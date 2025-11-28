ETV Bharat / offbeat

ఘాటుగా, టేస్టీగా "వెల్లుల్లి కారం రైస్" - అద్భుతమైన రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

రోటిన్​కి భిన్నంగా వెల్లుల్లితో రైస్ చేయండి - తక్కువ పదార్ధాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

vellulli-karam-rice-2025
vellulli-karam-rice-2025 (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Velluli Karam Annam Recipe : ఇంట్లో కొన్ని సార్లు కూరగాయలుండవు. అలాంటప్పుడు పిల్లలు పాఠశాలలకు, పెద్దలు ఆఫీస్​లకు వెళ్లే టైమ్​ అవుతుంటుంది. దీంతో ఏం చేయాలో తెలియక పచ్చళ్లతో ఆరోజుకి సర్దేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై అలాంటి సమయాల్లో వెల్లుల్లి కారం రైస్​ను ఇలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా దీనిని నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రైస్​ లంచ్ బాక్స్​లకు పెడితే పిల్లలైనా, పెద్దలైనా చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు. కేవలం ఇంట్లో లభించే అతి తక్కువ పదార్థాలతో ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఘాటుగా ఉండే వెల్లుల్లి కారం రైస్​ ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

Vellulli Karam Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 2 కప్పులు
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కారం - 4 టీ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - పావు టీ స్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
Vellulli Karam Rice
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు కప్పుల బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి అన్నాన్ని పొడిపొడిగా ఉడికించాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, నాలుగు టీ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పావు పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించి ఓ ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Vellulli Karam Rice
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి
  • తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం గ్రైండ్​ చేసిన వెల్లుల్లి కారం వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
Vellulli Karam Rice
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి. అలాగే ఉడికించిన అన్నం, వేయించిన పల్లీలు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి,
Vellulli Karam Rice
కరివేపాకు (Getty Images)
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే వెల్లుల్లి కారం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

