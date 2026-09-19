వరంగల్, విజయవాడ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు - సెప్టెంబర్ 20న పలు రైళ్లు రద్దు చేసిన 'SCR'
ప్రయాణీకుల రద్దీని క్లియర్ చేయడానికి ప్రయాగ్రాజ్ - తిరునెల్వేలి మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. ఇక ఈ నెల 20న 4 రైళ్లను రద్దు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 5:20 PM IST
Special Trains : వరంగల్ - విజయవాడ మీదుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే పలు ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. ఇదిలా ఉండగా ఈ నెల 20న సికింద్రాబాద్ - వరంగల్ - సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ ప్రయాణించే 4 రైళ్లను రద్దు చేసింది.
ప్రయాణీకుల రద్దీని క్లియర్ చేయడానికి వరంగల్, విజయవాడ మీదుగా ప్రయాగ్రాజ్ - తిరునెల్వేలి మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు నిర్ణీత రోజుల్లో ప్రయాణిస్తాయి.
- ట్రైన్ నంబర్ 04171: ప్రయాగ్రాజ్ - తిరునెల్వేలి (శనివారం) సెప్టెంబర్ 19 నుంచి అక్టోబర్ 10 వరకు (మొత్తం 4 ట్రిప్పులు)
- ట్రైన్ నంబర్ 04172 : తిరునెల్వేలి - ప్రయాగ్రాజ్ (సోమవారం) సెప్టెంబర్ 21 నుంచి అక్టోబర్ 12 వరకు (మొత్తం 4 ట్రిప్పులు)
ప్రయాగ్రాజ్లో బయల్దేరే ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు మాణిక్పూర్, సత్నా, కట్ని, జబల్పూర్, ఇటార్సీ, నాగ్పూర్, చంద్రాపూర్, బల్హర్షా మీదుగా తెలంగాణలోకి ప్రవేశిస్తాయి. సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, రామగుండం, వరంగల్, ఖమ్మం మీదుగా ప్రయాణించి ఏపీలోని విజయవాడ చేరుకుంటాయి. తిరిగి అక్కడి నుంచి తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట మీదుగా తమిళనాడులోని కాట్పాడి, సల్లం, మదురై, జోలార్పెట్టి స్టేషన్లలో నిలుస్తాయి. తిరునెల్వేలిలో బయల్దేరే రైళ్లు సైతం ఇవే స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో 3AC, స్లీపర్ క్లాస్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది.
ఈ రైళ్లు రద్దు
పలు కారణాల వల్ల ఈ నెల 20న సికింద్రాబాద్ నుంచి వరంగల్, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ వెళ్లే 4 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని గమనించి మార్పులు చేసుకోవాల్సిందిగా సూచించింది.
- ట్రైన్ నంబర్ 67761 సికింద్రాబాద్ - వరంగల్ : సెప్టెంబర్ 20న రద్దు చేశారు.
- ట్రైన్ నంబర్ 67762 వరంగల్ - సికింద్రాబాద్ : సెప్టెంబర్ 20న రద్దు చేశారు.
- ట్రైన్ నంబర్ 12757 సికింద్రాబాద్ - సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ : సెప్టెంబర్ 20న రద్దు చేశారు.
- ట్రైన్ నంబర్ 12758 సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ - సికింద్రాబాద్ : సెప్టెంబర్ 20న రద్దు చేశారు.