ఆ ఊళ్లో అంతా మల్లయ్య భక్తులే! - ఏ ఇంట్లోనూ కోళ్లను పెంచరు, ఎందుకో తెలుసా?
ఈ గ్రామాల రూటే సేపరెట్! - ఇంటికో రాముడు!
Published : April 14, 2026 at 4:41 PM IST
Strange Culture villages in India : భారతదేశం వివిధ సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలకు పెట్టింది పేరు. ఇందులో భాగంగానే వివిధ ప్రాంతాల్లోని వింత విశ్వాసాలు, పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఇలాంటి విషయాల గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు మనం ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురవుతాం. ఈ గ్రామాలు కూడా ఈ కోవకు చెందినవే. తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ సంప్రదాయాలను నేటికి కొనసాగిస్తున్నారు. పెద్దలు విధించిన కట్టుబాట్లను ఈ తరంలోనూ పాటిస్తూ అందరిచేతా ఔరా అనిపిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఈ ఊళ్లు ఎక్కడున్నాయి? మరి దీని వెనుక ఉన్న అసలు కథేంటి తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
ఆ రెండింటికీ దూరం : ఇంట్లో ఎవరైనా నిద్రపోతుంటే వీలైనంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటాం. వారికి నిద్రాభంగం కలిగించకుండా జాగ్రత పడతాం. కర్ణాటకలోని యాదగిరి జిల్లా మైలాపూర్ గ్రామస్థులు ఇదే పద్ధతిని అవలంబిస్తారు. మరి అందరూ ఇలాగే చేస్తారు కదా? అనే ప్రశ్న మీకు రావొచ్చు. కానీ ఇక్కడే ఊహించని ట్విస్ట్ ఉంది. అదేంటంటే ఆ గ్రామస్థులు తమ ఇష్టదైవం విషయంలోనూ ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఎలా అంటారా? ఇప్పుడు అసలు కథలోకి వెళ్దాం పదండి.
మైలాపూర్ వాసులు మల్లయ్యగా పిలుచుకునే మైలారి లింగయ్య ఆ ఊరి దేవుడు. శివుడి అవతారంగా మల్లయ్యను భావించి కొలుస్తారు. స్వామివారు రాత్రిపూట నిద్రిస్తాడని, ఆ సమయంలో నిద్రాభంగం కలిగిస్తే గ్రామానికి చెడు జరుగుతుందనీ అక్కడి ప్రజలు నమ్ముతారు. అంతేకాక అక్కడ కోళ్లను కూడా పెంచరు. ఇందుకు కారణముంది. పల్లెల్లో ఉదయం నిద్ర లేవాలంటే కోళ్లే ముఖ్యమైనవి. తెల్లవారుజాము సమయానికి ఇవి కూత కూస్తూ ప్రజలను నిద్ర లేపుతాయి. ఇలా కూడా స్వామివారికి నిద్రాభంగం అవుతుందని మైలాపూర్ వాసులు కోళ్లను పెంచడం మానేశారు. అంతేకాక క్రమంగా వీటిని తినడం కూడా ఆపేశారు. ఇంకో విషయం ఏమిటంటే! ఈ గ్రామంలోని వారెవరూ మంచాల మీద నిద్రించరు. వృద్ధులూ, గర్భిణులూ, పిల్లలూ, బాలింతలతో సహా ఎవరైనా నేల మీదే పడుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ల మల్లయ్య స్వామి, తన భార్య తురంగా దేవితో కలిసి మంచం మీద కూర్చొని భక్తులను ఆశీర్వదిస్తుంటాడట. అందుకే ఇక్కడి ప్రజలు స్వామిని గౌరవిస్తూ కొన్ని శతాబ్దాలుగా ఊళ్లో మంచాలు ఉపయోగించడం లేదు.
