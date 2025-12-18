ఘాటుగా గొంతుదిగే "మైసూర్ రసం" - ఈ చలి వాతావరణంలో వేడి వేడిగా లాగించండి!
కమ్మటి మైసూర్ రసం - చిక్కగా, టేస్టీగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 12:40 PM IST
MYSORE RASAM RECIPE IN TELUGU : చలికాలంలో వేడి వేడిగా, ఘాటుగా తినాలనిపిస్తుంది. మాంసాహారులైతే చికెన్, ఎగ్, చేపల పులుసు చేసుకుని ఘాటుగా తింటారు. కానీ, శాఖాహారుల విషయానికొస్తే "రసం" ఆ లోటు తీరుస్తుంది. అయితే, ఎప్పుడూ చేసుకునే మిరియాల రసం, టమోటా రసం లాంటివి కాకుండా ఓ సారిలా మైసూర్ రసం ట్రై చేసి చూడండి. మైసూర్ బోండా ఎంత రుచిగా ఉంటుందో అలాగే మైసూర్ రసం కూడా మీ రుచికి అందుతుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- టమోటాలు - 2
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 5
- పచ్చిమిర్చి - 3
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కొబ్బరి తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - చిటికెడు
- సాంబార్ పొడి - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- బెల్లం పొడి - 1 స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తాలింపులోకి
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1రెమ్మ
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- శనగపప్పు - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- మందుగా పెసరపప్పు కుక్కర్లో ఉడికించుకుని తీసుకోవాలి. అదే విధంగా టమోటా ప్యూరీ, చింతపండు రసం రెడీ చేసుకోవాలి. ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని ధనియాలు, శనగపప్పు, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర వేసుకుని సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత కొబ్బరి తురుము వేసుకుని కలుపుతూ వేయించాలి. ఐదారు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయిస్తే రంగు మారిపోతాయి. ఆ తర్వాత పక్కకు తీసుకుని చల్లార్చుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు ఓ గిన్నెలోకి టమోటా ప్యూరీ, చింతపండు రసం తీసుకోవాలి. అందులో పసుపు, సాంబార్ పొడి, ఉప్పు వేసుకోవాలి. స్టవ్పై పెట్టుకుని పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఇంగువ, కప్పు నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి. ఒక పొంగు రాగానే ఉడికించుకున్న పెసరప్పపు మిశ్రమం, గ్రైండ్ చేసుకున్న ధనియాలు, కొబ్బరి పొడి మిశ్రమాన్ని వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కొద్దిగా బెల్లం పొడి వేసుకుని కలపాలి. మరుగుతున్నపుడు కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న చారు లోకి తాలింపు కలుపుకోవడానికి స్టవ్ పై చిన్న గిన్నె పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పోపు దినుసులు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత వేడి వేడిగా రసంలో కలుపుకోవాలి.
