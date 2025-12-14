ETV Bharat / offbeat

పుల్లగా, ఘాటుగా "అల్లం పులుసు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్​మోర్' అంటారంతే!

అల్లంతో ఇలా పులుసు చేసి చూడండి - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ కాంబినేషన్!

Ginger Pulusu
Ginger Pulusu (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Ginger Pulusu Recipe : అల్లంను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో పచ్చడి కూడా చేస్తుంటారు. మరి దీనితో పులుసు కూడా చేయోచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేస్తే సూపర్​గా వస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలో అల్లం పులుసు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. మరి అల్లం పులుసు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Ginger Pulusu
అల్లం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అల్లం - 40 గ్రాములు
  • ధనియాలు - 3 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్​
  • గసగసాలు - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 18
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్​
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్​
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బెల్లం - కొంచెం
Ginger Pulusu
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ ముందుగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. చింతపండు నానిన తర్వాత గుజ్జును పిండిని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే 40 గ్రాముల అల్లాన్ని పొట్టు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఉల్లిపాయను తరిగి పెట్టుకోవాలి.
Ginger Pulusu
చింతపండు (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో మూడు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులోకి ఆరు ఎండుమిర్చి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
Ginger Pulusu
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అదేవిధంగా నాలుగు ఎండుమిర్చి, ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన అల్లం పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. అల్లం మంచిగా వేగి ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
Ginger Pulusu
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం ముందుగా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న చింతపండు గుజ్జు పోయాలి. ఆ తర్వాత ఓ కప్పు వాటర్​, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి కొద్దిగా బెల్లం వేసి కలిపి మరగనివ్వాలి. అల్లం మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • అంతే వేడివేడి అల్లం పులుసు తయారైనట్లే!

