ఈ రైల్వే స్టేషన్​కు వెళ్లాలంటే "వీసా" తప్పనిసరి - ఆ రైల్వే స్టేషన్​లో "ఏడాదికి రెండు రైళ్లే"

దేశంలో అరుదైన, ఆసక్తికరమైన రైల్వే స్టేషన్లు - ఇవి ఎందుకంత స్పెషల్?

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 3:57 PM IST

Special Railway Stations in India : భారతదేశ రవాణా రంగంలో రైల్వే వ్యవస్థ ప్రధానమైనది. ఇది సుదూర ప్రాంతాలను కలుపుతూ, ప్రయాణికులను, సరకులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తోంది. అంతేకాక ఇతర రవాణా సాధనాలకంటే ఇది చౌకైనది కావడంతో మెజార్టీ పీపుల్​ దీనికే మొగ్గు చూపుతారు. మరీ ఇలాంటి రైల్వే వ్యవస్థలోనూ కొన్ని ఆశ్చర్యపరిచే విషయాలున్నాయి. మరి అవెంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

ఏడాదికి రెండు రైళ్లే :

మామూలుగా ఏ రైల్వే స్టేషన్‌ అయినా ప్రయాణికులు, రైళ్ల రాకపోకలతో రద్దీగా కనిపిస్తుంది. కానీ అలాంటి వాటికి భిన్నంగా ఓ రైల్వేస్టేషన్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రయాణికులు కానీ ట్రైన్స్ కానీ కనిపించవు. కేవలం సంవత్సరానికి రెండుసార్లు మాత్రమే ఇక్కడికి రైలొస్తుంది. ఆ సమయాల్లో మాత్రమే స్టేషన్‌ మొత్తం ప్యాసింజర్స్​తో కళకళలాడుతూ ఉంటుంది. మిగతా సమయాల్లో మాత్రం ఖాళీగా ఉంటుంది. ఇలా ఎందుకు అనేగా మీ డౌట్​? ఇప్పుడు అసలు కథలోకి వెళ్దాం పదండి.

పంజాబ్​లో ఫిరోజ్‌పుర్‌- హుస్సేనీవాలా సరిహద్దులో హుస్సేనీవాలా రైల్వే స్టేషన్ ఉంది. ఇది ఈ రైల్వే రూట్‌లో ఆఖరి స్టేషన్​. సంవత్సరానికి రెండు రోజులు మాత్రమే ఇక్కడికి రైలొస్తుంది. అది కూడా మొదటిది మార్చి 23న భగత్‌సింగ్‌ అమరుడైన రోజు. ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఫిరోజ్‌పుర్‌కు పర్యాటకులు ఎక్కువగా వస్తుంటారు. రెండోది ఏప్రిల్‌ 13న నిర్వహించుకునే వైశాఖి పండుగ. ఈ సమయాల్లో మాత్రమే రైల్వేస్టేషన్​ ప్రయాణికులతో కళకళలాడుతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఈ ట్రాక్‌ మీదుగా ఇతర ఏ ట్రైన్స్ ప్రయాణించవు. కాబట్టి ఇక్కడి ప్రజలు మిగిలిన అన్ని రోజుల్లో దీన్ని రోడ్డు మార్గంగా ఉపయోగిస్తారు.

అట్టరీ రైల్వే స్టేషన్

వీసా తప్పనిసరి :

సాధారణంగా ఏ రైల్వే స్టేషన్​లోకి వెళ్లాలన్నా ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ టికెట్‌ ఉంటే సరిపోతుంది. కానీ ఈ రైల్వే స్టేషన్‌లోకి వెళ్లేందుకు మాత్రం వీసా తప్పనిసరి. అదేంటని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? ఎందుకంటే ఇది​ భారత్‌-పాక్‌ సరిహద్దుల్లో ఉంది. పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్‌లో అట్టరీ రైల్వే స్టేషన్​ ఉంది. ఇక్కడ భద్రత ప్రమాణాల దృష్ట్యా ఈ స్టేషన్​లోకి ప్రవేశించే వారు తప్పకుండా వీసా చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ వీసా లేకుండా ఎవరైనా పట్టుబడితే కఠినమైన శిక్ష విధిస్తారు.

