తిని పడేసే పుచ్చకాయ తొక్కలతో అద్దిరిపోయే "చట్నీ" - టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది!
- సమ్మర్లో తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
Published : April 23, 2026 at 5:28 PM IST
Spicy Watermelon Chutney: సమ్మర్లో విరివిగా లభించే ఫ్రూట్స్లో పుచ్చకాయ ఒకటి. వేసవిలో ఒక్కసారన్నా దీని తినని వారు ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. అయితే చాలా మంది పుచ్చకాయలోని ఎర్రటి భాగాన్ని తిని తొక్కలు పడేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఈ తొక్కలతో కూడా అద్దిరిపోయే పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. మీరు విన్నది నిజమే. టమాటా పచ్చడి మాదిరి పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ పచ్చడి ఇడ్లీ, దోశ వంటి వాటిల్లోకి కిర్రాక్ ఉంటుంది. కేవలం టిఫెన్స్లోకి మాత్రమే కాకుండా అన్నంలోకి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని పుచ్చకాయ తొక్కల పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- మెంతులు - చిటికెడు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 12
- పుచ్చకాయ తొక్క ముక్కలు - 200 గ్రాములు
- టమాటాలు - 2
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- చింతపండు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్స్పూన్
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పుచ్చకాయను సగానికి కట్ చేసి ఎర్రటి భాగాన్ని తీసేసి తెల్లటి భాగం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ తెల్లటి భాగాన్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చిని తుంపలు చేసుకోవాలి. టమాటాలను కూడా మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలోకి శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి. ఆ తర్వాత మెంతులు, నువ్వులు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి. పచ్చిమిర్చి కూడా సరిగ్గా వేగాక కట్ చేసిన పుచ్చకాయ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- పుచ్చ ముక్కలు కూడా కాస్త ఫ్రై అయ్యాక టమాట ముక్కలు, పసుపు, చింతపండు, జీలకర్ర వేసి మెత్తగా మగ్గే వరకు వేయించాలి.
- ఈ పదార్థాలు మొత్తం వేగే వరకు ఫ్రై చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి చల్లారిన పుచ్చ మొక్కలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తాలింపు గింజలు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి కాస్త ఫ్రై అయ్యాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. చివరగా ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడిలో మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుచ్చకాయ తొక్కల పచ్చడి. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
క్రిస్పీ క్రిస్పీ "టమాటా రవ్వ దోశ" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పల్లీ చట్నీతో కిర్రాక్ టేస్ట్!
సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "పాన్కేక్స్" చేసుకోండి! - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్కు బెస్ట్!