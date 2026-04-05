స్పెషల్​ మసాలాతో "ఫిష్​ ఫ్రై" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది!

Published : April 5, 2026 at 9:39 AM IST

Spicy Fish Fry: చికెన్​, మటన్​ ఎంత టేస్టీగా ఉన్నా ఫిష్​ టేస్ట్​ వేరే లెవల్​. పైగా ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. అందుకే చాలా మంది సండే రోజు చేపలను తెచ్చుకుని వండుకుంటుంటారు. తెచ్చుకున్న వాటిల్లోనే పిల్లల కోసం ఓ రెండు మూడు ముక్కలు తీసి ఫ్రై చేస్తుంటారు. అయితే చేపల కూర ఎంత టేస్టీగా ఉన్నా ఫ్రై దగ్గరకు వచ్చేసరికి అంత పర్ఫెక్ట్​గా చేయడం అందరికీ కుదరకపోవచ్చు. దీంతో తినాలి, చేయాలి అన్న కోరిక ఉన్న వదిలేస్తుంటారు. ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా చేపల ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అయితే చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ముక్క పైన క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని చేపల ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

మసాలా పేస్ట్​ కోసం:

  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • మిరియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - 5
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
చేపల ఫ్రై కోసం:

  • కారం - తగినంత
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నూనె - 1 టీస్పూన్
  • చేప ముక్కలు - 1 కేజీ
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చేప ముక్కలకు ఉప్పు, నిమ్మరసం పట్టించి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత ఆ ముక్కలను రెండు మూడు సార్లు ఫ్రెష్​ వాటర్​తో కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి నీళ్లు పోయేవరకు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు మసాలా పేస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్​లోకి పొట్టు తీసిన అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ధనియాలు, మిరియాలు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, కొత్తిమీర, నిమ్మరసం వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా గ్రైండ్​ చేసిన కొత్తిమీర పేస్ట్​ ను గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి కారం, ఉప్పు, పసుపు, కార్న్​ఫ్లోర్​, బియ్యప్పిండి, 1 టీస్పూన్​ నూనె వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక పక్కన ఉంచాలి.
  • శుభ్రం చేసిన చేప ముక్కలపై ఫోర్క్​ స్పూన్​తో అక్కడక్కడ గాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పేస్ట్​ను చేప ముక్కలకు రెండు వైపులా కోట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా ముక్కలకు మసాలా మొత్తం పట్టించినాక ఫ్రిజ్​లో రెండు గంటల పాటు స్టోర్​ చేయాలి. ఆ తర్వాత బయటికి తీసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ​అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఫ్రైయింగ్​ పాన్​ పెట్టి 5 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో మారినేట్​ చేసిన చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కలపకుండా ఓ మూడు నాలుగు నిమిషాలు అలానే లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ వైపు కాలినాక రెండో వైపుకు తిప్పి మరో 5 నిమిషాల పాటు కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా ముక్కలను రెండు వైపులా ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే విధంగా మిగిలిన వాటిని వేయించుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫిష్​ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
