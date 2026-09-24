సికింద్రాబాద్ టు కాకినాడ స్పెషల్ ట్రైన్స్ - ప్రయాణికుల రద్దీ నియంత్రణకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు!
పండుగ వేళ ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - జల్నా-యలహంక స్పెషల్ ట్రైన్స్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 4:58 PM IST
Secunderabad To Kakinada Town : దసరా, దీపావళి పండుగల సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ - కాకినాడ టౌన్ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు ప్రవేశపెట్టడంతో పాటు మరికొన్ని రైళ్ల గమ్యస్థానం, సర్వీసులను పొడిగించినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. రానున్న రెండు నెలల్లో వివిధ ప్రాంతాల మధ్య ప్రయాణికుల రద్దీ అధికంగా ఉంటుందని, అదనపు రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది.
ప్రత్యేక రైళ్లు :
ట్రైన్ నంబర్ 07039 సికింద్రాబాద్ - కాకినాడ టౌన్
- బుధవారం రాత్రి 7.10గంటలకు బయల్దేరుతుంది. గురువారం ఉదయం 8గంటలకు కాకినాడ చేరుతుంది.
- ఈ ప్రత్యేక రైలు అక్టోబర్ 7 నుంచి నవంబర్ 25 వరకు 8 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
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ట్రైన్ నంబర్ 07040 కాకినాడ టౌన్ - సికింద్రాబాద్
- గురువారం రాత్రి 9 గంటలకు బయల్దేరుతుంది. శుక్రవారం ఉదయం 8.50 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుతుంది.
- ఈ ప్రత్యేక రైలు అక్టోబర్ 8 నుంచి నవంబర్ 26 వరకు 8 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు రెండు వైపులా చర్లపల్లి, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, విజయవాడ, ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమండ్రి, సామర్లకోట స్టేషన్లలో ఆగుతాయి. సికింద్రాబాద్ - కాకినాడ టౌన్ - సికింద్రాబాద్ ప్రత్యేక రైళ్లలో 2ఏసీ, 3 ఏసీ స్లీపర్, జనరల్, సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
పొడిగించిన ప్రత్యేక రైళ్లు ఇవే
- ట్రైన్ నంబర్ 07601 జల్నా - యలహంక ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 7.20గంటలకు జల్నాలో బయల్దేరుతుంది. సోమవారం రాత్రి 9.30గంటలకు యలహంక చేరుతుంది.
- ఈ ప్రత్యేక రైలు అక్టోబర్ 4 నుంచి 25వరకు 4 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07602 యలహంక - జల్నా ప్రతి సోమవారం రాత్రి 11.30గంటలకు యలహంకలో బయల్దేరుతుంది. మంగళవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత 1గంటకు జల్నా స్టేషన్ చేరుకుంటుంది.
- ఈ ప్రత్యేక రైలు అక్టోబర్ 5 నుంచి 26వరకు 4 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు పర్చూరు, సెల్లు, పర్భాని, పూర్ణ, నాందేడ్, ముద్ఖేడ్, ధర్మాబాద్, బాసర్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, మేడ్చల్, బోలారం, సికింద్రాబాద్, బేగంపేట్, లింగంపల్లి, వికారాబాద్, తాండూరు, యాద్గిర్, రాయచూర్, మంత్రాలయం, ధర్మాపూర్ రోడ్డు, అనకొండల్, ధర్మాపూర్ రోడ్, అదోని, హిందూపూర్లో ఆగుతాయి. 'జల్నా - యలహంక - జల్నా' ప్రత్యేక రైళ్లలో 3 ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
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