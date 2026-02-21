ETV Bharat / offbeat

సండే స్పెషల్​: పండుమిర్చితో "చికెన్​ పచ్చడి" - చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!

- పక్కా కొలతలతో నోరూరించే 'చికెన్ పచ్చడి' - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Spicy Pandumirchi Chicken Pachadi
Spicy Pandumirchi Chicken Pachadi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 21, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Spicy Pandumirchi Chicken Pachadi : నాన్​వెజ్​ పచ్చళ్లకు ఉండే క్రేజ్​ వేరే లవల్​. చికెన్​, మటన్​, ప్రాన్స్​ ఇలా పచ్చడి ఏదైనా టేస్ట్​ అద్భుతమే. అయితే మటన్​, ప్రాన్స్​తో పోలిస్తే మెజార్టీ పీపుల్​ చికెన్​ పచ్చడిని విరివిగా పెట్టేస్తుంటారు. అయితే చికెన్​ పికిల్​ను ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభించే పండుమిర్చి యూజ్​ చేసి పెట్టండి. టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఎండుకారం బదులు వీటిని వేసి చేయడం వల్ల నోటికి కొత్త రుచి తెలుస్తుంది. ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే అబ్బబ్బా అనాల్సిందే. మరి, సండే స్పెషల్​ పండుమిర్చి చికెన్ పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Pandumirchi Chicken Pachadi
Pandumirchi Chicken Pachadi (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

మసాలా పొడి కోసం:

  • ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • దాల్చినచెక్క - 2 ఇంచ్​లు
  • యాలకులు - 6
  • లవంగాలు - 8
  • ఆవాలు - 2 చెంచాలు
  • మెంతులు - అర టీస్పూన్​

పచ్చడి కోసం:

  • పండుమిర్చి - అర కేజీ
  • చికెన్​ - కేజీ
  • నూనె - 2 కప్పులు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 6 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నిమ్మరసం - 5 టేబుల్​స్పూన్లు
Pandumirchi Chicken Pachadi
Pandumirchi Chicken Pachadi (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చికెన్​ శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి 1 టీస్పూన్​ ఉప్పు, 1 టీస్పూన్​ పసుపు వేసి కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • అదే విధంగా పండుమిర్చిని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా కాటన్​ క్లాత్​తో తుడిచి తొడిమలు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ధనియాలు, జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, ఆవాలు, మెంతులు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
Pandumirchi Chicken Pachadi
Pandumirchi Chicken Pachadi (Getty Images)
  • మసాలా దినుసులు చక్కగా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన మసాలా దినుసులు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి పండుమిర్చి ముక్కలు వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా రుబ్బుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి మారినేట్​ చేసిన చికెన్​ ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
Pandumirchi Chicken Pachadi
Pandumirchi Chicken Pachadi (Getty Images)
  • చికెన్​ ముక్కల్లోని నీరు పూర్తిగా ఇంకిపోయే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ముక్కలు ఉడికి వాటర్​ పోయిన తర్వాత తీసి గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద మరో వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉడికించిన చికెన్​ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ముక్క వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక సిమ్​లో పెట్టి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి వేయించాలి.
  • అల్లం పేస్ట్​ మగ్గి పచ్చి వాసన పోయినాక రుబ్బిన పండుమిర్చి పేస్ట్​ వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
Pandumirchi Chicken Pachadi
Pandumirchi Chicken Pachadi (Getty Images)
  • పండుమిర్చి కూడా మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పాన్​ను దింపి పక్కన ఉంచాలి.
  • అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, గ్రైండ్​ చేసిన మసాలా పొడి వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పచ్చడి చల్లారినాక నిమ్మరసం పోసి కలపాలి. అనంతరం తడి లేని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉండే పండుమిర్చి చికెన్​ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Spicy Pandumirchi Chicken Pachadi
Spicy Pandumirchi Chicken Pachadi (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • చికెన్​ ముక్కల్లోని నీరు పూర్తిగా ఇంకిపోయే వరకు ఉడికించాలి. అదే విధంగా పండుమిర్చికి అస్సలు తడి ఉండకూడదు. ఏ మాత్రం తడిగా ఉన్న పచ్చడి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండదు.
  • మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో పచ్చడి పెట్టుకోవాలనుకుంటే అందుకు సరిపడా పదార్థాలను పెంచి తీసుకోవాలి.
  • పచ్చడి చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే నిమ్మరసం పోయాలి. వేడి మీద పోస్తే పచ్చడి చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
  • పండుమిర్చి వేసిన తర్వాత కూడా పచ్చడి ఘాటుగా లేదు అనిపిస్తే కాస్త కారంపొడి వేసుకోవచ్చు.​

హైదరాబాదీ వెడ్డింగ్ స్టైల్ "రెడ్ చికెన్" - వీకెండ్ ఇలా చేస్తే ఇంట్లో పండగే!

పులావ్​ టేస్టీగా ఉండాలా? - ఇంట్లోనే "మసాలా పౌడర్​" చేసుకోండి! - రెండు నెలలు నిల్వ!

TAGGED:

CHICKEN PACHADI RECIPE
SPICY PANDUMIRCHI CHICKEN PACHADI
CHICKEN PICKLE WITH PANDUMIRCHI
పండుమిర్చి చికెన్​ పచ్చడి
SPICY PANDUMIRCHI CHICKEN PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.