ఇంటికో రాముడు! : గ్రామాల్లో ఒకే పేరుతో ఏడెనిమిది ఉండటం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఆ ఊరికి వెళ్తే ప్రతి ఇంట్లోనూ రాముడు ఉంటాడు. అంటే పూజ గదిలో రాముడు అనే సందేహం రావొచ్చేమో? అది కూడా కాదు. మరి ఎలా అని అంటారా? బంగాల్లోని బంకురా జిల్లా పశ్చిమ్ సనాబంద్ ఊరిలో రామపాద ప్రాంతం ఉంటుంది. ఇక్కడ గిరిజనులు నివసిస్తుంటారు. వీరి ఆరాధ్యదైవం రాముడు. వారు ప్రతి ఒక్కరిలో రాముడు ఉంటాడని విశ్వసిస్తారు.
అందుకే మగపిల్లాడు పుడితే తప్పకుండా ఆ రామయ్య పేరే పెట్టుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలామందికి రాముడు, రాము, రామ అనీ ఉంటుంది. మరికొందరు చిన్నచిన్న మార్పులతో రామకృష్ణ, రమాకాంత్, రాంలాల్ అనీ ఇలా రాముడి పేరు పెట్టుకోవడం ఆనవాయితీ. దాదాపు 250 సంవత్సరాలుగా వస్తున్న ఈ సంప్రదాయాన్ని నేటికి పాటిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు.
చాప్లిన్ కోసం ఒక ఊరు : సాధారణంగా ఎవరైనా పిల్లల బర్త్డేలను ప్రత్యేకంగా భావిస్తారు. తమకున్నంతలో వైభవంగా జరిపించాలని రెండుమూడు రోజులుగా ముందుగానే ప్లాన్ చేస్తాం. కానీ గుజరాత్లోని ఆదిపూర్ వాసులు మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. న్యూ ఇయర్ మొదలైన నాటి నుంచే ఓ వ్యక్తి పుట్టినరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తుంటారు. అంతేకాక ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేయడంలో నిమగ్నమై కనిపిస్తుంటారు.
మరి ఇంతకీ ఆ పుట్టినరోజు ఎవరిదో తెలుసా చార్లీ చాప్లిన్ది. ఏప్రిల్ 16న ఆయన జయంతి సందర్భంగా ఊరంతా కలిసి పండగలా నిర్వహిస్తారు. ఎక్కడో లండన్లో జన్మించిన చాప్లిన్కు, ఈ ఊరికి సంబంధం ఏంటని ఆలోచిస్తున్నారా? 50 సంవత్సరాల క్రితం ఆదిపూర్ గ్రామానికి చెందిన అశోక్ అశ్వాని, చార్లీ చాప్లిన్ సినిమా చూసి అభిమానిగా మారాడు. ఆయనలా హాస్యనటుడు అవ్వాలని ప్రయత్నించాడు. కానీ కుదరలేదు.
Adipur Charlie Chaplin Carnival : దీంతో చార్లీ చాప్లిన్ మీద అభిమానంతో 50 సంవత్సరాలుగా ఆయన పుట్టినరోజును ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా పిల్లల నుంచీ పెద్దల వరకూ ప్రతి ఒక్కరూ చాప్లిన్ గెటప్లో మారిపోతారు. ఇందుకోసం ముందు నుంచే మేకప్ సామాగ్రి, కాస్ట్యూమ్స్ వంటివి తెచ్చుకోవడం, పెద్దపెద్ద స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేయడం వంటివెన్నో చేస్తుంటారు. ఆ రోజున గ్రామంలోని మగవారంతా తెల్ల షర్టు మీద నల్లకోటు, టోపీ, చిన్న మీసంతో మేకప్ ధరించి చాప్లిన్లా కనిపిస్తారు.
క్రమంగా తోటి గ్రామస్థులు కూడా అభిమానులుగా మారి ఈ వేేడుకల్లో పాలు పంచుకుంటున్నారు. అశోక్ కుటుంబ సభ్యులు కొన్నేళ్లుగా ఈ వేడుకను కార్నివాల్ స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. దీంతో కెనడా, ఇటలీ, అమెరికా, స్విట్జర్లాండ్లోని చాప్లిన్ అభిమానులు ఫిదా అయ్యారు. ఏటా ఏప్రిల్లో జరిగే ఆదిపూర్ కార్నివాల్ కోసం ఇతర ప్రాంతాల నుంచి రావడం విశేషం.
