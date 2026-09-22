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'ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్' - చర్లపల్లి టు ప్రయాగ్​రాజ్ స్పెషల్ ట్రైన్స్

పండుగల సీజన్​లో ఇంటికి వెళ్తున్నారా? - ఈ రైళ్లను బుక్ చేసుకోండి!

స్పెషల్ ట్రైన్స్
స్పెషల్ ట్రైన్స్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 9:58 AM IST

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Special Trains from Charlapalli : దసరా, దీపావళి సహా కార్తిక మాసంలో ప్రయాణీకుల అదనపు రద్దీని క్లియర్ చేయడానికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ రైళ్లు చర్లపల్లి - సెంగోట్టై, ప్రయాగ్‌రాజ్ - చర్లపల్లి మధ్య ప్రయాణించనున్నాయి. అక్టోబర్ 2 నుంచి నవంబర్ నెలాఖరు వరకు ఈ రూట్లలో ప్రత్యేక వారాల్లో సర్వీసులు కొనసాగనున్నాయి. చర్లపల్లి సెంగోట్టై మధ్య అటూ, ఇటూ 18 రైళ్లు ప్రయాణించనున్నాయి. ప్రయాగ్​రాజ్ - చర్లపల్లి మధ్య రాను, పోను 20 రైళ్లు ప్రయాణించనున్నాయి.

  1. ట్రైన్ నంబర్ 07191 చర్లపల్లి - సెంగోట్టై : ఈ ప్రత్యేక రైలు చర్లపల్లి నుంచి ప్రతి శుక్రవారం బయల్దేరుతుంది. అక్టోబర్ 2 నుంచి నవంబర్ 27 వరకు మొత్తం 9 రోజులు నడుస్తుంది.
  2. ట్రైన్ నంబర్ 07192 సెంగోట్టై - చర్లపల్లి : ఈ ప్రత్యేక రైలు సెంగోట్టై నుంచి ప్రతి శనివారం బయల్దేరుతుంది. అక్టోబర్ 3 నుంచి నవంబర్ 28 వరకు మొత్తం 9 రోజులు నడుస్తుంది.
  3. ట్రైన్ నంబర్ 14121 ప్రయాగరాజ్ - చర్లపల్లి : ఈ ప్రత్యేక రైలు ప్రయాగరాజ్ స్టేషన్​లో ప్రతి సోమవారం బయల్దేరుతుంది. సెప్టెంబర్ 28 నుంచి నవంబర్ 30 వరకు మొత్తం 10 రోజులు నడుస్తుంది.
  4. ట్రైన్ నంబర్ 14122 చర్లపల్లి - ప్రయాగరాజ్ : ఈ ప్రత్యేక రైలు చర్లపల్లిలో ప్రతి మంగళవారం బయల్దేరుతుంది. సెప్టెంబర్ 29 నుంచి డిసెంబర్ 1 వరకు మొత్తం 10 రోజులు నడుస్తుంది.

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ట్రైన్ నంబర్ 07191/17192 చర్లపల్లి - సెంగోట్టై - చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లు (18 సర్వీసులు) : ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు తెలంగాణలోని బీబీనగర్, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ మీదుగా ఏపీలోని గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, రేణిగుంట చేరుకుంటాయి. అక్కడి నుంచి తమిళనాడులోని కాట్పాడి, జోలార్‌పేట, సేలం, ఈరోడ్, తిరుప్పూర్ మీదుగా తమిళనాడు, కేరళలోని పోదనూరు, పొల్లాచ్చి, ఉడుమలైప్పెట్టై, పళని, ఊడన్‌సూరుడుల్‌ఛత్రం, మదురై, విరుదునగర్, శివకాశి, శ్రీవిల్లిపుత్తూరు, రాజపాళయం, శంకరన్‌కోవిల్, కడయ్‌నల్లూర్, తెన్‌కాసి స్టేషన్‌ మీదుగా సెంగోట్టై ప్రయాణిస్తాయి. చర్లపల్లి - సెంగోట్టై - చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లలో 2ఏసీ, 3 ఏసీ స్లీపర్ క్లాస్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు ఉంటాయి.

ట్రైన్ నంబర్ 04121/04122 ప్రయాగ్‌రాజ్ - చర్లపల్లి - ప్రయాగ్‌రాజ్ ప్రత్యేక రైళ్లు (20 సర్వీసులు) : ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు మాణిక్‌పూర్, సత్నా, జబల్‌పూర్, ఇటార్సీ, బేతుల్, పంధుర్నా, నాగ్‌పూర్, సేవాగ్రామ్, చంద్రాపూర్, బల్హర్షా మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. తెలంగాణలోని సిర్పూర్ కాగజ్‌నగర్, మంచిర్యాల్, కాజీపేట మీదుగా చర్లపల్లి చేరుకుంటాయి. ప్రయాగ్‌రాజ్ - చర్లపల్లి - ప్రయాగ్‌రాజ్ ప్రత్యేక రైళ్లలో స్లీపర్ క్లాస్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్‌లు ఉంటాయి.

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