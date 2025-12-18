ETV Bharat / offbeat

ఘాటుగా గొంతుదిగే "మైసూర్ రసం" - ఈ చలి వాతావరణంలో వేడి వేడిగా లాగించండి!

కమ్మటి మైసూర్ రసం - చిక్కగా, టేస్టీగా ఉంటుంది!

mysore_rasam_recipe_in_telugu
mysore_rasam_recipe_in_telugu (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 12:40 PM IST

2 Min Read
MYSORE RASAM RECIPE IN TELUGU : చలికాలంలో వేడి వేడిగా, ఘాటుగా తినాలనిపిస్తుంది. మాంసాహారులైతే చికెన్, ఎగ్, చేపల పులుసు చేసుకుని ఘాటుగా తింటారు. కానీ, శాఖాహారుల విషయానికొస్తే "రసం" ఆ లోటు తీరుస్తుంది. అయితే, ఎప్పుడూ చేసుకునే మిరియాల రసం, టమోటా రసం లాంటివి కాకుండా ఓ సారిలా మైసూర్ రసం ట్రై చేసి చూడండి. మైసూర్ బోండా ఎంత రుచిగా ఉంటుందో అలాగే మైసూర్ రసం కూడా మీ రుచికి అందుతుంది.

mysore_rasam_recipe_in_telugu
టమోటాలు (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - పావు కప్పు
  • టమోటాలు - 2
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • మిరియాలు - అర స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • కొబ్బరి తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - చిటికెడు
  • సాంబార్ పొడి - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • బెల్లం పొడి - 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
mysore_rasam_recipe_in_telugu
కొబ్బరి తురుము (Getty images)

తాలింపులోకి

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1రెమ్మ
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • మిరియాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • శనగపప్పు - అర స్పూన్
mysore_rasam_recipe_in_telugu
పెసరపప్పు (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • మందుగా పెసరపప్పు కుక్కర్​లో ఉడికించుకుని తీసుకోవాలి. అదే విధంగా టమోటా ప్యూరీ, చింతపండు రసం రెడీ చేసుకోవాలి. ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని ధనియాలు, శనగపప్పు, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర వేసుకుని సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత కొబ్బరి తురుము వేసుకుని కలుపుతూ వేయించాలి. ఐదారు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయిస్తే రంగు మారిపోతాయి. ఆ తర్వాత పక్కకు తీసుకుని చల్లార్చుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్​మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
mysore_rasam_recipe_in_telugu
చింతపండు (Getty images)
  • ఇపుడు ఓ గిన్నెలోకి టమోటా ప్యూరీ, చింతపండు రసం తీసుకోవాలి. అందులో పసుపు, సాంబార్ పొడి, ఉప్పు వేసుకోవాలి. స్టవ్​పై పెట్టుకుని పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఇంగువ, కప్పు నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి. ఒక పొంగు రాగానే ఉడికించుకున్న పెసరప్పపు మిశ్రమం, గ్రైండ్ చేసుకున్న ధనియాలు, కొబ్బరి పొడి మిశ్రమాన్ని వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కొద్దిగా బెల్లం పొడి వేసుకుని కలపాలి. మరుగుతున్నపుడు కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
mysore_rasam_recipe_in_telugu
కొత్తిమీర (Getty images)
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న చారు లోకి తాలింపు కలుపుకోవడానికి స్టవ్ పై చిన్న గిన్నె పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పోపు దినుసులు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత వేడి వేడిగా రసంలో కలుపుకోవాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

