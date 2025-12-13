Telangana Panchayat Elections Results2025

మసాలా ఘాటుతో అద్దిరిపోయే "మటన్​ పాయా" - వింటర్​లో తింటే ఆ కిక్కే వేరు!

- ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పాయా సూప్ - ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే జిందగీ ఖుష్!

Spicy Mutton Paya Recipe
Spicy Mutton Paya Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 2:37 PM IST

Spicy Mutton Paya Recipe: నాన్​వెజ్​ ప్రియులు ఎక్కువగా ఇష్టపడే వంటకాల్లో మటన్ ముందుంటుంది. మటన్ ముక్కలతో బిర్యానీ, కర్రీ తయారు చేయొచ్చు. కేవలం మటన్​ ముక్కలు మాత్రమే కాదు కాళ్లతో కూడా అద్భుతమైన రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. అదే మటన్​ పాయా. స్పెషల్​ మసాలాలతో చేసుకునే ఈ పాయా టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. మరీ ముఖ్యంగా చలికాలంలో ఈ వేడివేడి మేక కాళ్ల పులుసును అన్నంలో వేసుకుని తింటే జలుబు, దగ్గు వంటివి పారిపోవాల్సిందే. అయితే చాలా మందికి ఈ కర్రీ అంత పర్ఫెక్ట్​గా కుదరదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. వారెవ్వా అనాల్సిందే. మరి, లేట్​ చేయకుండా మటన్​ పాయా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Spicy Mutton Paya Recipe
మేక కాళ్లు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మేక కాళ్లు - 8
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 3
  • యాలకులు - 10
  • గసగసాలు - 1 టీస్పూన్​
  • టమాటాలు - 2
  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - ముప్పావు టీస్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • చింతపండు - 50 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Spicy Mutton Paya Recipe
బిర్యానీ దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి జీడిపప్పు, గసగసాలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు వేడి నీరు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే మేక కాళ్లను శుభ్రంగా కడిగి తీసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు, టమాటాలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా చీల్చుకుని సగానికి చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి. చింతపండును ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని కప్పు నీళ్లు పోసి గట్టిగా పిండుతూ గుజ్జు సెపరేట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్​లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Spicy Mutton Paya Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • మరోసారి అదే మిక్సీజార్​లోకి నానబెట్టిన జీడిపప్పు, గసగసాలను నీళ్లతో సహా వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి టమాటా ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేయి వేయించాలి.
  • ఇవి కాస్త వేగాక ఉల్లిపాయ పేస్ట్​, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ పచ్చి వాసన పోయే వరకు మగ్గించాలి.
Spicy Mutton Paya Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అల్లం మగ్గినాక క్లీన్​ చేసిన మేక కాళ్లు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి హై-ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకోవాలి.
  • 5 నిమిషాలు వేయించుకున్నాక లీటర్​ నీళ్లు, గ్రైండ్​ చేసిన టమాటా పేస్ట్​ వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​ 10 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Spicy Mutton Paya Recipe
చింతపండు (Getty Images)
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయాక మూత తీసి ముక్క ఉడికిందో లేదో చూసుకోవాలి. పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికింది అన్న తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కారం, గ్రైండ్​ చేసిన మసాలా పేస్ట్​, చింతపండు గుజ్జు వేసి శుభ్రంగా కలిపి ఉప్పు, కారం చెక్​ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ముక్క ఉడక్కపోతే మరో రెండు విజిల్స్​ వచ్చేవరకు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ తక్కువైతే మరికాస్త యాడ్​ చేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుని అన్నంలో కలుపుకుని తింటే కిర్రాక్​గా ఉండే మటన్​ పాయా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Spicy Mutton Paya Recipe
మటన్​ పాయ (ETV Bharat)

