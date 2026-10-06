వాహనం స్లోగా వెళ్తే కుదుపులుండవు! - స్పీడ్ బ్రేకర్లలో జెల్ టెక్నాలజీ!
కాంక్రీట్ నిర్మాణాలతో వాహనం నెమ్మదిగా వెళ్లినా తప్పని కుదుపులు - సాంకేతికతో ద్రవరూప స్పీడ్ బంప్స్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:25 AM IST
Speed Breakers Technology : ఉదయాన్నే ఆఫీసుకో, కాలేజీకో ద్విచక్ర వాహనాలపై వెళ్లే సగటు ప్రయాణికులకు చికాకు తెప్పించే ప్రధాన సమస్య స్పీడ్ బ్రేకర్లు. కాలనీ రోడ్లు మొదలుకుని జాతీయ రహదారుల వరకు ఆశాస్త్రీయంగా, ఇష్టారాజ్యంగా వేస్తున్న ఈ సిమెంటు దిమ్మెలతో ప్రజల నడుములు విరిగిపోతున్నాయి. కేంద్ర రవాణా శాఖ, వేక్ఫిట్ పరిశోధనల ప్రకారం దేశంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో పెరిగిన అశాస్త్రీయ బంపుల వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలతో పాటు ద్విచక్ర వాహనదారుల్లో "స్పైనల్ కంప్రెషన్ ఫ్రాక్చర్లు', డిస్క్ సమస్యలు ఏటా 15 నుంచి 35 శాతం పెరుగుతున్నాయి. వేగ నియంత్రణ పేరిట ప్రజల వెన్నుపూసలు విరగ్గొట్టే ఈ కాంక్రీట్ గుట్టలకు స్వస్తిచెప్పి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడుతున్న సరికొత్త సాంకేతిక పరిష్కారాలను అమలు చేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది.
ద్రవరూప జెల్ టెక్నాలజీ
ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సాంకేతిక ద్రవరూప స్పీడ్ బంప్స్ విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తున్నాయి. ఈ బంప్స్ లోపల 'నాన్ న్యూజోనియన్ ప్లూయిడ్' ఉంటుంది. వాహనం నిర్ణీత వేగ పరిమితితో (ఉదాహరణకు గంటకు 20 కిలోమీటర్లు) వెళ్తే ఈ ద్రవం మెత్తగా సాగిపోయి, వాహనానికి అసలు కుదుపు తగలకుండా సమతలంగా మారుతుంది. కానీ, వాహనం అంతకంటే ఎక్కువ వేగంతో వస్తే ఆ ఒత్తిడికి ద్రవం క్షణాల్లో గట్టి పడి గట్టి స్పీడ్ బ్రేకర్లా మారుతుంది. అంటే ఇది ట్రాఫిక్ నియమాలు పాటించే వారికి సుఖమయ ప్రయాణాన్ని ఇస్తూ, అతివేగంగా వెళ్లే వారిని మాత్రమే నియంత్రిస్తుంది.
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సెన్సర్లతో పనిచేసే 'ఇంటెలిజెంట్' బ్రేకర్లు
మరో అద్భుత ఆవిష్కరణ 'స్మార్ట్ లేదా ఆడాప్టివ్ బ్రేకర్లు' ఇవి సెన్సర్లతో పనిచేనే స్వయంచాలక బంప్స్, రోడ్డుకు కొద్ది దూరంలో ఉండే ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సర్లు వచ్చే వాహన వేగాన్ని లెక్కిస్తాయి. వాహనం నియమిత వేగంలో ఉంటే ఈ బ్రేకర్లు రోడ్డుకు సమాంతరంగా లోపలికి నొక్కిపెట్టి ఉంటాయి. ఒక వేళ వాహనం అతివేగంగా వస్తే మాత్రమే ఇవి పైకి లేచి వేగాన్ని అడ్డుకుంటాయి. మరీముఖ్యంగా 'అంబులెన్స్, ఇంజన్ల వంటి అత్యవసర వాహనాలను గుర్తించి కిందికి దిగిపోవడం వీటి ప్రతేకత.
స్పీడ్ కుషన్లు. కెమెరా చలాన్లు
ఇక రోడ్డు వెడల్పు మొత్తాన్ని ఆక్రమించకుండా, చిన్న చిన్న విభాగాలుగా ఉండే స్పీడ్ కుషన్లు, స్పీడ్ టేబుల్స్' కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటిపై పెద్ద చక్రాలు ఉండే బస్సులు, అత్యవసర వాహనాలు ఎలాంటి కుదుపులు లేకుండా సులభంగా వెళ్లగలవు. కేవలం చిన్న కార్లు, బైకులు మాత్రమే వేగాన్ని తగ్గించాల్సి ఉంటుంది. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో రోడ్లపై భౌతకి అడ్డంకులకు బదులుగా హారిజంటర్ పోల్స్ పై స్మార్ట్ కమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వేగ పరిమితి దాటిన వెంటనే డిజిటల్ స్పీడోమీటర్ ద్వారా చలానా నేరుగా ఇంటికి వెళ్తుంది. ఇలా జరిమానాల భయంతో రోడ్లపై ఎలాంటి బంప్స్ అవసరం లేకుండానే వాహనదారులు వేగాన్ని తగ్గిస్తున్నారు.
మనకూ అవసరం
ప్రజల నడుములు విరగ్గొట్టే పాత స్పీడ్ బ్రేకర్ పద్ధతులను పక్కనపెట్టి, మన నగరాల్లోనూ ఆధునిక సాంకేతిక పరిష్కారాలను ఆచరించాల్సి ఉంది. అదే సమయంలో రోడ్డు భద్రతా నిబంధనల ప్రకారం బండ్లకు రేడియం రంగులు వేయడం, ముందే హెచ్చరిక బోర్డులు పెట్టడం వంటి తక్షణ చర్యలు చేపట్టినప్పుడే సామాన్యుడి ప్రయాణం సురక్షితంగా, సుఖమయంగా మారుతుంది.
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