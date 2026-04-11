సండే నాడు గరంగరంగా "గ్రీన్ చికెన్ పులావ్" - పచ్చిమిర్చి పేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
- రెగ్యులర్ పులావ్ ను మించిన టేస్ట్ - రైతాతో తింటే కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Published : April 11, 2026 at 5:31 PM IST
Tasty and Spicy Green Chicken Pulao: సండే అంటే ఇంట్లో ఏదో ఒక స్పెషల్ ఉండాల్సిందే. అందులోనూ నాన్వెజ్ తప్పనిసరి. చికెన్, మటన్, ఫిష్, ప్రాన్స్ ఏదైనా ఒక డిష్ కామన్. మరీ ముఖ్యంగా మెజార్టీ పీపుల్ చికెన్ వెరైటీలు ఎన్నెన్నో చేస్తుంటారు. అయితే, చికెన్తో ఎప్పుడూ చేసే రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఇలా గ్రీన్ చికెన్ పులావ్ చేసుకోండి. సూపర్గా ఉంటుంది. సెపరేట్గా కర్రీ, రైస్ చేయాల్సిన పని ఉండదు. ఒకటేసారికి టేస్టీ పులావ్ రెడీగా ఉంటుంది. దీన్ని వేడివేడిగా తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని గ్రీన్ చికెన్ పులావ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
గ్రీన్ పేస్ట్ కోసం :
- పచ్చిమిర్చి - 10
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
- పుదీనా తరుగు - గుప్పెడు
చికెన్ పులావ్ కోసం:
- చికెన్ - ఒకటింపావు కేజీ
- బాస్మతీ బియ్యం - ముప్పావు కేజీ
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- నెయ్యి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- షాజీరా - అర టీస్పూన్
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - 5
- యాలకులు - 3
- అనాస పువ్వు - 1
- బిర్యానీ ఆకులు - 3
- ఉల్లిపాయలు - 3 (మీడియం సైజ్)
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 10
- టమాటాలు - 3
- పెరుగు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పౌడర్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- బిర్యానీ మసాలా - ఒకటిన్నర టేబుల్స్పూన్లు
- చికెన్ మసాలా - అర టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం :
- చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకోవాలి. టమాటాలను కూడా మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకోవాలి. గిన్నెలోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- గ్రీన్ పేస్ట్ కోసం మిక్సీజార్లోకి పచ్చిమిర్చి తుంపలు, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా తరుగు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టి నూనె, నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో షాజీరా, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, అనాస పువ్వు, బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేయించాలి.
- మసాలా దినుసులు వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించాలి.
- ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
- అల్లం కూడా చక్కగా వేగినాక జీడిపప్పు పలుకులు, శుభ్రం చేసిన చికెన్ ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- చికెన్ ముక్కలు కాస్త నూనెలో మగ్గినాక టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తబడే వరకు ఉడికించాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికినాక గ్రైండ్ చేసి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- అనంతరం పెరుగు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, బిర్యానీ మసాలా, చికెన్ మసాలా వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం నీళ్లు, నిమ్మరసం వేసి ఓసారి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- బియ్యం ఉడికి దగ్గరపడినాక మంటను సిమ్లో పెట్టి దగ్గరపడేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఓసారి కలిపి ఆ తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉండే గ్రీన్ చికెన్ పులావ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్కై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఇందులో సెపరేట్గా కారం అంటూ వేయం కాబట్టి.. పచ్చిమిర్చినే మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ ముక్కల్లోని నీరు ఇంకి పోయే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఇలా ముక్కలు వేగినాక పెరుగు, రైస్ వంటివి యాడ్ చేసుకోవాలి.
- బాస్మతీ బియ్యం లేకుంటే దాని ప్లేస్లో నార్మల్ బియ్యం అయినా వేడుకోవచ్చు.
స్పెషల్ అకేషన్లో రాయల్ డిష్! - "కాజు రైస్" ప్రిపేర్ చేయండిలా!