మునక్కాయలతో కర్రీ కాదు- ఇలా "రసం" చేసుకోండి - సమ్మర్​లో బెస్ట్ రెసిపీ​!

Published : April 26, 2026 at 10:02 AM IST

Spicy Munakkaya Rasam Recipe: ఈ సమ్మర్​లో కడుపునిండా అన్నం తినాలంటే మంచి కర్రీతో పాటు కాస్త రసం ఉంటే మంచిది. అందుకే మెజార్టీ అమ్మలు టమాటా రసం, పచ్చిపులుసు వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే రకం కాకుండా వేసవిలో లభించే మునక్కాయలతో అద్దిరిపోయే రసం చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. స్పెషల్​ మసాలా పొడి యూజ్​ చేసి చేయడం వల్ల ఇతర రసం రెసిపీలతో పోలిస్తే ఇది మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా మునక్కాడ రసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

మసాలా పొడి కోసం:

  • కందిపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మిరియాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
రసం కోసం:

  • మునక్కాడలు - 2
  • టమాటాలు - 2
  • చింతపండు - ఉసిరికాయ సైజ్​
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బెల్లం - అర టీస్పూన్​
తయారీ విధానం:

  • మునక్కాడలపై ఉండే పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. టమాటాలను కూడా మీడియం సైజ్​లో కట్​ చేసుకోవాలి.
  • కుక్కర్​ గిన్నెలో మునక్కాడ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, చింతపండు, రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ లోపు మిక్సీజార్​లోకి కందిపప్పు, ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి మరీ మెత్తగా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి స్మాషర్​ సాయంతో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. అనంతరం ఆ రసాన్ని జల్లించుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలోకి ఆవాలు, జీలకర్ర, ఇంగువ వేసి వేయించాలి. ఇవి మంచిగా చిట్లినాక కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, పసుపు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
  • తాలింపు చక్కగా వేగినాక వడకట్టిన మునక్కాడ రసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బెల్లం ముక్క వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
  • రసం మరుగుతున్నప్పుడు చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు మరిగించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మునక్కాడ రసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