పేర్లు లేని రైల్వే స్టేషన్లు :

  • సాధారణంగా ఏ రైల్వే స్టేషన్‌కైనా పేరుంటుంది. ఇది అందరికి తెలిసిన విషమమే. కానీ పేర్లు లేని రైల్వే స్టేషన్లు కూడా మన దేశంలో ఉన్నాయి. పశ్చిమ బెగాల్‌లోని బంకురా-మసగ్రం మధ్యన ఓ పేరు లేని రైల్వే స్టేషన్‌ ఉంది. మొదటగా ఈ స్టేషన్​ను రైనగర్‌ అని పిలిచేవారు. కానీ, పక్కనే ఉన్న రైనా గ్రామస్థులు తమ గ్రామం పేరిట మార్చాలని గొడవ చేశారు. దీని కారణంగా రెండు గ్రామాల మధ్య ఘర్షణలు చెలరేగడంతో రైల్వే బోర్డు జోక్యం చేసుకుని ఉన్న పేరును తొలగించింది. దీంతో అప్పటి నుంచి ఇది పేరు లేకుండానే నడుస్తోంది. అయితే టికెట్లు మాత్రం రైనగర్ అనే పేరుతో ఇస్తున్నారు.
  • అలాగే ఝార్ఖండ్‌ రాష్ట్రంలో మరో పేరు లేని రైల్వే స్టేషన్‌ ఉంది. మొదటిసారిగా 2011లో ఇక్కడ రైళ్లు నడవడం ప్రారంభించాయి. తొలుత ఈ స్టేషన్‌ను బక్రీచంపి అని పిలిచారు. అయితే స్థానికులు ఆందోళనలు చేయడంతో పేరును తొలగించారు. ప్రస్తుతం పేరు లేకుండానే ఈ రైల్వే స్టేషన్‌ కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది.
నవపూర్ రైల్వే స్టేషన్

రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లో రైల్వే స్టేషన్లు :

  • రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లో ఉన్న భవానీ మండి రైల్వే స్టేషన్‌కు ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ స్టేషన్‌కు ట్రైన్​ వచ్చి ఆగితే ఇంజిన్ ఒక రాష్ట్రంలో, రైలు బోగీలు మరొక రాష్ట్రంలో ఉంటాయి. మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే టికెట్‌ తీసుకునే ప్రయాణికులు మధ్యప్రదేశ్‌లో నిలబడితే టికెట్‌ కార్యాలయం మాత్రం రాజస్థాన్‌లో ఉంటుంది.
  • మహారాష్ట్ర, గుజరాత్‌ సరిహద్దుల్లో నవపూర్ రైల్వే స్టేషన్​ ఉంది. ఇక్కడ స్టేషన్‌లోని బెంచీ మధ్యలోంచి మహారాష్ట్ర, గుజరాత్‌ సరిహద్దు రేఖ వెళ్లింది. దీంతో బెంచీలో సగం మహారాష్ట్రలో ఉంటే మరో సగం గుజరాత్‌లో ఉంటుంది. బెంచీ మీద రెండు రాష్ట్రాల పేర్లుంటాయి. ఈ రైల్వే స్టేషన్‌లో టికెట్‌ కౌంటర్‌ మహారాష్ట్ర కిందికి వస్తే వెయిటింగ్‌ రూమ్‌, స్టేషన్‌ మాస్టర్‌ ఆఫీసులు గుజరాత్‌ పరిధిలోకి వస్తాయి. అనౌన్స్‌మెంట్స్‌ కూడా నాలుగు (ఇంగ్లిష్‌, మరాఠీ, హిందీ, గుజరాతీ) భాషల్లో చేస్తారు.

