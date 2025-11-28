ఘాటుగా, టేస్టీగా "వెల్లుల్లి కారం రైస్" - అద్భుతమైన రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
రోటిన్కి భిన్నంగా వెల్లుల్లితో రైస్ చేయండి - తక్కువ పదార్ధాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 3:36 PM IST
Velluli Karam Annam Recipe : ఇంట్లో కొన్ని సార్లు కూరగాయలుండవు. అలాంటప్పుడు పిల్లలు పాఠశాలలకు, పెద్దలు ఆఫీస్లకు వెళ్లే టైమ్ అవుతుంటుంది. దీంతో ఏం చేయాలో తెలియక పచ్చళ్లతో ఆరోజుకి సర్దేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై అలాంటి సమయాల్లో వెల్లుల్లి కారం రైస్ను ఇలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా దీనిని నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రైస్ లంచ్ బాక్స్లకు పెడితే పిల్లలైనా, పెద్దలైనా చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు. కేవలం ఇంట్లో లభించే అతి తక్కువ పదార్థాలతో ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఘాటుగా ఉండే వెల్లుల్లి కారం రైస్ ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కమ్మగా, కారంగా "బుడమకాయ పచ్చడి" - ఇలా పెట్టుకుంటే ఆరు నెలలు తినేయొచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 2 కప్పులు
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కారం - 4 టీ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - పావు టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు కప్పుల బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి అన్నాన్ని పొడిపొడిగా ఉడికించాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, నాలుగు టీ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పావు పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించి ఓ ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి
- తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసిన వెల్లుల్లి కారం వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి. అలాగే ఉడికించిన అన్నం, వేయించిన పల్లీలు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి,
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే వెల్లుల్లి కారం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
సేమియాతో "దోసెలు' - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!
పసందైన "బటన్ బాదుషాలు" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!