కుక్కర్లో స్పైసీ స్పైసీగా అద్దిరిపోయే "చికెన్ కర్రీ" - సండే ఇలా వండితే ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా!
- సరికొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే 'చికెన్ కర్రీ' - ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
Published : February 7, 2026 at 2:44 PM IST
Chicken Curry in Cooker : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే నాన్వెజ్ ఐటమ్స్లో "చికెన్" ముందు వరుసలో ఉంటుంది. ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ప్రతిసారి ఒకటే తరహాలో వండితే ఏం బాగుంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఈ సండే ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. రెగ్యులర్కు భిన్నంగా కుక్కర్లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఈ "చికెన్ కర్రీ" టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తినేస్తారు. బ్యాచిలర్స్ కూడా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో స్పైసీ స్పైసీగా, కమ్మగా నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మారినేషన్ కోసం :
- చికెన్ - అర కిలో
- చికెన్ మసాలా - ఒక టేబుల్స్పూన్
- పసుపు - పావు చెంచా
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- పెరుగు - పావు కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్స్పూన్
- నిమ్మరసం - కొద్దిగా
కర్రీ కోసం :
- నూనె - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి (పెద్దసైజ్ది)
- టమాటాలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- చికెన్ మసాలా - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్ను మారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చికెన్ను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో చికెన్ మసాలా, పసుపు, కాస్త ఉప్పు, పెరుగు, తాజా అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి.
- అలాగే, రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె, కొద్దిగా నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసుకుని ఆ పదార్థాలన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆవిధంగా బాగా కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు కర్రీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చీలను చీలికలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి కుక్కర్ గిన్నె ఉంచి అందులో మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఆనియన్స్ రంగు మారి మెత్తబడే వరకు కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు సాఫ్ట్గా వేగాక టమాటా ముక్కలను యాడ్ చేసుకుని అవి గుజ్జు మారేంత వరకు వేయించాలి. అందుకోసం 10 నుంచి 15 నిమిషాల వరకు సమయం పట్టొచ్చు.
- టమాటాలు బాగా మగ్గి గుజ్జుగా అయ్యాక అందులో మారినేట్ చేసి అరగంట పాటు పక్కనుంచిన చికెన్ ముక్కలను వేసి హై-ఫ్లేమ్లో పది నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. అలా వేయించడం ద్వారా చికెన్ ముక్కల్లోని నీరంతా ఇగిరిపోతుంది.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అందులో రెండు టేబుల్స్పూన్ల చికెన్ మసాలాను జత చేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముప్పావు కప్పు వేడి నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి కుక్కర్ మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- రెండు విజిల్స్ పాటు ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- తర్వాత మూత లేకుండా మరో ఐదారు నిమిషాలు హై-ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- అలా ఉడికించిన తర్వాత చివర్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుటే సరి.
- అంతే, కుక్కర్లో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ క్రరీ" చాలా క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చికెన్ కర్రీ చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్తో పాటు ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
