'రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్' - చర్లపల్లి నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు!
పండగ వేళల్లో పెరగనున్న రద్దీ - ముందస్తు ఏర్పాట్లలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 4:38 PM IST
CHARLAPALLI TO HAZRAT NIZAMUDDIN TRAIN : కార్తిక మాసం, దసరా, దీపావళి పండుగల నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే అదనపు రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు వివిధ రూట్లలో నిర్ణీత రోజుల్లో మాత్రమే ప్రయాణిస్తాయి.
చర్లపల్లి - హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ ప్రత్యేక రైళ్లు, వేళలు
- ట్రైన్ నంబర్ 07021 చర్లపల్లి - హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ (సోమవారం) అక్టోబర్ 19 నుంచి నవంబర్ 30 వరకు మొత్తం 7సార్లు ప్రయాణించనుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07022 హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ - చర్లపల్లి (బుధవారం) అక్టోబర్ 21నుంచి డిసెంబర్ 2 వరకు మొత్తం 7 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07023 చర్లపల్లి - హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ (మంగళవారం) అక్టోబర్ 20 నుంచి నవంబర్ 24 వరకు ఆరు సార్లు ప్రయాణించనుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07024 హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ - చర్లపల్లి (గురువారం) అక్టోబర్ 22నుంచి నవంబర్ 26 వరకు ఆరు సార్లు ప్రయాణించనుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07041 చర్లపల్లి - ససారం (గురువారం) అక్టోబర్ 8 నుంచి నవంబర్ 26 వరకు మొత్తం 8 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07042 ససారం - చర్లపల్లి (శుక్రవారం) అక్టోబర్ 9నుంచి నవంబర్ 27వరకు మొత్తం 8సార్లు ప్రయాణించనుంది.
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రైలు నంబర్ 07021/07022 చర్లపల్లి - హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ - చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లు : ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు రెండు వైపులా కాజీపేట, రామగుండం, మంచిర్యాల, బెల్లంపల్లి, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. బల్హార్షా, నాగ్పూర్, ఇటార్సీ, భోపాల్, బీనా, ఝాన్సీ, గ్వాలియర్, ధోల్పూర్, ఆగ్రా కంటోన్మెంట్, మథుర కోసి కలాన్ స్టేషన్లలో ఆగుతాయి. చర్లపల్లి - హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ - చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లలో 2ఏసీ, 3 ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు ఉంటాయి.
రైలు నంబర్ 07023/07024 చర్లపల్లి - హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ - చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లు : ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు రెండు వైపులా కాజీపేట, రామగుండం, మంచిర్యాల, బెల్లంపల్లి, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, బల్హార్షా, నాగ్పూర్, ఇటార్సీ, భోపాల్, బీనా, ఝాన్సీ, గ్వాలియర్ ఆగ్రా కంటోన్మెంట్ స్టేషన్లలో ఆగుతాయి. చర్లపల్లి - హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ - చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లలో 2 ఏసీ, 3 ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు ఉంటాయి.
రైలు నంబర్ 07041/07042 చర్లపల్లి- ససారం- చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లు : ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు రెండు వైపులా కాజీపేట, పెద్దపల్లి, రామగుండం, మంచిర్యాల, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, బల్హార్షా, నాగ్పూర్, ఇటార్సీ, పిపారియా, మదన్ మహల్, కట్నీ, సత్నా, మాణిక్పూర్, ప్రయాగ్రాజ్, దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ, భభువా రోడ్ స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. చర్లపల్లి- ససారం- చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లలో ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ, 2 ఏసీ, 3 ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు ఉంటాయి.
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