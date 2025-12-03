ETV Bharat / offbeat

"పాలకూర పెసరపప్పు వేపుడు" - ప్రతి ముద్ద ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది!

పిల్లలకు పాలకూర ఇలా చేసి పెట్టండి - చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

palakura_pesarapappu
palakura_pesarapappu (ETV Bharat)
Palakura Pesarapappu : పాలకూర అనగానే పిల్లలు అంతగా ఇష్టపడరు. కానీ, వారు కూడా ఇష్టపడేలా ఓ సారి ఇలా పెసరపప్పుతో వేపుడు చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ప్రతి ముద్ద ఎంతో కమ్మగా, కారంగా ప్రత్యేకమైన రుచితో గొంతులోకి దిగుతుంది. పాలకూర, పెసరపప్పు వేపుడు రెసిపీ లంచ్ బాక్సుల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

palakura_pesarapappu
పాలకూర (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలకూర - 4 కట్టలు
  • పెసరపప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 6
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
palakura_pesarapappu
పెసరపప్పు (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పాలకూర కట్టలు శుభ్రం చేసుకుని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేయడానికి ముందుగానే శుభ్రం చేసుకోవడం మంచిది. అదే విధంగా పెసరపప్పు 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని మూతపెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
palakura_pesarapappu
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty images)
  • ఇపుడు మిక్సీ జార్​లో వెల్లుల్లి పాయలు, జీలకర్ర వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు కడాయి మూత తీసుకుని ఉల్లిపాయలు కలిపి గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి, జీలకర్ర మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. ఈ లోగా ఉల్లిపాయలు దోరగా వేగుతాయి.
palakura_pesarapappu
శనగపప్పు (Getty images)
  • ఇపుడు నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పులో నీళ్లు లేకుండా వడగట్టుకుని కర్రీలో వేసుకోవాలి. పప్పు నూనెలో ప్రై కావడం వల్ల ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. పప్పు వేగిన తర్వాత పాలకూర వేసుకుని కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకోవడం వల్ల కర్రీ తొందరగా మగ్గుతుంది. ఐదారు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించడం వల్ల బాగా వేగుతుంది.
palakura_pesarapappu
పచ్చి మిర్చి (Getty images)
  • పాలకూర మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వేయించిన ధనియాల పొడి వేసుకుని కలపాలి. కర్రీ దగ్గరపడుతున్న సమయంలో కారం వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో 3 నిమిషాలు ఉంచిన తర్వాత దించుకుంటే చాలు! పాలకూర ఫ్రై అద్భుతంగా ఉంటుంది.

