తిని పడేసే పుచ్చకాయ తొక్కలతో అద్దిరిపోయే "చట్నీ" - టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉంటుంది!

- సమ్మర్​లో తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Spicy Watermelon Chutney
Published : April 23, 2026 at 5:28 PM IST

Spicy Watermelon Chutney: సమ్మర్​లో విరివిగా లభించే ఫ్రూట్స్​లో పుచ్చకాయ ఒకటి. వేసవిలో ఒక్కసారన్నా దీని తినని వారు ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. అయితే చాలా మంది పుచ్చకాయలోని ఎర్రటి భాగాన్ని తిని తొక్కలు పడేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఈ తొక్కలతో కూడా అద్దిరిపోయే పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. మీరు విన్నది నిజమే. టమాటా పచ్చడి మాదిరి పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ పచ్చడి ఇడ్లీ, దోశ వంటి వాటిల్లోకి కిర్రాక్​ ఉంటుంది. కేవలం టిఫెన్స్​లోకి మాత్రమే కాకుండా అన్నంలోకి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పుచ్చకాయ తొక్కల పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మెంతులు - చిటికెడు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 12
  • పుచ్చకాయ తొక్క ముక్కలు - 200 గ్రాములు
  • టమాటాలు - 2
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • చింతపండు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా పుచ్చకాయను సగానికి కట్​ చేసి ఎర్రటి భాగాన్ని తీసేసి తెల్లటి భాగం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ తెల్లటి భాగాన్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చిని తుంపలు చేసుకోవాలి. టమాటాలను కూడా మీడియం సైజ్​లో కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలోకి శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి. ఆ తర్వాత మెంతులు, నువ్వులు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి. పచ్చిమిర్చి కూడా సరిగ్గా వేగాక కట్​ చేసిన పుచ్చకాయ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • పుచ్చ ముక్కలు కూడా కాస్త ఫ్రై అయ్యాక టమాట ముక్కలు, పసుపు, చింతపండు, జీలకర్ర వేసి మెత్తగా మగ్గే వరకు వేయించాలి.
  • ఈ పదార్థాలు మొత్తం వేగే వరకు ఫ్రై చేసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన పుచ్చ మొక్కలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తాలింపు గింజలు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి కాస్త ఫ్రై అయ్యాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. చివరగా ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడిలో మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుచ్చకాయ తొక్కల పచ్చడి. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
