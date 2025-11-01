నోరూరించే "కరివేపాకు రైస్" - రొటీన్కి భిన్నంగా ఇలా ట్రై చేయండి!
కమ్మని కరివేపాకు అన్నం - సింపుల్ స్టెప్స్ తో ఇలా చేసేయండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 10:45 AM IST
Karivepaku Annam Recipe : చాలా మంది లంచ్ బాక్స్లోకి వివిధ రైస్లు తయారు చేస్తుంటారు. ఇందులో పాలక్ రైస్, పుదీనా రైస్ లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా కాకుండా ఈసారి కరివేపాకు ఉపయోగించి రైస్ చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పల్లీలు, జీడిపప్పు పలుకులు పంటికి తగులుతూ, ఈ కమ్మనైన అన్నాన్ని తింటే ఆహా అనాల్సిందే. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ ఫుడ్గా మారడం ఖాయం. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 6
- కరివేపాకు - 1 కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- పుట్నాలు - ముప్పావు కప్పు
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కప్పు కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి అన్నాన్ని పొడిగా పొడిగా ఉడికించాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో 6 ఎండుమిర్చి, ఒక కప్పు కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా 6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ముప్పావు కప్పు పుట్నాలు వేసి కలిపి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించిన అన్నంలో గ్రైండ్ చేసిన కరివేపాకు పొడితో పాటు వేయించిపెట్టుకున్న జీడిపప్పు, పల్లీల మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి. అనంతరం కొద్దిగా వేయించిన కరివేపాకు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరన సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేయాలి.
- అంతే నోరూరించే కరివేపాకు రైస్ తయారైనట్లే!
