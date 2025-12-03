"పాలకూర పెసరపప్పు వేపుడు" - ప్రతి ముద్ద ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది!
పిల్లలకు పాలకూర ఇలా చేసి పెట్టండి - చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
palakura_pesarapappu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 11:37 AM IST
Palakura Pesarapappu : పాలకూర అనగానే పిల్లలు అంతగా ఇష్టపడరు. కానీ, వారు కూడా ఇష్టపడేలా ఓ సారి ఇలా పెసరపప్పుతో వేపుడు చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ప్రతి ముద్ద ఎంతో కమ్మగా, కారంగా ప్రత్యేకమైన రుచితో గొంతులోకి దిగుతుంది. పాలకూర, పెసరపప్పు వేపుడు రెసిపీ లంచ్ బాక్సుల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
వంకాయ ప్రియులకు "బగారా బైంగన్" ఒక వరమే! - తెలుగువారు మిస్ కాకూడని రెసిపీ ఇది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పాలకూర - 4 కట్టలు
- పెసరపప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- వెల్లుల్లి పాయలు - 6
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పాలకూర కట్టలు శుభ్రం చేసుకుని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేయడానికి ముందుగానే శుభ్రం చేసుకోవడం మంచిది. అదే విధంగా పెసరపప్పు 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని మూతపెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఇపుడు మిక్సీ జార్లో వెల్లుల్లి పాయలు, జీలకర్ర వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు కడాయి మూత తీసుకుని ఉల్లిపాయలు కలిపి గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి, జీలకర్ర మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. ఈ లోగా ఉల్లిపాయలు దోరగా వేగుతాయి.
- ఇపుడు నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పులో నీళ్లు లేకుండా వడగట్టుకుని కర్రీలో వేసుకోవాలి. పప్పు నూనెలో ప్రై కావడం వల్ల ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. పప్పు వేగిన తర్వాత పాలకూర వేసుకుని కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల కర్రీ తొందరగా మగ్గుతుంది. ఐదారు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించడం వల్ల బాగా వేగుతుంది.
- పాలకూర మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వేయించిన ధనియాల పొడి వేసుకుని కలపాలి. కర్రీ దగ్గరపడుతున్న సమయంలో కారం వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో 3 నిమిషాలు ఉంచిన తర్వాత దించుకుంటే చాలు! పాలకూర ఫ్రై అద్భుతంగా ఉంటుంది.
గుజరాతీ స్పెషల్ "మేథీ ముతియాలు" - కరకరలాడే విటిని పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!
సేమియాతో "దద్దోజనం" - ఇలా చేస్తే రుచికరంగా ఇంకా, ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!