ఘుమఘుమలాడే "హైదరాబాదీ చికెన్ కుర్మా" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
రొటీన్కి భిన్నంగా చికెన్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే వన్స్మోర్ అనాల్సిందే!
Hyderabadi Chicken Korma (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 3:05 PM IST|
Updated : December 27, 2025 at 3:24 PM IST
Hyderabadi Chicken Korma : చికెన్తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కొత్తగా హైదరాబాదీ చికెన్ కుర్మా చేశారంటే ఇల్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. అంతేకాక చిక్కటి గ్రేవీతో అద్దిరిపోతుంది. ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు రోటీ, బగారా, చపాతీలోకి సూపర్ కాంబినేషన్. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
జామకాయలతో "పచ్చడి" ట్రై చేశారా - వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మగా ఉంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
- పెరుగు - పావు కప్పు
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 2
- దాల్చినచెక్క - 1
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- చిరోంజి పప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- గసగసాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు ఉల్లిపాయలు, అలాగే పుదీనా, కొత్తిమీర, రెండు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో అర కిలో చికెన్, కొద్దిగా ఉప్పు, పావు కప్పు పెరుగు వేసి కలపాలి. ఇందులోనే కొంచెం పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అలాగే ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలిపి మూతపెట్టి గంట సేపు పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మూడు యాలకులు, రెండు లవంగాలు, ఒక దాల్చినచెక్క, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి వేయించాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల చిరోంజి పప్పు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి వేగనివ్వాలి.
- అలాగే అర టీ స్పూన్ కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు కలపాలి. ఆ తర్వాత చికెన్ ముక్కలు యాడ్ చేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి 13 నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి.
- పదమూడు నిమిషాల అనంతరం కప్పు వేడి నీళ్లు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఇరవై నిమిషాల తర్వాత కప్పులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు, చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసి కలిపిన వాటర్ను ఇందులో యాడ్ చేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- చివరన కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే హైదరాబాదీ చికెన్ కుర్మా మీ ముందుంటుంది!
నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే రాజస్థానీ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Last Updated : December 27, 2025 at 3:24 PM IST