కుక్కర్​లో కిర్రాక్​ "పాస్తా" - చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది - పిల్లల లంచ్​ బాక్స్​లకు పర్ఫెక్ట్​!

- నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు - యమ్మీ యమ్మీ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది

Spicy Pasta in Cooker
Spicy Pasta in Cooker (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 21, 2026 at 5:28 PM IST

Spicy Pasta in Cooker: వయసుతో సంబంధం లేకుండా పిల్లలు, పెద్దలు తినే ఫుడ్​ ఐటమ్స్​లో పాస్తా ఒకటి. తినాలనిపించినప్పుడు రెస్టారెంట్స్​ నుంచి ఆర్డర్​ పెట్టుకోవడమో, ఇంట్లో చేసుకుని తినడమో చేస్తుంటారు. అయితే, బయట నుంచి కంపేర్​ చేస్తే ఇంట్లో చేసే పాస్తా అంత టేస్టీగా ఉండదు. పైగా ఉడకటం కూడా లేట్​ అవుతుంది. ఈ సమస్య లేకుండా ఈసారి పాస్తాను కుక్కర్​లో చేసుకోండి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. తొందరగా ఉడకటంతోపాటు క్రీమీగా కూడా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. ఈ రెసిపీ పిల్లల లంచ్​ బాక్స్​లకు కూడా పెట్టొచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పాస్తా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Spicy Pasta in Cooker (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పాస్తా - 2 కప్పులు
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బటర్​ క్యూబ్స్​ - 4
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • గ్రీన్​ క్యాప్సికం - 1
  • రెడ్​ క్యాప్సికం - 1
  • స్వీట్​ కార్న్​ గింజలు - 1 కప్పు
  • టమాటాలు -4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కశ్మీరీ కారం - 2 టీస్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • టమాటా కెచప్​ - పావు కప్పు
  • ఇటాలియన్​ మూలికలు - 1 టీస్పూన్​
  • ఒరేగనో - 1 టీస్పూన్​
  • చిల్లి ఫ్లేక్స్​ - అర టీస్పూన్​
Spicy Pasta in Cooker (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరగాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • గ్రీన్​, రెడ్​ క్యాప్సికంలోని గింజలు తీసేసి సన్నని ముక్కలుగా తరిగి రెడీగా ఉంటాలి.
  • టమాటాల తొడిమలు తీసేసి మిక్సీజార్​లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Spicy Pasta in Cooker (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ప్రెషర్​ కుక్కర్​ ఉంచి నూనె, బటర్​ వేసి కరిగించాలి. ఆయిల్​ వేడెక్కిన తర్వాత తరిగిన వెల్లుల్లి వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
  • అనంతరం సన్నగా కట్​ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి రెండుమూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయలు కాస్త మగ్గినాక గ్రీన్​, రెడ్​ క్యాప్సికం ముక్కలు, స్వీట్​ కార్న్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసి మరో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
Spicy Pasta in Cooker (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత టమాటా పేస్ట్​ వేసి మిక్స్​ చేసుకుని ఓ నిమిషం మగ్గించి.. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కశ్మీరీ కారం, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • పచ్చి వాసన పోయినాక టమాటా కెచప్​ వేసి కలుపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి పాస్తా వేసి కలుపుకోవాలి.
Spicy Pasta in Cooker (Getty Images)
  • చివరగా ఇటాలియన్​ మూలికలు, ఒరేగానో, చిల్లీఫ్లేక్స్​ వేసి కలిపి రెండు కప్పుల వాటర్​ పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ను మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఒక విజిల్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​లోని ఆవిరి మొత్తం పోయినాక మూత తీసి ఓసారి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పాస్తా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Spicy Pasta in Cooker (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీకు నచ్చిన పాస్తా షేప్​లు తీసుకుని వాడుకోవచ్చు. పాస్తా ఎన్ని కప్పులు తీసుకుంటే నీళ్లు కూడా అన్ని కప్పులు తీసుకోవాలి.
  • ఇటాలియన్​ మూలికలు ఆన్​లైన్​, సూపర్​ మార్కెట్స్​లో దొరుకుతాయి. లేని వాళ్లు స్కిప్​ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ లేకపోతే రెండు ఎండుమిర్చిని బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • కేవలం టమాటా, క్యాప్సికం వంటివి మాత్రమే కాకుండా బీన్స్​, క్యారెట్​ వంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు.

