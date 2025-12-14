పుల్లగా, ఘాటుగా "అల్లం పులుసు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!
అల్లంతో ఇలా పులుసు చేసి చూడండి - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 3:53 PM IST
Ginger Pulusu Recipe : అల్లంను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో పచ్చడి కూడా చేస్తుంటారు. మరి దీనితో పులుసు కూడా చేయోచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేస్తే సూపర్గా వస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలో అల్లం పులుసు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. మరి అల్లం పులుసు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అల్లం - 40 గ్రాములు
- ధనియాలు - 3 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- గసగసాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 10
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 18
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బెల్లం - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ ముందుగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. చింతపండు నానిన తర్వాత గుజ్జును పిండిని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే 40 గ్రాముల అల్లాన్ని పొట్టు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఉల్లిపాయను తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో మూడు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులోకి ఆరు ఎండుమిర్చి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అదేవిధంగా నాలుగు ఎండుమిర్చి, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన అల్లం పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. అల్లం మంచిగా వేగి ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
- అనంతరం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చింతపండు గుజ్జు పోయాలి. ఆ తర్వాత ఓ కప్పు వాటర్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి కొద్దిగా బెల్లం వేసి కలిపి మరగనివ్వాలి. అల్లం మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి అల్లం పులుసు తయారైనట్లే!
