మసాలా ఘాటుతో అద్దిరిపోయే "మటన్ పాయా" - వింటర్లో తింటే ఆ కిక్కే వేరు!
- ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పాయా సూప్ - ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే జిందగీ ఖుష్!
Published : December 13, 2025 at 2:37 PM IST
Spicy Mutton Paya Recipe: నాన్వెజ్ ప్రియులు ఎక్కువగా ఇష్టపడే వంటకాల్లో మటన్ ముందుంటుంది. మటన్ ముక్కలతో బిర్యానీ, కర్రీ తయారు చేయొచ్చు. కేవలం మటన్ ముక్కలు మాత్రమే కాదు కాళ్లతో కూడా అద్భుతమైన రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. అదే మటన్ పాయా. స్పెషల్ మసాలాలతో చేసుకునే ఈ పాయా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. మరీ ముఖ్యంగా చలికాలంలో ఈ వేడివేడి మేక కాళ్ల పులుసును అన్నంలో వేసుకుని తింటే జలుబు, దగ్గు వంటివి పారిపోవాల్సిందే. అయితే చాలా మందికి ఈ కర్రీ అంత పర్ఫెక్ట్గా కుదరదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. వారెవ్వా అనాల్సిందే. మరి, లేట్ చేయకుండా మటన్ పాయా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మేక కాళ్లు - 8
- ధనియాలు - 1 టేబుల్స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- మిరియాలు - 1 టీస్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 3
- యాలకులు - 10
- గసగసాలు - 1 టీస్పూన్
- టమాటాలు - 2
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - ముప్పావు టీస్పూన్
- కారం - తగినంత
- చింతపండు - 50 గ్రాములు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి జీడిపప్పు, గసగసాలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు వేడి నీరు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే మేక కాళ్లను శుభ్రంగా కడిగి తీసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు, టమాటాలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా చీల్చుకుని సగానికి చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి. చింతపండును ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని కప్పు నీళ్లు పోసి గట్టిగా పిండుతూ గుజ్జు సెపరేట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
- మరోసారి అదే మిక్సీజార్లోకి నానబెట్టిన జీడిపప్పు, గసగసాలను నీళ్లతో సహా వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి టమాటా ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేయి వేయించాలి.
- ఇవి కాస్త వేగాక ఉల్లిపాయ పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు మగ్గించాలి.
- అల్లం మగ్గినాక క్లీన్ చేసిన మేక కాళ్లు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి హై-ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకోవాలి.
- 5 నిమిషాలు వేయించుకున్నాక లీటర్ నీళ్లు, గ్రైండ్ చేసిన టమాటా పేస్ట్ వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్ 10 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయాక మూత తీసి ముక్క ఉడికిందో లేదో చూసుకోవాలి. పర్ఫెక్ట్గా ఉడికింది అన్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కారం, గ్రైండ్ చేసిన మసాలా పేస్ట్, చింతపండు గుజ్జు వేసి శుభ్రంగా కలిపి ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ముక్క ఉడక్కపోతే మరో రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ తక్కువైతే మరికాస్త యాడ్ చేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుని అన్నంలో కలుపుకుని తింటే కిర్రాక్గా ఉండే మటన్ పాయా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
మీల్ మేకర్లతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పర్ఫెక్ట్ స్నాక్, పది నిమిషాల్లో రెడీ!
పచ్చి కొబ్బరితో నోరూరించే "రసం" - చలికాలంలో వేడివేడిగా అద్దిరిపోతుంది!