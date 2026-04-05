స్పెషల్ మసాలాతో "ఫిష్ ఫ్రై" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది!
- ఎంతో టేస్టీగా మసాలా చేపల ఫ్రై - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు
Published : April 5, 2026 at 9:39 AM IST
Spicy Fish Fry: చికెన్, మటన్ ఎంత టేస్టీగా ఉన్నా ఫిష్ టేస్ట్ వేరే లెవల్. పైగా ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. అందుకే చాలా మంది సండే రోజు చేపలను తెచ్చుకుని వండుకుంటుంటారు. తెచ్చుకున్న వాటిల్లోనే పిల్లల కోసం ఓ రెండు మూడు ముక్కలు తీసి ఫ్రై చేస్తుంటారు. అయితే చేపల కూర ఎంత టేస్టీగా ఉన్నా ఫ్రై దగ్గరకు వచ్చేసరికి అంత పర్ఫెక్ట్గా చేయడం అందరికీ కుదరకపోవచ్చు. దీంతో తినాలి, చేయాలి అన్న కోరిక ఉన్న వదిలేస్తుంటారు. ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా చేపల ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ముక్క పైన క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని చేపల ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
మసాలా పేస్ట్ కోసం:
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
- మిరియాలు - 1 టీస్పూన్
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - 5
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
చేపల ఫ్రై కోసం:
- కారం - తగినంత
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బియ్యప్పిండి - 1 టేబుల్స్పూన్
- నూనె - 1 టీస్పూన్
- చేప ముక్కలు - 1 కేజీ
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చేప ముక్కలకు ఉప్పు, నిమ్మరసం పట్టించి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
- ఆ తర్వాత ఆ ముక్కలను రెండు మూడు సార్లు ఫ్రెష్ వాటర్తో కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి నీళ్లు పోయేవరకు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు మసాలా పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్లోకి పొట్టు తీసిన అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ధనియాలు, మిరియాలు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, కొత్తిమీర, నిమ్మరసం వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసిన కొత్తిమీర పేస్ట్ ను గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి కారం, ఉప్పు, పసుపు, కార్న్ఫ్లోర్, బియ్యప్పిండి, 1 టీస్పూన్ నూనె వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక పక్కన ఉంచాలి.
- శుభ్రం చేసిన చేప ముక్కలపై ఫోర్క్ స్పూన్తో అక్కడక్కడ గాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకున్న పేస్ట్ను చేప ముక్కలకు రెండు వైపులా కోట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ముక్కలకు మసాలా మొత్తం పట్టించినాక ఫ్రిజ్లో రెండు గంటల పాటు స్టోర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత బయటికి తీసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఫ్రైయింగ్ పాన్ పెట్టి 5 టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో మారినేట్ చేసిన చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కలపకుండా ఓ మూడు నాలుగు నిమిషాలు అలానే లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ వైపు కాలినాక రెండో వైపుకు తిప్పి మరో 5 నిమిషాల పాటు కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా ముక్కలను రెండు వైపులా ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే విధంగా మిగిలిన వాటిని వేయించుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫిష్ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
