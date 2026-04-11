సండే నాడు గరంగరంగా "గ్రీన్​ చికెన్​ పులావ్​" - పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

- రెగ్యులర్ పులావ్ ను మించిన టేస్ట్ - రైతాతో తింటే కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

Spicy Green Chicken Pulao (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 5:31 PM IST

Tasty and Spicy Green Chicken Pulao: సండే అంటే ఇంట్లో ఏదో ఒక స్పెషల్​ ఉండాల్సిందే. అందులోనూ నాన్​వెజ్​ తప్పనిసరి. చికెన్​, మటన్​, ఫిష్, ప్రాన్స్​​ ఏదైనా ఒక డిష్​ కామన్​. మరీ ముఖ్యంగా మెజార్టీ పీపుల్​ చికెన్​ వెరైటీలు ఎన్నెన్నో చేస్తుంటారు. అయితే, చికెన్​తో ఎప్పుడూ చేసే రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఇలా గ్రీన్​ చికెన్​ పులావ్​ చేసుకోండి. సూపర్​గా ఉంటుంది. సెపరేట్​గా కర్రీ, రైస్​ చేయాల్సిన పని ఉండదు. ఒకటేసారికి టేస్టీ పులావ్​ రెడీగా ఉంటుంది. దీన్ని వేడివేడిగా తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. బిగినర్స్​ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని గ్రీన్​ చికెన్​ పులావ్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

గ్రీన్​ పేస్ట్​ కోసం :

  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
  • పుదీనా తరుగు - గుప్పెడు
చికెన్​ పులావ్​ కోసం:

  • చికెన్​ - ఒకటింపావు కేజీ
  • బాస్మతీ బియ్యం - ముప్పావు కేజీ
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • షాజీరా - అర టీస్పూన్​
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - 5
  • యాలకులు - 3
  • అనాస పువ్వు - 1
  • బిర్యానీ ఆకులు - 3
  • ఉల్లిపాయలు - 3 (మీడియం సైజ్​)
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 10
  • టమాటాలు - 3
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పౌడర్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • బిర్యానీ మసాలా - ఒకటిన్నర టేబుల్​స్పూన్లు
  • చికెన్​ మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం :

  • చికెన్​ను శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని కట్​ చేసుకోవాలి. టమాటాలను కూడా మీడియం సైజ్​లో కట్​ చేసుకోవాలి. గిన్నెలోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • గ్రీన్​ పేస్ట్​ కోసం మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి తుంపలు, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా తరుగు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టి నూనె, నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో షాజీరా, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, అనాస పువ్వు, బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేయించాలి.
  • మసాలా దినుసులు వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించాలి.
  • ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • అల్లం కూడా చక్కగా వేగినాక జీడిపప్పు పలుకులు, శుభ్రం చేసిన చికెన్​ ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • చికెన్​ ముక్కలు కాస్త నూనెలో మగ్గినాక టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తబడే వరకు ఉడికించాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికినాక గ్రైండ్​ చేసి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • అనంతరం పెరుగు వేసి బాగా మిక్స్​ చేసుకున్నాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, బిర్యానీ మసాలా, చికెన్​ మసాలా వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం నీళ్లు, నిమ్మరసం వేసి ఓసారి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • బియ్యం ఉడికి దగ్గరపడినాక మంటను సిమ్​లో పెట్టి దగ్గరపడేవరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఓసారి కలిపి ఆ తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉండే గ్రీన్​ చికెన్​ పులావ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్కై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • ఇందులో సెపరేట్​గా కారం అంటూ వేయం కాబట్టి.. పచ్చిమిర్చినే మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్​ ముక్కల్లోని నీరు ఇంకి పోయే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఇలా ముక్కలు వేగినాక పెరుగు, రైస్​ వంటివి యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • బాస్మతీ బియ్యం లేకుంటే దాని ప్లేస్​లో నార్మల్​ బియ్యం అయినా వేడుకోవచ్చు.

స్పెషల్​ అకేషన్​లో రాయల్​ డిష్! - "కాజు రైస్"​ ప్రిపేర్ చేయండిలా!

టేస్టీ "చిన్న చేపల కూర" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

