కుక్కర్లో కిర్రాక్ "పాస్తా" - చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది - పిల్లల లంచ్ బాక్స్లకు పర్ఫెక్ట్!
- నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు - యమ్మీ యమ్మీ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది
Published : February 21, 2026 at 5:28 PM IST
Spicy Pasta in Cooker: వయసుతో సంబంధం లేకుండా పిల్లలు, పెద్దలు తినే ఫుడ్ ఐటమ్స్లో పాస్తా ఒకటి. తినాలనిపించినప్పుడు రెస్టారెంట్స్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టుకోవడమో, ఇంట్లో చేసుకుని తినడమో చేస్తుంటారు. అయితే, బయట నుంచి కంపేర్ చేస్తే ఇంట్లో చేసే పాస్తా అంత టేస్టీగా ఉండదు. పైగా ఉడకటం కూడా లేట్ అవుతుంది. ఈ సమస్య లేకుండా ఈసారి పాస్తాను కుక్కర్లో చేసుకోండి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. తొందరగా ఉడకటంతోపాటు క్రీమీగా కూడా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. ఈ రెసిపీ పిల్లల లంచ్ బాక్స్లకు కూడా పెట్టొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని పాస్తా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పాస్తా - 2 కప్పులు
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బటర్ క్యూబ్స్ - 4
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఉల్లిపాయలు - 3
- గ్రీన్ క్యాప్సికం - 1
- రెడ్ క్యాప్సికం - 1
- స్వీట్ కార్న్ గింజలు - 1 కప్పు
- టమాటాలు -4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కశ్మీరీ కారం - 2 టీస్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
- టమాటా కెచప్ - పావు కప్పు
- ఇటాలియన్ మూలికలు - 1 టీస్పూన్
- ఒరేగనో - 1 టీస్పూన్
- చిల్లి ఫ్లేక్స్ - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరగాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- గ్రీన్, రెడ్ క్యాప్సికంలోని గింజలు తీసేసి సన్నని ముక్కలుగా తరిగి రెడీగా ఉంటాలి.
- టమాటాల తొడిమలు తీసేసి మిక్సీజార్లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్రెషర్ కుక్కర్ ఉంచి నూనె, బటర్ వేసి కరిగించాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత తరిగిన వెల్లుల్లి వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- అనంతరం సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి రెండుమూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు కాస్త మగ్గినాక గ్రీన్, రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు, స్వీట్ కార్న్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసి మరో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటా పేస్ట్ వేసి మిక్స్ చేసుకుని ఓ నిమిషం మగ్గించి.. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కశ్మీరీ కారం, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- పచ్చి వాసన పోయినాక టమాటా కెచప్ వేసి కలుపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి పాస్తా వేసి కలుపుకోవాలి.
- చివరగా ఇటాలియన్ మూలికలు, ఒరేగానో, చిల్లీఫ్లేక్స్ వేసి కలిపి రెండు కప్పుల వాటర్ పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచాలి.
- స్టవ్ను మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్లోని ఆవిరి మొత్తం పోయినాక మూత తీసి ఓసారి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పాస్తా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీకు నచ్చిన పాస్తా షేప్లు తీసుకుని వాడుకోవచ్చు. పాస్తా ఎన్ని కప్పులు తీసుకుంటే నీళ్లు కూడా అన్ని కప్పులు తీసుకోవాలి.
- ఇటాలియన్ మూలికలు ఆన్లైన్, సూపర్ మార్కెట్స్లో దొరుకుతాయి. లేని వాళ్లు స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేకపోతే రెండు ఎండుమిర్చిని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరి.
- కేవలం టమాటా, క్యాప్సికం వంటివి మాత్రమే కాకుండా బీన్స్, క్యారెట్ వంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు.
