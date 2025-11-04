ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ "వెల్లుల్లి కారం పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!

-వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి కాంబినేషన్​లో అద్దిరిపోయే పచ్చడి - చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!

Spicy Vellulli Kaaram Pachadi
Spicy Vellulli Kaaram Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Spicy Vellulli Kaaram Pachadi: వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు వేడివేడి అన్నంలో వెల్లుల్లి కారం వేసి తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. అందుకే ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు, నోటికి కారంగా తినాలనిపించినప్పుడల్లా చాలా మంది ఈ కారం ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే దీనిని కూడా చాలా మంది చాలా పద్ధతుల్లో చేస్తుంటారు. కాగా, ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఈ స్టైల్లో వెల్లుల్లి కారం పచ్చడి చేసుకోండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. కారంగా, కమ్మగా ఉంటుంది. ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాదు, ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్​లోకి కూడా కలిపి తినవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని వెల్లుల్లి కారం పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఎండు మిరపకాయలు - 100 గ్రాములు
  • వెల్లుల్లి - 7
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 3 చెంచాలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Spicy Vellulli Kaaram Pachadi
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • ఎండుమిర్చి - 3
Spicy Vellulli Kaaram Pachadi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా వెల్లుల్లిని వలిచి పాయలుగా సెపరేట్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఎండుమిర్చి తొడిమలు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి ఎండుమిర్చి వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి. ఎండుమిర్చి మంచిగా వేయించుకున్న తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లోకి జీలకర్ర వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Spicy Vellulli Kaaram Pachadi
జీలకర్ర (Getty Images)
  • చివరగా అందులోకి వేయించిన ఎండుమిర్చి, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఈ పచ్చడిని తాలింపు పెట్టుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Spicy Vellulli Kaaram Pachadi
పోపు (Getty Images)
  • ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి చిటపటలాడించాలి.
  • చివరగా కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించి గ్రైండ్​ చేసిన వెల్లుల్లి మిశ్రమం వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వెల్లుల్లి కారం పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Spicy Vellulli Kaaram Pachadi
వెల్లుల్లి కారం పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఎండుమిర్చి లేకపోతే దాని బదులు ఎండు కారాన్ని వేసుకోవచ్చు. దానిని వెల్లుల్లి రెబ్బల్లో వేసి రుబ్బుకోవాలి. అయితే ఈ పచ్చడి కాస్త కారంగా ఉంటే బాగుంటుంది.
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు పొట్టు తీసేసి వాడుకుంటే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.

SPICY VELLULLI KAARAM PACHADI
VELLULLI KAARAM PACHADI AT HOME
SPICY GARLIC PICKLE
వెల్లుల్లి కారం పచ్చడి
SPICY VELLULLI KAARAM PACHADI

