెమీ సాఫ్ట్​గా కలపాలి. అప్పుడే జంతికలు ఆయిల్ పీల్చకుండా గుల్లగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి.

కరకరలాడే "పనీర్​ కుర్​కురే" - టీ టైమ్​కు పర్ఫెక్ట్​ స్నాక్!

సమ్మర్​లో ఒంటికి చలువ చేసే " బార్లీ పాయసం" - రుచి చూస్తే వదలరంతే!

