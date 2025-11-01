ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "కరివేపాకు రైస్" - రొటీన్​కి భిన్నంగా ఇలా ట్రై చేయండి!

కమ్మని కరివేపాకు అన్నం - సింపుల్ స్టెప్స్ తో ఇలా చేసేయండి

Karivepaku Rice
Karivepaku Rice (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Karivepaku Annam Recipe : చాలా మంది లంచ్ బాక్స్​లోకి వివిధ రైస్​లు తయారు చేస్తుంటారు. ఇందులో పాలక్ రైస్, పుదీనా రైస్ లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా కాకుండా ఈసారి కరివేపాకు ఉపయోగించి రైస్ చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పల్లీలు, జీడిపప్పు పలుకులు పంటికి తగులుతూ, ఈ కమ్మనైన అన్నాన్ని తింటే ఆహా అనాల్సిందే. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ ఫుడ్​గా మారడం ఖాయం. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Karivepaku Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • కరివేపాకు - 1 కప్పు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • పుట్నాలు - ముప్పావు కప్పు
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Karivepaku Rice
కరివేపాకు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కప్పు కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి అన్నాన్ని పొడిగా పొడిగా ఉడికించాలి.
Karivepaku Rice
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Karivepaku Rice
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో 6 ఎండుమిర్చి, ఒక కప్పు కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా 6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ముప్పావు కప్పు పుట్నాలు వేసి కలిపి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Karivepaku Rice
పుట్నాలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఉడికించిన అన్నంలో గ్రైండ్ చేసిన కరివేపాకు పొడితో పాటు వేయించిపెట్టుకున్న జీడిపప్పు, పల్లీల మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి. అనంతరం కొద్దిగా వేయించిన కరివేపాకు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరన సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేయాలి.
  • అంతే నోరూరించే కరివేపాకు రైస్ తయారైనట్లే!

