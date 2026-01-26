నయా స్టైల్ "పాలక్ ఎగ్ బుర్జీ" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్భుతమే!

ETV Bharat / offbeat

Spinach Egg Bhurji in Telugu : కోడిగుడ్లతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అంతేకాక వివిధ కూరగాయలతో కలిపి కాంబినేషన్ కర్రీలు ప్రిపేర్ చేస్తారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే పాలక్ ఎగ్ బుర్జీ. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అస్సలు నీచు వాసన లేకుండా కమ్మని రుచితో భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది. నిమిషాల్లోనే ఇది తయారువుతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయోచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంట్లో వారందరూ తృప్తిగా కడుపునిండా తింటారు. ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీల్లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి ఈ పాలక్ ఎగ్ బుర్జీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Spinach Egg Bhurji
ఎగ్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలకూర - ఒక కట్ట
  • కోడిగుడ్లు - 6
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి తరుగు - 1 టీ స్పూన్
  • అల్లం తరుగు - 1టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - చిటికెడు
  • కసూరిమెంతి - 1 టీ స్పూన్
Spinach Egg Bhurji
పాలకూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక కట్ట పాలకూర, రెండు ఉల్లిపాయలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఐదు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అల్లం వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Spinach Egg Bhurji
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత పాలకూర తరుగు వేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, చిటికెడు మిరియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ కసూరి మెంతి వేసి కలపాలి.
  • అనంతరం ఆరు కోడిగుడ్లను పగలగొట్టి వేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
Spinach Egg Bhurji
కారం (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం మగ్గిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ కసూరి మెంతి వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే పాలక్ ఎగ్ బుర్జీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Spinach Egg Bhurji
జీలకర్ర (Getty Images)
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ కర్రీ వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.
  • మీరు ఈ కర్రీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పాలకూర, కోడిగుడ్లతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

